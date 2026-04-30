Tecno

El punto verde o naranja de tu celular tiene una función clave de privacidad: esto significa

Tanto Android como iPhone incorporan indicadores de privacidad que ayudan a detectar accesos inesperados a funciones sensibles del dispositivo

Guardar
Primer plano de dos celulares con pantallas oscuras; uno muestra un punto verde y el otro un punto naranja en la esquina superior derecha.
Dos celulares muestran indicadores de privacidad en sus pantallas, con un punto verde que señala el uso de la cámara y un punto naranja que alerta sobre el uso del micrófono, protegiendo la información del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos Android y iPhone incorporan desde hace varios años una función de privacidad que muchos usuarios pasan por alto: un pequeño punto verde o naranja que aparece en la parte superior de la pantalla. Aunque suele mostrarse solo durante unos segundos, este indicador cumple una tarea clave, que es la de alertar cuando una aplicación está utilizando la cámara o el micrófono del dispositivo.

La herramienta fue implementada primero por Apple con la llegada de iOS 14 en 2020 y posteriormente adoptada por Google en Android 12. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mecanismos más importantes para detectar accesos a funciones sensibles del teléfono y ayudar a proteger la privacidad de los usuarios.

PUBLICIDAD

En el caso de los iPhone, el sistema utiliza dos colores distintos. El punto naranja aparece cuando una aplicación está usando el micrófono, mientras que el verde indica que la cámara está activa. En determinadas situaciones, el indicador verde también puede señalar que tanto la cámara como el micrófono están funcionando al mismo tiempo.

Dos teléfonos inteligentes, uno mostrando Facebook con un punto verde en la esquina y otro con Google Maps y un punto naranja, sobre una mesa de madera.
El punto verde y naranja del celular son indicativos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Android, por su parte, simplifica el sistema mostrando únicamente un punto verde cada vez que una aplicación accede a la cámara o al micrófono del dispositivo.

PUBLICIDAD

Aunque para muchos usuarios estos indicadores pasan desapercibidos, su importancia radica en que permiten detectar accesos inesperados a componentes sensibles del teléfono. Por ejemplo, es normal que el punto aparezca al abrir la aplicación de cámara, realizar una videollamada o grabar un audio en WhatsApp. Sin embargo, la situación cambia cuando el indicador se activa mientras se revisa el correo electrónico, se escucha música o se navega por redes sociales sin utilizar ninguna función de grabación.

En esos casos, el sistema está avisando que alguna aplicación instalada podría estar accediendo al micrófono o la cámara en segundo plano.

La aparición inesperada de estos indicadores no significa automáticamente que el teléfono haya sido hackeado o infectado con malware, pero sí representa una señal de alerta para revisar los permisos otorgados a las aplicaciones instaladas.

iPhone - punto verde - celular - tecnología - 19 de enero
El punto verde del celular indica que estás usando el micrófono del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en privacidad recomiendan prestar atención a estos avisos, especialmente porque muchas aplicaciones solicitan permisos que no siempre son necesarios para su funcionamiento principal. Algunas apps pueden pedir acceso permanente al micrófono, la cámara o incluso la ubicación con fines relacionados con publicidad personalizada, análisis de comportamiento o recopilación de datos.

Por esta razón, tanto Android como iOS incorporan herramientas para revisar qué aplicaciones han accedido recientemente a funciones sensibles del dispositivo.

En Android, esta información puede consultarse desde el Panel de privacidad o el Historial de uso de permisos, dependiendo de la versión del sistema operativo y de la capa de personalización del fabricante. El procedimiento consiste en abrir la aplicación de Ajustes, ingresar a “Seguridad y privacidad” y luego acceder al “Historial de uso de permisos”. Allí es posible seleccionar “Cámara” o “Micrófono” para ver qué aplicaciones utilizaron esos recursos y en qué momento lo hicieron.

(Apple)
El punto verde y naranja que se muestra en un iPhone. (Apple)

En los iPhone, Apple integra una función similar denominada “Informe de privacidad de las apps”. Para acceder a ella es necesario abrir Ajustes, entrar en “Privacidad y seguridad” y revisar tanto los permisos concedidos como los registros de actividad disponibles en el apartado “Informe de privacidad de las apps”.

Estas herramientas permiten detectar aplicaciones que podrían estar utilizando permisos de forma excesiva o inesperada. Además, facilitan revocar accesos innecesarios y limitar el uso de funciones sensibles únicamente cuando la aplicación está en uso.

El crecimiento de las preocupaciones relacionadas con la privacidad digital ha llevado a las compañías tecnológicas a reforzar este tipo de medidas. Tanto Apple como Google han impulsado cambios en sus sistemas operativos para ofrecer más transparencia sobre cómo y cuándo las aplicaciones acceden a información personal.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro mirando un teléfono celular con expresión de preocupación. La pantalla del celular emite una luz azul sobre su cara.
Si el punto verde está activo en tu celular, debes de verificar que acplicaciones tienen acceso a tu cámara y micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de estos indicadores visuales responde precisamente a esa necesidad: permitir que el usuario tenga un control más claro sobre el funcionamiento interno de su dispositivo.

En un contexto donde los teléfonos móviles almacenan información bancaria, fotografías personales, conversaciones privadas y datos laborales, pequeñas señales como un punto verde o naranja pueden convertirse en herramientas fundamentales para detectar comportamientos sospechosos y reforzar la seguridad digital cotidiana.

Temas Relacionados

CelularAndroidiPhoneSeguridad digitalLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álbum del Mundial 2026: creó una app con IA para saber quién tiene la figurita que te falta

Octavio Berruti presentó en Infobae a la Tarde Figuri App, la plataforma que utiliza inteligencia artificial y geolocalización para que los coleccionistas del álbum puedan encontrar y coordinar intercambios de figuritas

Álbum del Mundial 2026: creó una app con IA para saber quién tiene la figurita que te falta

Europa amenaza a Meta con multa por no limitar el acceso a los menores de 13 años a Facebook e Instagram

La empresa tendría que pagar el 6% de su facturación anual si no cumple con la regulación

Europa amenaza a Meta con multa por no limitar el acceso a los menores de 13 años a Facebook e Instagram

¿Netflix no carga? El truco de 30 segundos para arreglar el error de conexión en tu celular

Problemas en la aplicación se pueden presentar en iPhone y Android, que muchas veces suelen estar relacionados con la red de internet o falta de actualizaciones

¿Netflix no carga? El truco de 30 segundos para arreglar el error de conexión en tu celular

Estos árboles son ideales para maceta y se adaptan a cualquier ambiente, según la IA

El auge de la jardinería urbana impulsa la búsqueda de especies capaces de prosperar en departamentos y balcones

Estos árboles son ideales para maceta y se adaptan a cualquier ambiente, según la IA

Qué preguntas no debes hacerle a la IA: privacidad, legalidad y riesgos detrás de sus límites

Pedir información privada, instrucciones para actividades ilícitas o diagnósticos médicos viola las normas de uso y puede representar riesgos legales y éticos para usuarios y plataformas

Qué preguntas no debes hacerle a la IA: privacidad, legalidad y riesgos detrás de sus límites
DEPORTES
Román Burruchaga avanzó a cuartos en Cagliari tras una dura batalla y es el único argentino en carrera

Román Burruchaga avanzó a cuartos en Cagliari tras una dura batalla y es el único argentino en carrera

Colapinto palpitó el Gran Premio de Miami y dio detalles sobre su encuentro con Messi

El desafío de golf entre Colapinto y Gasly en la previa al GP de Miami de Fórmula 1: “Creo que soy bastante malo”

Dominó el béisbol por dos décadas, conquistó 7 Series Mundiales y se convirtió en pionero de la quimioterapia: la historia de Babe Ruth

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

Wanda Nara mostró la intimidad de su relación con Martín Migueles a la distancia

Gonzalo Heredia enfrentó los rumores de separación de Brenda Gandini: “Me escribió mi viejo preguntándome si era cierto”

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

INFOBAE AMÉRICA

Estudios del tren Panamá-Frontera estarán listos en junio, confirma secretaría del ferrocarril

Estudios del tren Panamá-Frontera estarán listos en junio, confirma secretaría del ferrocarril

Renunció el jurado de la Bienal de Venecia tras la polémica por la participación rusa

Los principales atractivos de Guatemala consolidan su vocación como destino turístico internacional

La policía de Guatemala entrega a ciudadano salvadoreño acusado de extorsión

Gremio azucarero pide más consultas en Panamá tras freno al proyecto de etanol