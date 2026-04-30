Estados Unidos invierte 50 millones de lempiras en la nueva sala de emergencia de un hospital hondureño

La inauguración de la moderna sala mejorará el acceso a los servicios de salud en diferentes departamentos del país./ (Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa)

La inauguración de una moderna sala de emergencia en el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz, Honduras, marca un nuevo capítulo para la atención sanitaria en la región central del país. Estados Unidos destinó más de 50 millones de lempiras (alrededor de 1.9 millones de dólares) a la construcción de esta infraestructura hospitalaria, como parte de una iniciativa conjunta orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y mejorar la calidad del sistema de salud hondureño.

De acuerdo con información oficial, la obra se ejecutó mediante el Programa de Asistencia Humanitaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con la coordinación de la Secretaría de Salud de Honduras. El acto de inauguración contó con la participación de funcionarios hondureños, representantes diplomáticos estadounidenses y miembros del Comando Sur de Estados Unidos. Según la Secretaría de Salud, esta sala está equipada con áreas de triage, salas de espera y observación, además de espacios funcionales orientados a brindar atención oportuna y de calidad.

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La nueva sala de emergencia beneficiará a más de 450 mil habitantes de la zona central de Honduras. Se prevé que podrá atender entre 2,000 y 3,000 emergencias mensuales, así como aproximadamente 250 partos al mes, según datos divulgados por la Secretaría de Salud. Estos servicios se extenderán a pacientes de los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá y Santa Bárbara, zonas caracterizadas por una alta demanda de atención médica de urgencia.

El Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova cuenta ahora con una sala de emergencias equipada con triaje, salas de espera y áreas de observación para responder efectivamente a emergencias médicas./(Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa)

Durante el evento, el vice ministro de Proyecto e Inversiones, José Miguel Castillo, subrayó que la inversión representa un avance en el fortalecimiento de la red hospitalaria nacional. Castillo afirmó que la infraestructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta y elevar la calidad de atención para la población más vulnerable. Además, señaló que la Secretaría de Salud ha asignado personal médico y administrativo, junto con los insumos necesarios, para garantizar el funcionamiento adecuado de la sala.

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El coronel Alan Knt, del Comando Sur de Estados Unidos, destacó que este tipo de cooperación forma parte de una estrategia regional. Según Knt, la iniciativa busca mejorar la seguridad sanitaria, fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar la respuesta efectiva ante emergencias de salud pública. El funcionario norteamericano consideró que, a través de estos proyectos, se promueve la estabilidad regional y la capacidad de ambos países para enfrentar desafíos sanitarios que puedan trascender fronteras.

La Secretaría de Salud reiteró que el proyecto responde a una política de cooperación sólida entre Honduras y Estados Unidos, con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud y contribuir al bienestar de la población. En su mensaje institucional, la entidad hondureña enfatizó que ambas naciones mantienen el compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer los sistemas públicos y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

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La Secretaría de Salud de Honduras asignó personal médico y administrativo, además de insumos esenciales, para garantizar la operación eficiente de la sala de emergencias./(Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa)

Este esfuerzo se inscribe en una relación bilateral que ha priorizado la atención a emergencias y el desarrollo de capacidades hospitalarias, especialmente en regiones con alta demanda y limitado acceso a servicios médicos. Las autoridades esperan que la nueva sala de emergencias no solo atienda las necesidades inmediatas de la población local, sino que también sirva como modelo de cooperación internacional y refuerzo para el sistema sanitario en futuras contingencias.

La inversión de Estados Unidos, canalizada a través de su programa humanitario, constituye una de las aportaciones más significativas en infraestructura médica ejecutadas en la zona central hondureña en los últimos años. Según datos oficiales, la obra permitirá enfrentar con mayor eficacia los picos de demanda ocasionados por brotes epidémicos, accidentes masivos y otras situaciones críticas que requieren respuesta especializada y oportuna.

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Con la apertura de esta sala, el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova se consolida como un referente regional en la atención de emergencias, reforzando la red hospitalaria y garantizando el acceso a servicios médicos esenciales para cientos de miles de hondureños.