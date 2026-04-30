El punto verde o naranja de tu celular tiene una función clave de privacidad: esto significa

Dos celulares muestran indicadores de privacidad en sus pantallas, con un punto verde que señala el uso de la cámara y un punto naranja que alerta sobre el uso del micrófono, protegiendo la información del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos Android y iPhone incorporan desde hace varios años una función de privacidad que muchos usuarios pasan por alto: un pequeño punto verde o naranja que aparece en la parte superior de la pantalla. Aunque suele mostrarse solo durante unos segundos, este indicador cumple una tarea clave, que es la de alertar cuando una aplicación está utilizando la cámara o el micrófono del dispositivo.

La herramienta fue implementada primero por Apple con la llegada de iOS 14 en 2020 y posteriormente adoptada por Google en Android 12. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mecanismos más importantes para detectar accesos a funciones sensibles del teléfono y ayudar a proteger la privacidad de los usuarios.

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En el caso de los iPhone, el sistema utiliza dos colores distintos. El punto naranja aparece cuando una aplicación está usando el micrófono, mientras que el verde indica que la cámara está activa. En determinadas situaciones, el indicador verde también puede señalar que tanto la cámara como el micrófono están funcionando al mismo tiempo.

El punto verde y naranja del celular son indicativos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Android, por su parte, simplifica el sistema mostrando únicamente un punto verde cada vez que una aplicación accede a la cámara o al micrófono del dispositivo.

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Aunque para muchos usuarios estos indicadores pasan desapercibidos, su importancia radica en que permiten detectar accesos inesperados a componentes sensibles del teléfono. Por ejemplo, es normal que el punto aparezca al abrir la aplicación de cámara, realizar una videollamada o grabar un audio en WhatsApp. Sin embargo, la situación cambia cuando el indicador se activa mientras se revisa el correo electrónico, se escucha música o se navega por redes sociales sin utilizar ninguna función de grabación.

En esos casos, el sistema está avisando que alguna aplicación instalada podría estar accediendo al micrófono o la cámara en segundo plano.

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La aparición inesperada de estos indicadores no significa automáticamente que el teléfono haya sido hackeado o infectado con malware, pero sí representa una señal de alerta para revisar los permisos otorgados a las aplicaciones instaladas.

El punto verde del celular indica que estás usando el micrófono del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en privacidad recomiendan prestar atención a estos avisos, especialmente porque muchas aplicaciones solicitan permisos que no siempre son necesarios para su funcionamiento principal. Algunas apps pueden pedir acceso permanente al micrófono, la cámara o incluso la ubicación con fines relacionados con publicidad personalizada, análisis de comportamiento o recopilación de datos.

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Por esta razón, tanto Android como iOS incorporan herramientas para revisar qué aplicaciones han accedido recientemente a funciones sensibles del dispositivo.

En Android, esta información puede consultarse desde el Panel de privacidad o el Historial de uso de permisos, dependiendo de la versión del sistema operativo y de la capa de personalización del fabricante. El procedimiento consiste en abrir la aplicación de Ajustes, ingresar a “Seguridad y privacidad” y luego acceder al “Historial de uso de permisos”. Allí es posible seleccionar “Cámara” o “Micrófono” para ver qué aplicaciones utilizaron esos recursos y en qué momento lo hicieron.

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El punto verde y naranja que se muestra en un iPhone. (Apple)

En los iPhone, Apple integra una función similar denominada “Informe de privacidad de las apps”. Para acceder a ella es necesario abrir Ajustes, entrar en “Privacidad y seguridad” y revisar tanto los permisos concedidos como los registros de actividad disponibles en el apartado “Informe de privacidad de las apps”.

Estas herramientas permiten detectar aplicaciones que podrían estar utilizando permisos de forma excesiva o inesperada. Además, facilitan revocar accesos innecesarios y limitar el uso de funciones sensibles únicamente cuando la aplicación está en uso.

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El crecimiento de las preocupaciones relacionadas con la privacidad digital ha llevado a las compañías tecnológicas a reforzar este tipo de medidas. Tanto Apple como Google han impulsado cambios en sus sistemas operativos para ofrecer más transparencia sobre cómo y cuándo las aplicaciones acceden a información personal.

Si el punto verde está activo en tu celular, debes de verificar que acplicaciones tienen acceso a tu cámara y micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de estos indicadores visuales responde precisamente a esa necesidad: permitir que el usuario tenga un control más claro sobre el funcionamiento interno de su dispositivo.

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En un contexto donde los teléfonos móviles almacenan información bancaria, fotografías personales, conversaciones privadas y datos laborales, pequeñas señales como un punto verde o naranja pueden convertirse en herramientas fundamentales para detectar comportamientos sospechosos y reforzar la seguridad digital cotidiana.