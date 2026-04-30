El video del primer mensaje de Messi al plantel del Cornellà, el club que compró en España: la reacción de los jugadores

Lionel Messi aparece en pantalla, dirigiendo un mensaje a un grupo de jóvenes que lo observan atentamente. El video documenta el saludo virtual del futbolista al plantel del Cornellá. Varios hombres se muestran concentrados ante la proyección, mientras uno de ellos sonríe. Messi lleva un buzo oscuro con rayas blancas y tiene los brazos cruzados.

Lionel Messi manifestó su respaldo al cuerpo técnico, jugadores y empleados de la UE Cornellà tras completar la compra de la mayoría de la propiedad del club ubicado en el Baix Llobregat, Barcelona. En un video interno, el futbolista expresó: “Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto”, subrayando su intención de apoyar cada faceta del desarrollo deportivo. Todo se registró en el marco de la antesala de los playoffs por el ascenso de categoría que disputará el equipo catalán.

Fue un mensaje que duró cinco minutos y sorprendió a los futbolistas, que no esperaban que un referente e ídolo que tuvieron desde chicos se dirigiera ante ellos. “Quería presentarme, saludarlos y que sepan que acá estamos para crecer y ayudar en todo lo que haga falta”, fueron algunas de las palabras que se llegaron a escuchar del capitán argentino en las imágenes que se difundieron.

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La dirección del club comunicó que Messi, vigente jugador del Inter de Miami y campeón mundial con Argentina, “los está siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana”, remitiéndose tanto a la observación continua como a su implicación activa en la evolución competitiva del equipo. El reciente propietario reforzó su vínculo al compartir en redes sociales imágenes viendo en directo un partido de la UE Cornellà.

Con dos jornadas restantes en la temporada regular de la Tercera RFEF, quinta categoría del sistema profesional español, la plantilla tiene garantizado un lugar en el playoff de ascenso a Segunda RFEF, considerado el primer desafío institucional bajo la nueva administración. El Nou Estadi Municipal de Cornellà, situado a escasos metros del RCDE Stadium, refuerza la presencia deportiva de Messi en la zona.

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Miembros del plantel y cuerpo técnico de la UE Cornellà se congregan en una sala para presenciar un mensaje virtual. En la pantalla de un televisor, el futbolista Lionel Messi aparece en una videollamada, dirigiéndose al grupo. La sala presenta logotipos y el nombre de la UE Cornellà en las paredes y pancartas. Los asistentes, en su mayoría hombres, observan atentamente la proyección. Este video documenta el saludo de Messi al equipo.

La compra de la entidad catalana fue oficializada hace un par de semanas, marca el refuerzo del vínculo de Messi con Barcelona y apunta a consolidar una plataforma de desarrollo futbolístico y capacitación juvenil en la región. Como parte de su evolución como propietario, el astro argentino ya estaba vinculado al Deportivo LSM de Uruguay, al Inter Miami de Estados Unidos y a Leones de Rosario, institución fundada y gestionada por su entorno familiar. Ahora, el ingreso del argentino otorga al UE Cornellà la oportunidad de potenciar su histórico trabajo en divisiones juveniles y de aspirar a metas sostenidas en la escala semiprofesional del fútbol español.

Fundada en 1951, la Unió Esportiva Cornellà es reconocida por su prolongado protagonismo en la formación de futbolistas que lograron llegar a ligas de primer orden y a selecciones nacionales. En la temporada 2014/15, el club afrontó uno de los encuentros más significativos de su historia al medirse ante el Real Madrid por los 16avos de la Copa del Rey, un hito que lo posicionó en la escena nacional. Entre 2020 y 2024, Cornellà participó en la Primera RFEF —tercera división de la estructura de ligas—, el nivel más alto que ha alcanzado desde su creación.

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Entre sus logros institucionales recientes destaca la infraestructura deportiva, que incluye el Estadio Nou Municipal de Cornellà con una capacidad para 1.500 espectadores. Este predio deportivo incorpora una cancha principal de fútbol once, dos campos anexos de fútbol siete y una zona específica para entrenamientos de porteros. El historial del Cornellà como cantera formativa es parte central de la operación de Messi. Desde sus filas han surgido futbolistas como David Raya, actual arquero del Arsenal y de la selección española; Jordi Alba, con paso por Barcelona e Inter Miami; Gerard Martín, emergente defensor del club blaugrana; Javi Puado, capitán del Espanyol e internacional con España; Keita Baldé, representante de Senegal en grandes equipos europeos; y Aitor Rubial, capitán del Betis.

La llegada de Lionel Messi como propietario de la Unió Esportiva Cornellà sella un nuevo capítulo con la meta de aprovechar los activos deportivos y la tradición formativa de la entidad para impulsar su crecimiento en la escala competitiva y profesional. El club, que goza de reconocimiento en el trabajo juvenil y presencia en categorías relevantes del fútbol español, aspira a consolidar su impacto y abrir alternativas para jóvenes talentos de la región.

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EL COMUNICADO DEL UE CORNELLÀ SAD

Leo Messi traslada su apoyo a la plantilla, cuerpo técnico y empleados de la UE Cornellà en el inicio de la nueva etapa del club El astro argentino envió un mensaje de apoyo y cercanía a todo el club y expresó su “ilusión” por este nuevo proyecto deportivo. Cornellà de Llobregat, [30/04/26].

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Leo Messi ha querido enviar un mensaje de apoyo y cercanía a la plantilla, al cuerpo técnico y a los empleados de la UE Cornellà tras la adquisición del club y el inicio de la nueva etapa institucional de la entidad. A través de un vídeo dirigido internamente al equipo y a los profesionales del club, Messi expresó su ilusión por el proyecto y trasladó su voluntad de acompañar el crecimiento de la UE Cornellà.

“Quería saludaros y deciros que aquí estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto”, señaló Messi en el mensaje enviado al club.

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“Los estoy siguiendo y haciendo fuerza cada fin de semana”, comentó Leo, quien el pasado fin de semana compartió en redes que estaba viendo en directo el duelo de la UE Cornellà.

A falta de dos jornadas para el final de la temporada regular de Tercera RFEF, la UE Cornellà ya ha asegurado su participación en el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

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El club catalán afronta esta nueva etapa con el compromiso de seguir construyendo un proyecto arraigado en Cornellà, conectado con su cantera y preparado para una nueva dimensión deportiva e institucional.