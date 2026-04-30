Estos son los países cuyos ciudadanos pueden obtener TPS en Estados Unidos en 2026

Estados Unidos mantiene la protección migratoria bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales de 16 países, según el Departamento de Seguridad Nacional. (EFE/ Juan Manuel Blanco)

El gobierno de Estados Unidos mantiene activa la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales de 16 países, según la última actualización oficial publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2026. La política, que otorga protección ante la deportación y acceso a permisos laborales temporales, afecta a ciudadanos que no pueden regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. La medida, revisada periódicamente por las autoridades federales, impacta a decenas de miles de personas residentes en territorio estadounidense.

La lista de países con TPS vigente incluye a Afganistán, Birmania (Myanmar), Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen, de acuerdo con la información publicada por el DHS y el portal oficial del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Toda modificación, extensión o terminación de la protección es anunciada por medio de avisos formales en el Registro Federal, donde se detallan requisitos y plazos para los beneficiarios.

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El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en 1990, a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con el objetivo de ofrecer protección temporal a personas que no pueden regresar a su país de origen por causas excepcionales reconocidas por el gobierno de Estados Unidos. El DHS evalúa la evolución de las condiciones en los países incluidos y publica sus decisiones junto con los criterios técnicos en el Registro Federal y en los portales institucionales, según los lineamientos legales vigentes.

¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS)?

El Estatus de Protección Temporal es un programa del gobierno federal de Estados Unidos que permite a ciudadanos de países designados residir y trabajar legalmente por un periodo determinado, siempre que las condiciones en sus países de origen impidan el retorno seguro. El DHS define el TPS como una medida humanitaria, no permanente, que no otorga residencia legal permanente ni garantiza un camino automático a la ciudadanía estadounidense. Los requisitos incluyen demostrar la nacionalidad de un país designado, residir de manera continua en Estados Unidos desde la fecha establecida en el aviso oficial y no tener condenas penales graves, conforme a las directrices del USCIS.

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El TPS otorga protección ante la deportación y acceso a permisos laborales temporales para ciudadanos cuyos países enfrentan conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. (AP Foto/Edgar H. Clemente, Archivo)

¿Cuáles son los países que actualmente se encuentran bajo TPS?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional y los avisos oficiales publicados en el Registro Federal, los nacionales de los siguientes países pueden solicitar TPS en 2026:

Afganistán Birmania (Myanmar) Camerún El Salvador Etiopía Haití Honduras Nepal Nicaragua Somalia Sudán Sudán del Sur Siria Ucrania Venezuela Yemen

La inclusión de un país en el listado responde a análisis técnicos, informes de organismos internacionales y revisiones periódicas del DHS. Cada extensión, terminación o redesignación se comunica formalmente en el Registro Federal y en los portales oficiales de las agencias federales.

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¿Cuándo se actualiza la lista de países con TPS y cómo se anuncian los cambios?

El DHS revisa regularmente la situación de los países incluidos en el programa y puede extender, terminar o redesignar el TPS de acuerdo con la evolución de las condiciones que motivaron la inclusión inicial. Cada decisión oficial se publica en el Registro Federal, donde se detallan las fechas de vigencia, los requisitos de renovación y los plazos para presentar solicitudes.

Por ejemplo, la extensión de TPS para Somalia se formalizó en enero de 2026, mientras que la redesignación para Yemen se anunció en marzo de 2026, según consta en los avisos del Registro Federal. El DHS aconseja a los beneficiarios y solicitantes consultar periódicamente estos portales para obtener información actualizada y oficial.

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¿Qué criterios utiliza Estados Unidos para designar un país bajo TPS?

El Departamento de Seguridad Nacional aplica criterios definidos en la legislación estadounidense para determinar si un país amerita la designación de TPS. Entre los factores principales se encuentran los conflictos armados, los desastres naturales y las situaciones extraordinarias que imposibilitan el retorno seguro de sus nacionales. La decisión de otorgar, extender o finalizar el TPS se basa en análisis internos del gobierno federal, en informes de entidades como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y en consultas con otras agencias federales.

Por ejemplo, la inclusión de Ucrania responde al conflicto armado derivado de la invasión rusa, mientras que el TPS para Venezuela se fundamenta en la emergencia humanitaria y la inestabilidad institucional, según consta en los avisos del DHS. En el caso de Haití, la protección se extiende debido a la ocurrencia de desastres naturales y altos niveles de violencia, según lo publicado en el Registro Federal.

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El Departamento de Seguridad Nacional revisa periódicamente el listado de países con TPS y publica toda modificación, extensión o finalización en el Registro Federal. (EFE/ Joebeth Terríquez)

¿Cuáles son los requisitos y pasos para solicitar el TPS?

Para solicitar el Estatus de Protección Temporal, los interesados deben cumplir con los criterios establecidos por el DHS y el USCIS, incluyendo:

Ser nacional de un país actualmente designado para TPS.

Haber residido de manera continua en Estados Unidos desde la fecha determinada en el aviso oficial correspondiente.

Presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos y renovar el estatus según las fechas de extensión publicadas en el Registro Federal.

No tener condenas penales graves ni antecedentes de delitos que inhabiliten la elegibilidad.

El proceso de solicitud se realiza a través del portal oficial del USCIS, donde los solicitantes pueden encontrar formularios, instrucciones y fechas límite. El USCIS aclara que el TPS es una protección temporal y no otorga automáticamente la residencia legal permanente.

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¿Cuántas personas se benefician del TPS y cuál es el impacto del programa?

Según los datos publicados por el USCIS, más de 610.000 personas de países designados contaban con protección bajo el TPS en 2025. Los grupos más numerosos provienen de El Salvador, Honduras y Haití. El programa permite a los beneficiarios residir legalmente en Estados Unidos, obtener permisos de trabajo y, en ciertos casos, solicitar permisos de viaje bajo condiciones específicas.

El DHS publica periódicamente cifras y reportes sobre el número de beneficiarios y el impacto de la política, resaltando que el TPS contribuye a la protección humanitaria y a la estabilidad de las personas afectadas por crisis internacionales.

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¿Qué sucede si se termina el TPS para un país?

Cuando el DHS decide finalizar o no renovar la designación de TPS para un país, los beneficiarios reciben un periodo de gracia conforme a lo publicado en el Registro Federal. Al expirar dicho periodo, los afectados pierden la protección temporal y quedan sujetos a los procedimientos migratorios ordinarios según la legislación vigente de Estados Unidos.

El DHS señala en sus avisos oficiales que la terminación del TPS responde a una evaluación técnica de las condiciones en el país de origen y que las modificaciones se comunican exclusivamente a través de los canales institucionales y el Registro Federal.

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¿Cómo afecta el TPS a los migrantes y qué pueden esperar los beneficiarios?

El TPS otorga a los nacionales de los países designados la posibilidad de permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras persistan las condiciones que motivaron la protección. Esto permite a las personas y sus familias evitar la deportación inmediata y acceder a oportunidades laborales, siempre bajo términos temporales y sujetos a revisión periódica.

El DHS aclara en sus comunicaciones oficiales que el programa es revisado constantemente y que cualquier cambio se anunciará en el Registro Federal y los portales institucionales. Los beneficiarios deben mantenerse atentos a las actualizaciones y cumplir con los requisitos de renovación y presentación de documentos para no perder la protección.