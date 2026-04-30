El secreto de la próxima generación de lentes de contacto inteligentes: baterías del tamaño de un grano de arroz

Su tecnología cerámica de estado sólido ofrece alta densidad energética y mayor estabilidad en miniatura. (XPANCEO/ITEN)

La evolución de la tecnología portátil se encuentra en un punto de inflexión con la llegada de una innovación que promete revolucionar la industria: una microbatería de estado sólido tan pequeña como un grano de arroz, capaz de alimentar lentes de contacto inteligentes y otros dispositivos oculares avanzados.

Este avance, desarrollado por la empresa tecnológica XPANCEO, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la francesa ITEN, podría marcar el inicio de una nueva era para los dispositivos médicos portátiles.

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Un desafío: energía segura y ultracompacta

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de lentes inteligentes siempre ha sido el almacenamiento de energía. Las soluciones convencionales, como las baterías de iones de litio, presentan riesgos de seguridad significativos, incluyendo fugas y sobrecalentamiento. Además, su tamaño y rigidez resultan incompatibles con la flexibilidad y el espacio limitado de un dispositivo que debe adaptarse a la superficie del ojo humano.

El desarrollo de microbaterías sólidas permitiría integrar funciones avanzadas en lentes de contacto inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbatería presentada por XPANCEO e ITEN soluciona estos problemas con un diseño sólido, ultrafino y estable, especialmente adaptado para su uso en la electrónica ocular. Su tamaño, de apenas unas decenas de milímetros cúbicos, la convierte en una solución viable para futuras generaciones de lentes inteligentes.

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Tecnología cerámica de estado sólido

El núcleo de esta innovación reside en la tecnología cerámica de estado sólido desarrollada por ITEN. A diferencia de las baterías tradicionales, utiliza una estructura de electrodo mesoporoso patentada, compuesta por nanomateriales y una red de poros microscópicos. Este diseño aumenta considerablemente la superficie activa para las reacciones electroquímicas, lo que permite una carga y descarga más rápidas y una alta densidad de energía en espacios extremadamente reducidos.

Además, la ausencia de electrolitos líquidos elimina los principales riesgos asociados a las baterías convencionales. En caso de daño, la microbatería simplemente deja de funcionar, evitando fugas o incendios y garantizando la seguridad tanto del usuario como del dispositivo.

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El proceso de encapsulación protege tanto el dispositivo como la salud ocular del usuario. (XPANCEO/ITEN)

Potenciando las lentes inteligentes

Las lentes de contacto inteligentes representan la próxima frontera en tecnología portátil. Descritas como la plataforma informática definitiva, tienen el potencial de ofrecer realidad aumentada, monitorización de la salud en tiempo real y conectividad inalámbrica directamente en la superficie ocular. Sin embargo, integrar estas funciones en un dispositivo blando y curvado, alimentado por una batería diminuta, ha sido un reto de ingeniería considerable.

Si bien algunas funciones de bajo consumo pueden aprovechar energía generada por el parpadeo, el calor corporal o la luz, las aplicaciones más avanzadas, como la proyección de imágenes de realidad aumentada, requieren una fuente estable y continua de energía. Según XPANCEO, la densidad energética de la microbatería desarrollada junto a ITEN es suficiente para soportar estas funciones durante periodos de uso prolongados.

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Proceso de integración y encapsulación

El desarrollo de la microbatería incluyó la creación de un proceso de encapsulación en varias etapas, diseñado para proteger tanto el dispositivo como el ojo humano. Además, se incorporó un sistema de recolección de energía que permite mantener la batería cargada, incluso cuando la disponibilidad de energía inalámbrica fluctúa.

Desde mayo de 2025, ITEN produce en masa estas microbaterías cerámicas de primera generación, combinando carga rápida, fiabilidad, alta densidad de potencia y seguridad. Actualmente, se están adaptando a las necesidades específicas de las lentes inteligentes de XPANCEO, lo que supone un paso decisivo hacia la comercialización de esta tecnología.

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Este avance acerca la comercialización de lentes inteligentes con realidad aumentada y monitoreo de salud en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la adaptación: crear una nueva categoría

A diferencia de otras colaboraciones tecnológicas, el objetivo de XPANCEO e ITEN no es simplemente adaptar soluciones existentes, sino crear componentes completamente nuevos que hasta ahora no habían sido fabricados por la cadena de suministro global.

Según explicó en un comunicado Valentyn Volkov, fundador y director de tecnología de XPANCEO, el almacenamiento de energía a microescala era el principal cuello de botella en el desarrollo de lentes inteligentes, y resolverlo requería un enfoque radicalmente nuevo.

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La alianza entre ambas compañías abre la puerta a una generación de dispositivos inteligentes más compactos, seguros y potentes, capaces de transformar la forma en la que las personas interactúan con la tecnología portátil y la realidad aumentada.