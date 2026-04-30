Tecno

Álbum del Mundial 2026: creó una app con IA para saber quién tiene la figurita que te falta

Octavio Berruti presentó en Infobae a la Tarde Figuri App, la plataforma que utiliza inteligencia artificial y geolocalización para que los coleccionistas del álbum puedan encontrar y coordinar intercambios de figuritas

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Octavio Berruti desarrolló Figuri App, una aplicación que utiliza inteligencia artificial y geolocalización para facilitar el intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026

En una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, Octavio Berruti, joven desarrollador rosarino, contó cómo la frustración de no poder completar su propio álbum del mundial lo llevó a crear Figuri App, una aplicación que hoy permite a miles de coleccionistas encontrar fácilmente a quién tiene la figurita que les falta.

Durante su charla con el equipo —conducido por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé— Berruti explicó: “Creé Figuri App porque a mí me quedó el álbum del mundial sin completar por cuatro figuritas. Ahora, siendo desarrollador, pensé que tenía que haber una solución para esto”.

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El funcionamiento es sencillo: el usuario carga en la app las figuritas que tiene y las que le faltan, y mediante geolocalización, puede ver quiénes en un radio de hasta cien kilómetros tienen disponibles las piezas necesarias.

“Lo que hace es básicamente decirte quiénes tienen cerca tuyo las figuritas que te faltan. Tiene soporte para más de 140 álbumes”, detalló Berruti, que enfatizó la vigencia de la fiebre por los álbumes, especialmente en un Mundial que, este año, tendrá 48 selecciones y más de 980 figuritas.

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(Infobae en Vivo)
La app ofrece reconocimiento automático de figuritas gracias a su sistema de carga rápida o mediante inteligencia artificial, agilizando el proceso para los usuarios (Infobae en Vivo)

La inteligencia artificial y la nostalgia de los álbumes

El origen de Figuri App está en la propia experiencia de Berruti: “Esto nace de una necesidad real. Me quedaron cuatro figuritas y nunca pude terminar el álbum. Hoy, con la app, cualquiera puede registrar de manera rápida las figuritas que tiene y las que le faltan, incluso usando inteligencia artificial que reconoce las imágenes automáticamente”.

La aplicación ofrece varias formas de carga: “Tenés un modo carga rápido o un modo con inteligencia artificial, donde le sacás las fotos al dorso de las figuritas. Automáticamente detecta las que tenés y te las carga en el álbum”.

El desarrollador remarcó que la tecnología potencia la pasión, pero no reemplaza el ritual del intercambio físico: “No queremos reemplazar la magia de las figuritas en físico, sino potenciarla, que la gente las pueda seguir completando y no las deje tiradas en el cajón”.

Además, la app permite organizar eventos presenciales de intercambio. “Podés crear eventos de intercambio público donde la gente puede ir a un lugar, intercambiar en el momento, mostrás el QR que la aplicación te da y automáticamente te dice con esa persona qué figuritas intercambiar para no perder el tiempo”.

Manos de un niño pegando una lámina de fútbol en un álbum Panini abierto para el Mundial 2026 sobre una mesa de madera clara, con más láminas alrededor.
Figuri App permite a los coleccionistas de álbumes registrar fácilmente las figuritas que poseen y las que les faltan, optimizando la búsqueda y el intercambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad, comunidad y acceso gratuito para los coleccionistas

Berruti señaló que la seguridad fue clave en el desarrollo de Figuri App, dado que muchos usuarios son niños y familias: “La app verifica la identidad de los usuarios a través de empresas especializadas y permite puntuar a quienes participaron en un intercambio. Así, cualquier persona puede saber con quién está tratando y bloquear o reportar si algo no le convence”. El sistema de reputación y comentarios públicos refuerza la confianza entre coleccionistas.

Sobre la monetización, Berruti fue claro: “Por ahora absolutamente nada, es todo por la anécdota”, respondió ante la consulta en el estudio sobre si la app genera ingresos. De todas formas, anticipó que en el futuro podría sumar funciones premium, pero sin restringir el acceso: “En el futuro la idea es poder monetizarlo, pero no quiero limitarle la aplicación a la gente. Completar álbumes ya es un costo muy grande hoy en día”.

Figuri App y el fenómeno de los álbumes en la era digital

Con soporte para más de 140 álbumes —incluyendo históricos como Dragon Ball Z, Frutillitas o ediciones de Cromi— Figuri App se posiciona como una herramienta tanto para la fiebre mundialista actual como para la nostalgia de los álbumes de la infancia.

“El fenómeno de los álbumes vuelve con cada mundial y ahora la tecnología permite que nadie se quede con el álbum incompleto o con cientos de repetidas acumulando polvo en un cajón”, explicó Berruti. La plataforma, disponible en iOS y próximamente en Android, ya conecta a usuarios de Argentina y el exterior, renovando la tradición del intercambio de figuritas con herramientas digitales y comunitarias.

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