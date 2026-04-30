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Qué preguntas no debes hacerle a la IA: privacidad, legalidad y riesgos detrás de sus límites

Pedir información privada, instrucciones para actividades ilícitas o diagnósticos médicos viola las normas de uso y puede representar riesgos legales y éticos para usuarios y plataformas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Qué preguntas no debes hacerle a la inteligencia artificial: ética, límites y riesgos legales en el uso de ChatGPT y asistentes digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas, facilitando tareas laborales, educativas y personales. Sin embargo, el avance de sistemas como ChatGPT, Gemini y otros asistentes digitales exige comprender no solo su potencial, también sus límites y las razones éticas y legales que fundamentan sus restricciones.

Conocer qué preguntas no deben hacerse a la IA es clave para evitar frustraciones, riesgos legales y malentendidos sobre el verdadero alcance de estas plataformas.

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En un contexto donde la confianza en los asistentes virtuales crece, también es fundamental recordar que detrás de cada respuesta existen reglas claras diseñadas para proteger la privacidad, la seguridad y el bienestar tanto de los usuarios como de la sociedad en general.

Hombre preocupado usando un portátil, con los logos de ChatGPT y Gemini visibles a su alrededor.
Inteligencia artificial y privacidad: por qué no debes pedir datos personales, claves o predicciones a la IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Nunca pidas datos personales tuyos o de terceros

De acuerdo con los expertos en ciberseguridad de Eset, las plataformas de IA están diseñadas para respetar la privacidad y la protección de datos. Por este motivo, no proporcionan información como direcciones, números de teléfono, datos bancarios, correos electrónicos ni ningún tipo de documento personal, ya sea propio o de terceros.

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Las bases de datos de estas herramientas no incluyen registros sensibles, incluso si estos son accesibles públicamente en Internet. Esta política busca evitar fraudes, robos de identidad y usos indebidos de la información.

2. No solicites acceso a cuentas o comunicaciones privadas

Intentar obtener contraseñas, mensajes privados o cualquier acceso a cuentas de correo electrónico, redes sociales o plataformas digitales está completamente fuera del alcance de la inteligencia artificial. No solo es una violación ética, sino que además constituye un delito en la mayoría de los países.

Los desarrolladores implementan barreras técnicas estrictas para impedir este tipo de solicitudes, protegiendo la integridad de las cuentas y la confidencialidad de los usuarios.

3. Evita pedir contenido ofensivo, discriminatorio o que incite al odio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los límites de la inteligencia artificial: qué temas están fuera de alcance y cómo usar los chatbots de forma segura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA no está programada para generar ni difundir mensajes ofensivos, violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos. Cualquier intento de obtener material que promueva el odio o refuerce estereotipos será bloqueado por los sistemas de moderación en tiempo real. El objetivo es mantener un entorno digital seguro, ético y respetuoso para todos los usuarios.

4. No pidas información para realizar actividades ilegales

Solicitar información sobre cómo hackear sistemas, fabricar sustancias ilícitas o armas caseras, acceder a contenido restringido o cometer cualquier acto ilegal está expresamente prohibido. Las plataformas de inteligencia artificial están programadas para no facilitar instrucciones que puedan ser usadas para dañar a individuos, instituciones o gobiernos.

5. No uses la IA para consejos financieros o diagnósticos médicos

Los chatbots de IA no sustituyen el criterio profesional en materia de salud o finanzas. No pueden brindar diagnósticos médicos, recomendaciones de tratamiento ni consejos de inversión personalizados. Toda información en estos ámbitos es meramente general y siempre debe consultarse con profesionales cualificados para evitar consecuencias negativas.

6. No esperes predicciones del futuro ni opiniones personales

La IA puede analizar datos y ofrecer estimaciones basadas en información histórica, pero nunca proporcionará predicciones precisas sobre eventos futuros, resultados deportivos, elecciones o tendencias bursátiles. Además, carece de emociones, conciencia y experiencia personal, por lo que no puede dar opiniones personales sobre temas sensibles o complejos.

Pantalla de una laptop mostrando la interfaz de un chatbot impulsado por Inteligencia Artificial, con líneas de código destacadas. La imagen refleja el impacto de la IA en la evolución tecnológica, simbolizando los avances en programación, robótica y asistencia digital en el campo científico y tecnológico. (Imagen ilustrativa Infobae)
Preguntas prohibidas a la IA: ética, seguridad y responsabilidad en la era de los asistentes digitales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el peligro de confiar demasiado en la IA como consejera

El uso de asistentes virtuales como consejeros emocionales o personales, especialmente entre jóvenes y adolescentes, puede llevar a una dependencia inapropiada. Las plataformas están diseñadas para responder de forma complaciente, pero no sustituyen el apoyo profesional ni ofrecen contención real en situaciones delicadas. Los expertos advierten sobre el riesgo de confiar ciegamente en la IA para resolver problemas personales, emocionales o de salud.

Comprender qué preguntas no deben hacerse a la inteligencia artificial es esencial para aprovechar su potencial sin exponerse a riesgos innecesarios. La IA es una aliada poderosa cuando se utiliza de manera ética y dentro de sus límites. Saber hasta dónde puede llegar y cuándo consultar a un profesional es la clave para un uso seguro, provechoso y responsable de la tecnología.

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