Crimen y Justicia

Desarticularon un casino clandestino en Villa Riachuelo

En el lugar, hallaron desde mesas de póker y gran cantidad de mazos de cartas hasta terminales tecnológicas preparadas para captar apuestas de casinos virtuales y eventos deportivos

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Desarticularon un casino clandestino en Villa Riachuelo
Desarticularon un casino clandestino en Villa Riachuelo

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar desarticuló en las últimas horas un centro clandestino de apuestas ilegales tras un allanamiento en un local del barrio de Villa Riachuelo, en la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. El lugar operaba sin autorización estatal en ninguna de sus modalidades y captaba clientes de forma activa en una zona limítrofe con la provincia de Buenos Aires.

El local no era una operación menor ni improvisada. Al momento del ingreso de los efectivos, las autoridades hallaron un despliegue que abarcaba desde mesas de póker y una gran cantidad de mazos de cartas hasta terminales tecnológicas preparadas para recibir apuestas de casinos virtuales y eventos deportivos. A eso se sumaban quiniela clandestina y juegos de cartas de diversa índole, todo bajo el mismo techo y sin ningún tipo de habilitación legal.

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Lo que terminó con ese esquema fue una cadena de acciones institucionales que comenzó con una denuncia y derivó en un allanamiento con secuestro de pruebas. El proceso dejó al descubierto no solo la variedad de actividades que allí se desarrollaban, sino también la infraestructura montada para sostenerlas y la documentación que acreditaba su funcionamiento sistemático.

El origen del caso se remonta a la labor de fiscalización de Lotería de la Ciudad (LOTBA), que detectó las irregularidades y radicó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo del fiscal Juan Rozas y con la secretaría única de Rodrigo Branca.

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A partir de esa presentación, Rozas ordenó tareas de constatación a la Policía de la Ciudad, que realizó relevamientos en las inmediaciones del local y logró documentar el flujo constante de personas y el modo en que se captaban apuestas, lo que confirmó las sospechas iniciales.

Desarticularon un casino clandestino en Villa Riachuelo
Se secuestraron una mesa de póker, naipes, máquinas de apuestas, folletería publicitaria, libretas con anotaciones, dinero en efectivo y teléfonos celulares

Con ese caudal probatorio, la FEJA solicitó el allanamiento, que fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, subrogado por la jueza María Julia Correa. El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ) y se ejecutó con la participación de la División Conductas Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad y personal de LOTBA.

Al ingresar al inmueble, los oficiales y los representantes del organismo regulador se encontraron con una escena que excedía ampliamente la quiniela tradicional. El secuestro incluyó una mesa de póker, gran cantidad de mazos de cartas y máquinas de apuestas, junto con folletería publicitaria, libretas con anotaciones, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Cada uno de esos elementos pasó a formar parte del expediente como prueba de que el negocio tenía estructura, proyección y voluntad de crecer dentro del barrio.

La presencia de LOTBA durante todo el procedimiento permitió certificar que el local operaba por fuera del dominio .bet.ar, el único que identifica al juego legal en el país y que garantiza condiciones de juego responsable bajo supervisión estatal.

Desarticularon un casino clandestino en Villa Riachuelo
Hallaron varios cuadernos con anotaciones relevantes para la causa

Hasta el momento, la FEJA imputó a una persona por explotar, administrar, operar u organizar juegos de azar sin autorización, un delito que prevé penas de hasta 6 años de prisión. La causa continúa abierta.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF) enmarca este procedimiento en una política sostenida de persecución del juego ilegal en sus modalidades físicas y digitales. Desde ese organismo advirtieron que el juego clandestino no constituye una infracción menor: alimenta redes de captación, sustrae recursos del circuito regulado y expone a los sectores más vulnerables de la comunidad —en particular, niñas, niños y adolescentes— a dinámicas de adicción que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.

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