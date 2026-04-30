Quién es la pareja actual de Elon Musk y cómo es su vida fuera de la tecnología

En lo académico, Zilis se graduó de la Universidad de Yale en 2008 con estudios en economía y filosofía. REUTERS/Nathan Howard

Shivon Zilis es la pareja actual de Elon Musk y madre de cuatro de sus hijos. Canadiense de origen mixto indio y canadiense, llegó al círculo más cercano del magnate a través de su trayectoria en inteligencia artificial y Neuralink, y hoy combina su rol profesional con una vida familiar que mantiene alejada del escrutinio público.

Quién es Shivon Zilis: origen, familia y formación académica

Zilis nació en Canadá en 1986, hija de Sharda N., de origen indio, y Richard Zilis, canadiense. Fue dada en adopción cuando era bebé y creció en Canadá, donde desarrolló una doble ciudadanía canadiense y estadounidense.

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Musk reveló estos detalles durante una conversación con Nikhil Kamath, cofundador de Zerodha, en la que también mencionó que Zilis es de ascendencia india y que uno de sus hijos lleva como segundo nombre Sekhar, en honor al astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar, ganador del Premio Nobel.

Shivon Zilis es la pareja actual de Elon Musk y madre de cuatro de sus hijos. REUTERS/Nathan Howard

En lo académico, Zilis se graduó de la Universidad de Yale en 2008 con estudios en economía y filosofía. Fue también deportista universitaria: jugó hockey sobre hielo en el equipo de la institución e intentó sumarse al equipo de esgrima.

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La carrera de Shivon Zilis en IA y su llegada a Neuralink

Su vida profesional arrancó en IBM y dio un giro hacia el capital de riesgo cuando se incorporó a Bloomberg Beta, la unidad de inversión de Bloomberg LP, de la que fue una de las fundadoras. Allí se especializó en inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, lo que en 2015 le valió un lugar en la lista “30 menores de 30” de Forbes en la categoría de capital riesgo. Así lo dio a conocer The Economic Times.

En paralelo, trabajó como investigadora en el Creative Destruction Lab de la Universidad de Toronto. En 2016 se unió a OpenAI, organización cofundada por Musk, donde se convirtió en la persona más joven en integrar su junta directiva. Renunció a ese cargo en 2023.

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A sus 40 años, Zilis construyó una vida privada que contrasta con la exposición permanente de Musk. (X-Reuters)

Su vínculo con Musk se consolidó a través de las redes de inteligencia artificial y el ecosistema de Silicon Valley. Según su perfil de LinkedIn, en 2017 se incorporó a Neuralink, la empresa de interfaces cerebro-computadora de Musk, como directora de operaciones y proyectos especiales. Hasta ahora sigue asumiendo ese cargo, según detalla la red social profesional.

Es menester señalar que entre ese año y 2019 también tuvo un paso por Tesla. En 2023 se sumó a la junta directiva de Shield AI.

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Los cuatro hijos de Shivon Zilis y Elon Musk

Musk y Zilis tienen cuatro hijos juntos: Strider, Azure, Arcadia y Seldon Lycurgus. En la biografía de Musk escrita por Walter Isaacson, Zilis contó que fue el propio Musk quien la animó a tener hijos mediante fertilización in vitro, y que la propuesta coincidía con sus propias reflexiones sobre la población y las tasas de natalidad.

El nombre del menor, Seldon Lycurgus, incluye el segundo nombre Sekhar como homenaje al astrofísico Chandrasekhar, un detalle que el propio Musk mencionó públicamente durante su conversación con Kamath.

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Su vínculo con Musk se consolidó a través de las redes de inteligencia artificial y el ecosistema de Silicon Valley.

Cómo es la vida de Shivon Zilis fuera del mundo tecnológico

A sus 40 años, Zilis construyó una vida privada que contrasta con la exposición permanente de Musk. A pesar de acompañarlo en eventos de alto perfil político y social, mantiene un círculo social cerrado y sus apariciones públicas se limitan a reflexiones filosóficas o referencias ocasionales a lecturas científicas.

Los perfiles periodísticos que se han ocupado de ella coinciden en describirla como una figura serena dentro del entorno frenético de Musk, a quien actúa como una fuerza estabilizadora. Gran parte de su tiempo fuera del trabajo lo dedica a la crianza de sus cuatro hijos.

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Zilis se ha expresado públicamente sobre Musk en términos de respeto, según declaraciones que realizó en la red social X. Quienes la han tratado destacan que la disciplina del deporte competitivo, su formación filosófica y su búsqueda de estabilidad familiar definen su perfil tanto dentro como fuera del ámbito tecnológico.

Finalmente, es pertinente señalar que en 2020, la Sra. Zilis escribió sobre el Sr. Musk en Twitter: “(...) Cada quien tiene derecho a su opinión, pero la mía es que no hay nadie a quien respete y admire más”.

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