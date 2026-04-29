Cómo saber si tu teléfono necesita un reinicio urgente para evitar fallos y riesgos de seguridad

Existen momentos en el que se debe de reiniciar el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lentitud repentina, el sobrecalentamiento y los bloqueos frecuentes pueden ser más que simples fallos técnicos en un celular. Especialistas en ciberseguridad advierten que estos síntomas también pueden indicar que un dispositivo necesita reiniciarse urgentemente para recuperar estabilidad y reducir riesgos relacionados con malware, spyware o procesos maliciosos ejecutándose en segundo plano.

El reinicio periódico del celular se ha convertido en una de las recomendaciones más simples y efectivas para mejorar la seguridad digital. Incluso organismos como la National Security Agency (NSA) de Estados Unidos sugieren apagar y encender el teléfono regularmente para interrumpir posibles amenazas activas dentro del sistema.

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La recomendación no solo apunta a mejorar el rendimiento del dispositivo, sino también a limitar la permanencia de ciertos tipos de ataques informáticos que dependen de conexiones continuas para mantenerse funcionando.

Reiniciar el celular se ha convertido en uno de los métodos más efectivos para combatir la ciberdelincuencia . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lentitud y bloqueos: las primeras señales de alerta

Uno de los síntomas más comunes de que un teléfono necesita reiniciarse es la pérdida de rendimiento. Según el centro de ayuda de Android, cuando el celular tarda demasiado en abrir aplicaciones, presenta retrasos en la pantalla táctil o sufre bloqueos constantes, es probable que existan demasiados procesos ejecutándose en segundo plano consumiendo memoria RAM y recursos del sistema.

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También pueden aparecer fallos en tareas básicas como enviar mensajes, realizar llamadas o navegar entre aplicaciones. En algunos casos, el dispositivo muestra comportamientos erráticos, congelamientos de pantalla o cierres inesperados de apps.

Estos problemas suelen agravarse cuando el teléfono acumula muchas aplicaciones abiertas, actualizaciones pendientes o poco espacio libre de almacenamiento.

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Ante la pérdida de rendimiento, se recomienda reiniciar el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento lleno también afecta la seguridad

La falta de espacio disponible es otro factor que puede deteriorar seriamente el funcionamiento del teléfono. Google recomienda mantener al menos un 10 % de almacenamiento libre para evitar ralentizaciones y errores de sistema.

Cuando la memoria interna está casi llena, Android puede tener dificultades para gestionar procesos esenciales, lo que afecta tanto el rendimiento como algunas funciones de seguridad. Por ello, los expertos aconsejan revisar periódicamente el almacenamiento y eliminar archivos pesados, aplicaciones que ya no se utilicen o contenido duplicado.

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Reiniciar el celular puede interrumpir amenazas

Más allá de mejorar la velocidad del teléfono, reiniciar el dispositivo también tiene beneficios directos para la ciberseguridad. La NSA explicó anteriormente que muchas amenazas digitales necesitan mantenerse activas continuamente dentro del sistema para seguir operando.

Al apagar y encender el teléfono, algunos de esos procesos se interrumpen automáticamente, dificultando la permanencia de malware o spyware.

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Algunas amenazas digitales necesitan que el celular se encuentre encendido siempre, por lo que reiniciar el celular es una manera de protegerse. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta práctica también fue promovida públicamente por Anthony Albanese, primer ministro de Australia, quien recomendó apagar el celular durante unos minutos cada día como medida preventiva frente a ataques informáticos. Aunque reiniciar el dispositivo no elimina infecciones complejas, sí puede reducir temporalmente ciertos riesgos y cortar procesos sospechosos en segundo plano.

Cómo reiniciar correctamente un teléfono Android

El procedimiento puede variar dependiendo del fabricante, pero en la mayoría de teléfonos Android basta con mantener presionado el botón de encendido durante varios segundos hasta que aparezca la opción “Reiniciar”. En algunos modelos también es posible forzar el reinicio manteniendo pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 30 segundos.

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Además del reinicio, Google recomienda mantener el sistema operativo actualizado desde la sección de Configuración > Sistema > Actualización de software. Las nuevas versiones suelen incluir parches de seguridad diseñados para corregir vulnerabilidades detectadas recientemente.

El reinicio de un celular puede ayudar a resolver algunas fallas. (Captura)

Las amenazas móviles más comunes

Los especialistas identifican actualmente tres grandes tipos de amenazas que afectan a teléfonos inteligentes. Una de las más frecuentes es el phishing, donde los atacantes envían mensajes falsos para robar contraseñas, datos bancarios o información personal.

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También crece el spyware, un software espía capaz de acceder a ubicación, mensajes y actividad del usuario sin que este lo note. Más preocupantes aún son los ataques conocidos como zero-click, infecciones avanzadas que pueden comprometer un teléfono sin necesidad de que la víctima pulse enlaces o descargue archivos.

Medidas adicionales para proteger el celular

Los expertos señalan que reiniciar el teléfono regularmente debe complementarse con otras medidas básicas de seguridad digital.

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Entre ellas destacan:

Utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta.

Activar la autenticación en dos pasos.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Evitar redes WiFi públicas para operaciones sensibles.

No compartir información personal mediante mensajes sospechosos.

En un contexto donde las amenazas móviles son cada vez más sofisticadas, pequeñas acciones como reiniciar el teléfono y mantenerlo actualizado siguen siendo algunas de las herramientas más efectivas para reducir riesgos y proteger la información personal.