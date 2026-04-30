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Las búsquedas con IA llegan a YouTube: cómo aprovechar esta nueva función

La nueva función facilita descubrir creadores y segmentos relevantes para cada búsqueda

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Las búsquedas con IA permiten recibir itinerarios detallados y recomendaciones personalizadas en YouTube. (Europa Press)
Las búsquedas con IA permiten recibir itinerarios detallados y recomendaciones personalizadas en YouTube. (Europa Press)

YouTube ha iniciado pruebas con una nueva herramienta de búsqueda impulsada por inteligencia artificial (IA), disponible inicialmente para suscriptores Premium en Estados Unidos mayores de 18 años que realizan búsquedas en inglés desde computadoras de escritorio. Esta función, llamada “Ask YouTube”, promete transformar la manera en que los usuarios encuentran información y contenido en la plataforma, ofreciendo resultados más interactivos y personalizados.

Búsquedas conversacionales y resultados combinados

La principal novedad de esta función es la experiencia de búsqueda conversacional. En lugar de recibir únicamente una lista de videos, los usuarios pueden ingresar un mensaje o pregunta en la barra de búsqueda y seleccionar la opción “Ask YouTube”.

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El sistema, alimentado por la tecnología Gemini de Google, responde con una combinación de resultados en texto, videos largos, YouTube Shorts y fragmentos destacados, junto con títulos y detalles de los canales.

La función “Ask YouTube” integra texto y videos para responder de forma más precisa las consultas de los usuarios. (Europa Press)
La función “Ask YouTube” integra texto y videos para responder de forma más precisa las consultas de los usuarios. (Europa Press)

Por ejemplo, al consultar cómo planificar un viaje de tres días entre San Francisco y Santa Bárbara, el usuario obtiene un itinerario detallado paso a paso acompañado de diferentes tipos de videos y sugerencias escritas. Además, es posible realizar preguntas de seguimiento, como consultar por recomendaciones de café, obteniendo respuestas ajustadas al contexto de la búsqueda anterior.

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Ventajas y características para los usuarios

La herramienta está orientada a mejorar la experiencia de descubrimiento de contenido en YouTube, facilitando el acceso a información práctica, como recetas o planes de viaje, de modo similar a un asistente virtual. Los resultados incluyen no solo videos completos, sino también segmentos relevantes, lo que ayuda a encontrar información precisa sin necesidad de revisar contenidos extensos.

La función también destaca nuevos creadores relacionados con la consulta, lo que puede enriquecer la experiencia de navegación y ampliar el espectro de fuentes consultadas. Google informó que busca expandir esta prueba a más usuarios, incluyendo a quienes no cuentan con suscripción Premium.

Los resultados combinan videos largos, Shorts y sugerencias escritas gracias a la inteligencia artificial de Google. (Europa Press)
Los resultados combinan videos largos, Shorts y sugerencias escritas gracias a la inteligencia artificial de Google. (Europa Press)

¿Cómo acceder a la función?

Por ahora, el acceso a “Ask YouTube” se limita a suscriptores Premium en Estados Unidos que hayan activado la función experimental a través de una URL específica proporcionada por la compañía. Esta suscripción, que recientemente tuvo un aumento de precio y ahora cuesta 16 dólares mensuales, ofrece ventajas como reproducción sin anuncios y la posibilidad de seguir viendo videos al usar otras aplicaciones en el móvil.

YouTube y el avance de la IA en Google

La nueva función forma parte de una estrategia más amplia para integrar IA en sus productos. Gemini, la inteligencia artificial detrás de esta herramienta, ya potencia funciones como resúmenes automáticos, asistentes en teléfonos, generadores de imágenes y videos, y soluciones de organización de proyectos. El objetivo es mejorar la interacción del usuario y ofrecer respuestas más completas y útiles.

En el futuro, Google podría ampliar la integración de IA en YouTube para presentar nuevos tipos de videos y formatos, incluyendo ubicaciones patrocinadas o resultados personalizados según los intereses del usuario.

Por el momento, solo los suscriptores Premium en EE.UU. pueden acceder actualmente a esta herramienta experimental. (Europa Press)
Por el momento, solo los suscriptores Premium en EE.UU. pueden acceder actualmente a esta herramienta experimental. (Europa Press)

Perspectivas para los usuarios de todo el mundo

Mientras la función se encuentra en fase de prueba y solo disponible en inglés, se espera que YouTube expanda su alcance a otros mercados e idiomas. La llegada de búsquedas potenciadas por IA no solo facilita encontrar contenido relevante, sino que también promete redefinir la forma en que las personas interactúan con la plataforma de videos más grande del mundo.

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