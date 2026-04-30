Tecno

El secreto de la próxima generación de lentes de contacto inteligentes: baterías del tamaño de un grano de arroz

La nueva batería elimina riesgos como fugas y sobrecalentamiento, comunes en las de iones de litio tradicionales

Guardar
Batería de gafas inteligentes
Su tecnología cerámica de estado sólido ofrece alta densidad energética y mayor estabilidad en miniatura. (XPANCEO/ITEN)

La evolución de la tecnología portátil se encuentra en un punto de inflexión con la llegada de una innovación que promete revolucionar la industria: una microbatería de estado sólido tan pequeña como un grano de arroz, capaz de alimentar lentes de contacto inteligentes y otros dispositivos oculares avanzados.

Este avance, desarrollado por la empresa tecnológica XPANCEO, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la francesa ITEN, podría marcar el inicio de una nueva era para los dispositivos médicos portátiles.

PUBLICIDAD

Un desafío: energía segura y ultracompacta

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de lentes inteligentes siempre ha sido el almacenamiento de energía. Las soluciones convencionales, como las baterías de iones de litio, presentan riesgos de seguridad significativos, incluyendo fugas y sobrecalentamiento. Además, su tamaño y rigidez resultan incompatibles con la flexibilidad y el espacio limitado de un dispositivo que debe adaptarse a la superficie del ojo humano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El desarrollo de microbaterías sólidas permitiría integrar funciones avanzadas en lentes de contacto inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbatería presentada por XPANCEO e ITEN soluciona estos problemas con un diseño sólido, ultrafino y estable, especialmente adaptado para su uso en la electrónica ocular. Su tamaño, de apenas unas decenas de milímetros cúbicos, la convierte en una solución viable para futuras generaciones de lentes inteligentes.

PUBLICIDAD

Tecnología cerámica de estado sólido

El núcleo de esta innovación reside en la tecnología cerámica de estado sólido desarrollada por ITEN. A diferencia de las baterías tradicionales, utiliza una estructura de electrodo mesoporoso patentada, compuesta por nanomateriales y una red de poros microscópicos. Este diseño aumenta considerablemente la superficie activa para las reacciones electroquímicas, lo que permite una carga y descarga más rápidas y una alta densidad de energía en espacios extremadamente reducidos.

Además, la ausencia de electrolitos líquidos elimina los principales riesgos asociados a las baterías convencionales. En caso de daño, la microbatería simplemente deja de funcionar, evitando fugas o incendios y garantizando la seguridad tanto del usuario como del dispositivo.

Batería de gafas inteligentes
El proceso de encapsulación protege tanto el dispositivo como la salud ocular del usuario. (XPANCEO/ITEN)

Potenciando las lentes inteligentes

Las lentes de contacto inteligentes representan la próxima frontera en tecnología portátil. Descritas como la plataforma informática definitiva, tienen el potencial de ofrecer realidad aumentada, monitorización de la salud en tiempo real y conectividad inalámbrica directamente en la superficie ocular. Sin embargo, integrar estas funciones en un dispositivo blando y curvado, alimentado por una batería diminuta, ha sido un reto de ingeniería considerable.

Si bien algunas funciones de bajo consumo pueden aprovechar energía generada por el parpadeo, el calor corporal o la luz, las aplicaciones más avanzadas, como la proyección de imágenes de realidad aumentada, requieren una fuente estable y continua de energía. Según XPANCEO, la densidad energética de la microbatería desarrollada junto a ITEN es suficiente para soportar estas funciones durante periodos de uso prolongados.

Proceso de integración y encapsulación

El desarrollo de la microbatería incluyó la creación de un proceso de encapsulación en varias etapas, diseñado para proteger tanto el dispositivo como el ojo humano. Además, se incorporó un sistema de recolección de energía que permite mantener la batería cargada, incluso cuando la disponibilidad de energía inalámbrica fluctúa.

Desde mayo de 2025, ITEN produce en masa estas microbaterías cerámicas de primera generación, combinando carga rápida, fiabilidad, alta densidad de potencia y seguridad. Actualmente, se están adaptando a las necesidades específicas de las lentes inteligentes de XPANCEO, lo que supone un paso decisivo hacia la comercialización de esta tecnología.

Primer plano de una mujer adulta de tez morena colocándose una lente de contacto transparente en el ojo izquierdo con ambas manos, mirando hacia adelante.
Este avance acerca la comercialización de lentes inteligentes con realidad aumentada y monitoreo de salud en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la adaptación: crear una nueva categoría

A diferencia de otras colaboraciones tecnológicas, el objetivo de XPANCEO e ITEN no es simplemente adaptar soluciones existentes, sino crear componentes completamente nuevos que hasta ahora no habían sido fabricados por la cadena de suministro global.

Según explicó en un comunicado Valentyn Volkov, fundador y director de tecnología de XPANCEO, el almacenamiento de energía a microescala era el principal cuello de botella en el desarrollo de lentes inteligentes, y resolverlo requería un enfoque radicalmente nuevo.

La alianza entre ambas compañías abre la puerta a una generación de dispositivos inteligentes más compactos, seguros y potentes, capaces de transformar la forma en la que las personas interactúan con la tecnología portátil y la realidad aumentada.

Temas Relacionados

Lestes de contactoBateríaDispositivosInnovaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es la pareja actual de Elon Musk y cómo es su vida fuera de la tecnología

Su vida profesional arrancó en IBM y dio un giro hacia el capital de riesgo cuando se incorporó a Bloomberg Beta

Quién es la pareja actual de Elon Musk y cómo es su vida fuera de la tecnología

Las búsquedas con IA llegan a YouTube: cómo aprovechar esta nueva función

La nueva función facilita descubrir creadores y segmentos relevantes para cada búsqueda

Las búsquedas con IA llegan a YouTube: cómo aprovechar esta nueva función

¿Quién tiene mayor coeficiente intelectual: el hijo mayor, el del medio o el menor? La IA da su veredicto

Gemini advirtió desde el principio que la ciencia sí tiene una respuesta para esta pregunta, “pero viene con una ‘letra pequeña’ muy importante”

¿Quién tiene mayor coeficiente intelectual: el hijo mayor, el del medio o el menor? La IA da su veredicto

Qué ajustes debes hacer en tu laptop con Windows para alargar la duración de su batería

Optimizar la configuración de energía y uso de aplicaciones en estos dispositivos puede marcar la diferencia para mejorar la autonomía diaria del equipo

Qué ajustes debes hacer en tu laptop con Windows para alargar la duración de su batería

Estas son las nuevas funciones de Gemini que llegarán a Google TV

La nueva actualización traerá desde la edición creativa de fotos hasta un feed de YouTube Shorts en la pantalla de inicio

Estas son las nuevas funciones de Gemini que llegarán a Google TV
DEPORTES
El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

Cristiano Ronaldo metió un gol clave para Al Nassr y desató el caos: cara a cara con un ex compañero y pelea con los hinchas

Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez en la semifinal de la Champions league: la palabra de Simeone

La Conmebol anunció el lanzamiento de la serie de la Copa Libertadores

Los entretelones del encuentro entre Messi y Colapinto: cómo se gestó la reunión cumbre y de qué charlaron

TELESHOW
El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

Shock total en Gran Hermano: una jugadora quedó expulsada, fue obligada a irse y de inmediato entró su polémica reemplazante

Nicolás Magaldi contó el duro momento que pasó con su esposa en la búsqueda de su embarazo: “Al borde de una depresión”

Silvina Escudero reflexionó sobre su separación, su profunda búsqueda y si sería madre sola: “Me casé para toda la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Boa constrictor es hallada dentro de un carro en depósito de chatarra en Honduras

Boa constrictor es hallada dentro de un carro en depósito de chatarra en Honduras

Reglamento técnico y manual de buenas prácticas, los aliados de los porcicultores panameños

Guatemala: La Vuelta Bantrab inicia con caída masiva y nueve ciclistas retirados

Apoyo estatal impulsa la producción agrícola y estabiliza los precios en El Salvador, dice viceministro

El Congreso Nacional de Honduras formaliza acuerdo con barras de fútbol para aplicar ley de seguridad en estadios