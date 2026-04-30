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La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

La actriz y el trapero sorprendieron con un inesperado viaje en el que compartieron momentos llenos de complicidad y reavivaron los rumores de romance

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Gimena Accardi mostró sus momentos de relax junto a Seven Kayne, en medio de los rumores de romance entre ambos (Instagram)

El presunto romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne dejó de ser solo un rumor de pasillo para instalarse como uno de los temas más comentados del espectáculo en los últimos meses. La actriz y el trapero, que compartieron pantalla y complicidad en una serie vertical de tono erótico que sorprendió a sus seguidores, vienen alimentando las versiones de un vínculo más allá de lo laboral cada vez que coinciden en redes sociales o en eventos. Las señales, lejos de disiparse, se multiplicaron en las últimas horas con un video que generó revuelo entre los fans y volvió a ponerlos en el centro de la escena.

En una reciente publicación, Gimena mostró fragmentos de una escapada a la Costa Argentina junto a Seven. La actriz aparece disfrutando del mar y la playa a pesar del frío, bailando en la terraza del hospedaje y acariciando un caballo. El músico, por su parte, se deja ver en la pileta y luego en la tranquilidad del lugar, tocando la guitarra. El detalle que más llamó la atención es que en el clip solo aparecen ellos dos, lo que muchos interpretaron como la confirmación de una relación que hasta ahora preferían mantener en la intimidad.

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Las historias de Accardi en Instagram terminaron de avivar las especulaciones: aunque la mayoría de las postales la muestran sola, en una de ellas se puede distinguir a Seven en segundo plano, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores atentos. La atmósfera de complicidad y relax que transmiten las imágenes refuerza la idea de una conexión especial entre ambos, lejos del ruido urbano y en un entorno de calma.

La escapada de Gimena Accardi y Seven Kayne a la Costa que avivó los rumores de romance
El rapero apareció en segundo plano en la historia de la actriz

Cabe destacar que los rumores sobre el romance no son nuevos. En noviembre, la pareja revolucionó las redes al publicar una serie de collages, fotos y videos repletos de complicidad e ideas estéticas vinculadas tanto al juego de la seducción como al proceso creativo conjunto. El primer retrato de la dupla impuso un clima propio: Accardi en primer plano, bajo una iluminación rojiza y una actitud desafiante, mientras Kayne, de perfil y mirada serena, sumaba misterio al cuadro. El fondo de líneas arquitectónicas, luces y sombras, y una energía nocturna terminaron de construir ese enigma tan propio de la escena.

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Otras imágenes los mostraban relajados, sentados en lo que parecía un backstage, rodeados de cuadernos y agendas, reforzando la idea de trabajo en equipo y confianza en el set. Collages de claquetas, pupitres y nuevas poses juntos consolidaron la atmósfera y el vínculo. Sin embargo, la secuencia más comentada llegó cuando Seven Kayne se inclinó hacia Gimena, apoyando la mano en su mentón, mientras ella mantenía una mirada directa y segura hacia la cámara.

El video de Gime Accardi y Seven Kayne que aviva rumores de romance
La Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA fue la locación elegida para grabar el proyecto que los une

La tensión crecía plano a plano, bajo el influjo de una luz rojiza y una arquitectura industrial que sumaban intimidad y suspenso. En la imagen final, él le sostiene el rostro con ambas manos y se acerca, a punto de dar un beso, pero Accardi corta el video justo antes del desenlace, dejando todo a la imaginación de sus seguidores.

En el mismo tono provocador y artístico, la actriz publicó una historia en blanco y negro mostrando su espalda y brazo desnudos cubiertos de frases como “pasión”, “lo que se hace por amor” y “cómodo no significa...”. El mensaje elegido para acompañar la foto fue: “Ya les dije que se pongan cómodos porque vamos a servir…”, reafirmando el cuidado estético y performático de sus posteos más recientes.

Redes al rojo vivo: las imágenes hot de Gimena Accardi y Seven Kayne
Las fotos al rojo vivo de Gimena y el rapero durante su proyecto juntos (Instagram)

Así, Accardi y Kayne siguen jugando con los límites entre lo artístico y lo personal, alimentando el misterio y la expectativa en cada aparición. Sin una confirmación oficial, pero con señales cada vez más claras, el romance entre la actriz y el trapero se convierte en uno de los más seguidos de la temporada, entre la complicidad, la creatividad y el enigma.

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Gimena AccardiSeven KayneEspectáculo ArgentinoRumores de romanceCosta

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