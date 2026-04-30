Europa amenaza a Meta con multa por no limitar el acceso a los menores de 13 años a Facebook e Instagram

La Comisión Europea advierte a Meta por fallos en el control de acceso de menores de 13 años en Instagram y Facebook. (AP Foto/Jeff Chiu, File)

La Comisión Europea ha lanzado una advertencia a Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, por no impedir de forma efectiva el acceso de menores de 13 años a sus plataformas.

Las conclusiones preliminares del organismo europeo señalan que las redes sociales estarían incumpliendo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), al no aplicar controles eficaces para evitar que los niños accedan y permanezcan en sus servicios pese a estar expresamente prohibido en sus propios términos de uso.

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La investigación, iniciada el 16 de mayo de 2024, se basa en un análisis exhaustivo de los informes de evaluación de riesgos, datos internos y respuestas de las plataformas a requerimientos de información.

El problema del acceso de menores a Instagram y Facebook

Pese a que las condiciones generales de Meta establecen de manera explícita que sus servicios no están destinados a menores de 13 años, la realidad es muy distinta.

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La Comisión Europea califica de ineficaces y arbitrarias las medidas actuales de Meta para prevenir el acceso de niños a sus plataformas.(REUTERS/Jana Rodenbusch)

Según datos de la propia Comisión Europea, entre el 10% y el 12% de los niños menores de 13 años acceden habitualmente a Instagram y Facebook. Esta cifra revela un fallo sistémico en los mecanismos de control de edad implementados por la compañía.

El proceso para crear una cuenta en estas plataformas resulta insuficiente para filtrar de forma efectiva a los menores. Basta con introducir una fecha de nacimiento falsa para superar la barrera de los 13 años, y no existe ningún control robusto que verifique que la edad declarada sea real. De este modo, los menores pueden registrarse y permanecer en la red sin que el sistema lo detecte.

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Además, el instrumento habilitado por Meta para denunciar cuentas de menores de 13 años resulta poco accesible y complejo: se requieren hasta siete clics para llegar al formulario de denuncia, que tampoco se encuentra pre-rellenado con la información del usuario ni garantiza un seguimiento efectivo. En muchos casos, incluso tras la denuncia, el menor puede seguir utilizando la red sin que se adopten medidas concretas.

Cuál es la advertencia de la Comisión Europea y el proceso en curso

La Comisión Europea ha señalado que las medidas adoptadas por Meta son ineficaces y, en algunos casos, arbitrarias. El organismo acusa a la compañía de desarrollar una evaluación de riesgos incompleta, que no identifica adecuadamente el peligro que supone el acceso de menores a sus servicios ni toma en cuenta la extensa evidencia científica disponible.

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El formulario de denuncia de cuentas de menores en Instagram y Facebook es complejo y no garantiza la eliminación efectiva de los perfiles infractores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reglamento de Servicios Digitales exige a plataformas como Facebook e Instagram garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para los menores. Las directrices de la DSA señalan que las tecnologías de verificación de edad deben ser precisas, fiables, robustas, no intrusivas y no discriminatorias.

Además, la Comisión ha desarrollado un modelo de aplicación para la verificación de edad que puede servir como referencia a las plataformas.

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Actualmente, la advertencia es de carácter preliminar. Meta tiene derecho a examinar los documentos de la investigación y responder por escrito a los hallazgos de la Comisión. También puede aplicar medidas correctivas alineadas con las directrices de 2025 sobre la protección de menores. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y el Consejo Europeo de Servicios Digitales será consultado en paralelo.

Qué puede ocurrir si Meta no cumple con la normativa

Si finalmente la Comisión Europea confirma su posición actual y determina que Meta incurre en una infracción, podrá emitir una decisión de no conformidad. Esto permitiría imponer una multa proporcional a la gravedad de la infracción, aunque nunca superior al 6% del volumen de negocios anual mundial de la empresa. Además, la Comisión podría establecer pagos periódicos para forzar el cumplimiento de la normativa.

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Meta enfrenta la posibilidad de una multa de hasta el 6% de su facturación anual si no cumple con la normativa de protección de menores en Europa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En la práctica, esto significa que Meta se enfrenta a un potencial golpe económico de gran magnitud, además de la obligación de reformar sus sistemas de control de edad y protección de menores. Las autoridades europeas insisten en que los términos y condiciones de uso de las plataformas deben traducirse en acciones concretas y no quedarse en meras declaraciones escritas.

El organismo también investiga otros posibles incumplimientos, como el diseño de las interfaces de las plataformas, que podría favorecer comportamientos adictivos o el llamado efecto “rabbit hole”.

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