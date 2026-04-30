Venezuela

Aterrizó en Maiquetía el primer vuelo directo de American Airlines entre Miami y Caracas en más de siete años

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó la operación como “un hito histórico” y destacó la importancia económica y humana de la reconexión entre ambos países

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La llegada de la aeronave al principal aeropuerto de Venezuela fue celebrada por las autoridades y los asistentes al evento

American Airlines realizó este jueves su primer vuelo directo entre Miami y Caracas luego de siete años de ausencia, marcando el regreso de una aerolínea estadounidense al principal aeropuerto venezolano.

El vuelo AA935 tocó pista en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 horas locales, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la empresa en un ambiente festivo que incluyó el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera estadounidense.

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El retorno de la aerolínea se produce menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. La reapertura del enlace directo responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte de Estados Unidos como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, se vieron forzados a realizar escalas en terceros países para conectar ambas naciones.

Avión blanco de American Eagle con cola de franjas rojas, blancas y azules desciende en cielo claro, sobre carros de carga Siaca desenfocados
Un avión de American Eagle se aproxima a la pista de aterrizaje

Con este vuelo, el trayecto entre Caracas y Miami vuelve a ser de aproximadamente cuatro horas, eliminando las prolongadas y costosas rutas alternativas que durante años condicionaron los viajes familiares, de negocios y turísticos.

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El arribo fue celebrado en la terminal con globos rojos, azules y blancos y la presencia de altos directivos de American Airlines. Entre los pasajeros del vuelo inaugural se encontraba Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, quien tiene previsto mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero venezolanos como parte de la nueva etapa de cooperación bilateral.

Dos vehículos de bomberos proyectan chorros de agua sobre la aeronave en señal de bienvenida a Venezuela tras siete años de ausencia

El impacto de la reanudación se vio reflejado en testimonios de los propios pasajeros. Oscar Fuentes, quien viaja regularmente a Houston, expresó su alivio: “Me estoy ahorrando mucho estrés y cansancio”, dijo al recordar los trayectos con escalas en República Dominicana.

Lilibeth Torres, otra pasajera, relató: “Estoy muy emocionada porque anteriormente me ha tocado viajar por Cúcuta y agarrar siempre vuelos con escala. Estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”.

La suspensión de vuelos directos, decretada en 2019 por razones de seguridad y crisis política, había dejado a Venezuela sin conexiones regulares con aerolíneas estadounidenses.

Aterrizó en Maiquetía el primer vuelo directo de American Airlines entre Miami y Caracas en más de siete años
Aterrizó en Maiquetía el primer vuelo directo de American Airlines entre Miami y Caracas en más de siete años

Delta y United Airlines, las últimas en operar antes de la salida de American, se retiraron en 2017.

“Venezuela vuelve a conectarse al comercio global”

Durante la llegada del vuelo inaugural, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó el aterrizaje de American Airlines como “un hito histórico” y destacó la importancia económica y humana de la reconexión entre ambos países.

Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, de nuestra gente, en los países”, señaló Barrett desde el aeropuerto de Maiquetía.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó el aterrizaje de American Airlines como “un hito histórico”

El diplomático subrayó que el restablecimiento del enlace aéreo directo es resultado del plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— impulsado por la administración estadounidense tras el restablecimiento de relaciones.

Hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios”, puntualizó Barrett, y remarcó que la conectividad aérea directa con Estados Unidos es clave para la integración económica y la reactivación de los flujos comerciales y turísticos.

La llegada de American Airlines a Caracas no solo reduce tiempos y costos de viaje, sino que marca el inicio de una etapa de mayor apertura para Venezuela. Según estimaciones oficiales, la ruta podría movilizar más de 100.000 pasajeros al año y reposicionar al país como un punto estratégico de conexión en la región. El nuevo vuelo directo simboliza, además, un paso firme en el restablecimiento de vínculos bilaterales tras años de aislamiento y restricciones.

(Con información de EFE y AFP)

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