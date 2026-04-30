El particular gesto de la China Suárez con Magnolia en el entrenamiento de Mauro Icardi que causó revuelo en redes

Las cámaras captaron el momento en el que la actriz corría a su hija menor (Video: X)

El miércoles por la tarde, el estadio Rams Park del Galatasaray se convirtió en una fiesta con el entrenamiento abierto que el club organizó para miles de hinchas. Entre el público se encontraba la China Suárez, quien asistió acompañada por sus tres hijos. Sin embargo, lejos de tratarse solo de una postal familiar, la presencia de la actriz volvió a encender la polémica en redes sociales por un gesto captado por las cámaras del estadio y compartido luego por los fans.

Sentada en las gradas junto a Rufina y Magnolia, la China estuvo bajo la mirada constante de los lentes y celulares que registraban cada movimiento. En uno de los videos que circularon en redes, se la ve sentada junto a su hija mayor mientras Magnolia, la pequeña que tuvo con Benjamín Vicuña, permanece de pie a un costado. En un momento, Magnolia se cruza en medio del encuadre de la cámara para pedirle algo a su madre y Eugenia, con un gesto de la mano, la corre sutilmente hacia un costado para que, según teorizaron en las redes, no la tape en la cámara del video.

PUBLICIDAD

La reacción no tardó en llegar y el fragmento se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios hacia la actriz. “Correte nena. Me están filmando”; “La corre sutilmente a la nena con el dedo para que no la tape de las cámaras”; “Empuja a la nena para que no le robe protagonismo... cero sorora prefiero ver a Magno que es bellísima porque viene del linaje de Vicuña”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en las publicaciones del video.

El momento en el que Eugenia mueve a su hija con el dedo

Mientras esto sucedía en las gradas, en el campo de juego se vivía algo completamente diferente. Mauro Icardi se convirtió en protagonista de una de las postales más entrañables de la noche durante el entrenamiento abierto del Galatasaray. Al comienzo de la jornada, el delantero argentino invitó a Amancio Vicuña, el hijo menor de su pareja, a saltar al césped y jugar con la pelota frente a la multitud que llenó las tribunas.

PUBLICIDAD

El equipo turco juntó a más de 50 mil hinchas en una práctica que pasará a la historia

La escena reunió al capitán y goleador del equipo turco con el niño de seis años, fruto de la relación entre la actriz argentina y Benjamín Vicuña. Bajo la atenta mirada de los hinchas y de las cámaras, Icardi acompañó a Amancio mientras este corría y pateaba el balón en el campo de juego. Las imágenes del pequeño siguiendo los pasos de Icardi se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios y fanáticos celebraron la cercanía y el gesto de integración familiar en pleno estadio, sumando un momento de emoción y ternura a la fiesta deportiva del Galatasaray.

Todo este episodio en el estadio se produjo casi en simultáneo con una publicación de Benjamín Vicuña en sus redes sociales. Allí, con una imagen especialmente emotiva junto a su hijo Amancio el actor escribió: “Extrañando ando”. Desde que su expareja se instaló en Turquía junto a sus hijos para acompañar al delantero, el actor chileno atraviesa una dinámica familiar distinta, marcada por la distancia y las ausencias prolongadas de los dos hijos que tienen en común.

PUBLICIDAD

La foto que compartió Vicuña horas antes de que su hijo salga al campo de juego con Icardi (Instagram)

En la foto, se observa a Amancio abrazando cariñosamente a su papá y dándole un beso en la mejilla, mientras Vicuña cierra los ojos y lo sostiene con ambas manos, transmitiendo una mezcla de ternura y melancolía. Sobre la imagen, la frase “extrañando ando”, breve pero contundente, resume el sentimiento de quienes, por cuestiones personales o laborales, deben afrontar la experiencia de estar lejos de sus hijos. La publicación generó empatía y acompañamiento entre sus seguidores, visibilizando el costado más íntimo y humano de la paternidad a la distancia.