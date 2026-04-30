El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

WhatsApp permite gestionar la privacidad y limitar el ingreso de comunicaciones no deseadas mediante una herramienta específica. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

Cualquier persona que posea un número telefónico puede realizar una llamada a través de la aplicación de WhatsApp, incluso si no figura entre los contactos registrados. Esta apertura genera riesgos asociados tanto a la privacidad como a la recepción de comunicaciones no solicitadas.

Por ello, la aplicación de Meta integra una función para que los usuarios gestionen de manera efectiva quién puede interrumpirlos y cuándo, al activar el botón que silencia las llamadas de números desconocidos.

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Activar esta función permite centrarse en las conversaciones prioritarias, sumado a restringir el acceso a quienes no forman parte del círculo de confianza.

Cómo activar la función de WhatsApp para silenciar llamadas de desconocidos

El procedimiento se encuentra disponible en el menú de privacidad y requiere pocos pasos para su implementación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El procedimiento para habilitar esta característica es sencillo y accesible desde la configuración de WhatsApp. El primer paso consiste en abrir la aplicación y tocar el ícono de Más opciones, representado por tres puntos verticales en la parte superior.

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Posteriormente, se debe acceder al menú de Ajustes y seleccionar el apartado de privacidad. En este punto, aparece la opción Llamadas, donde es posible encontrar el interruptor para silenciar las llamadas provenientes de números desconocidos.

Una vez activada la función, todas las llamadas de este tipo dejarán de sonar en el dispositivo. Sin embargo, el registro de las mismas estará disponible tanto en la pestaña de llamadas como en las notificaciones.

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El usuario mantiene la libertad de revisar posteriormente estas comunicaciones y decidir si corresponde establecer contacto o, incluso, bloquear el número emisor para evitar futuras molestias.

Qué pasa con las llamadas silenciadas en WhatsApp

Las llamadas de números no registrados quedan almacenadas en la pestaña correspondiente y pueden ser revisadas posteriormente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas que llegan desde números no registrados no desaparecen por completo. Según la información oficial de WhatsApp, se almacenan en la pestaña de llamadas y generan una notificación silenciosa.

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Esta dinámica permite que el usuario conserve el control sobre sus comunicaciones, sin perder la oportunidad de responder o investigar el origen de una llamada, si así lo desea.

En el caso de desear recuperar el contacto con el número silenciado, solo con acceder a la pestaña de llamadas y seleccionar la opción adecuada. Además, dentro de un chat se puede visualizar el mensaje que indica que se silenció la llamada proveniente de un número desconocido.

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De qué forma mantener la cuenta de WhatsApp privada

La plataforma sugiere activar la verificación en dos pasos y revisar los dispositivos vinculados para mantener la cuenta segura. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La función para silenciar llamadas de desconocidos forma parte de una serie de herramientas orientadas a fortalecer la seguridad. WhatsApp sugiere no compartir el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos con extraños. Activar la verificación en dos pasos y asociar una dirección de correo permite recuperar el acceso en caso de olvido del PIN.

El centro de ayuda aconseja revisar regularmente los dispositivos vinculados a la cuenta. Se accede a esta opción a través del menú Más opciones y la sección Dispositivos vinculados, donde es posible cerrar la sesión en aquellos dispositivos que no reconozca el usuario.

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Ante la recepción de correos o mensajes no solicitados para restablecer credenciales, la recomendación es no hacer clic en los enlaces, porque podrían estar relacionados con intentos de estafas.

Cómo actuar frente a mensajes o llamadas sospechosas en WhatsApp

Es clave no compartir información sensible y verificar la identidad antes de responder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada o un mensaje de un remitente desconocido puede implicar un riesgo. WhatsApp sugiere no interactuar ni reenviar mensajes que resulten sospechosos o cuyo contenido parezca demasiado favorable o inusual.

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Asimismo, antes de abrir enlaces o archivos, es fundamental revisarlos cuidadosamente para evitar la descarga de contenido malicioso.

Si la identidad del remitente no está clara, se debe realizar preguntas personales que permitan confirmar su autenticidad o, si es necesario, verificar mediante una llamada o videollamada. Estas prácticas contribuyen a reducir la propagación de estafas y mantener la seguridad dentro de la plataforma de mensajería.

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