WhatsApp integra los estados en la pestaña de chats: cómo funciona y cuándo estará disponible

WhatsApp integra los estados en la pestaña de Chats: así cambiará la experiencia de usuario en la app

WhatsApp está probando una de sus modificaciones visuales y funcionales más relevantes en años: la integración de las actualizaciones de estado directamente en la pestaña de Chats.

Esta novedad, disponible por ahora únicamente en la versión beta para Android, busca hacer más rápida e intuitiva la visualización de estados, evitando que los usuarios tengan que cambiar de pestaña para ver las publicaciones de sus contactos.

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El cambio responde a la tendencia de consumo de contenido efímero, similar a lo que ofrecen Instagram y otras plataformas, y podría transformar la forma en que millones de personas interactúan diariamente dentro de la aplicación.

Cómo acceder antes que nadie a la integración de estados en los chats de WhatsApp - Meta

¿Cómo funciona la integración de estados en la pestaña de Chats?

De acuerdo con WABetaIndo, la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.17.1), los estados de tus contactos aparecen en la parte superior de la lista de chats, en un diseño compacto y accesible. Así, al abrir la aplicación, los usuarios pueden ver de inmediato hasta tres contactos que han compartido actualizaciones de estado recientes, sin necesidad de ir a la pestaña de Actualizaciones.

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Si quieres ver el resto de los estados, basta con desplazarse hacia abajo para acceder a la lista completa, incluyendo publicaciones de contactos archivados o con quienes no tienes una conversación activa. Este cambio acerca WhatsApp al estilo visual de Instagram, donde las historias están organizadas en la parte superior del feed, facilitando el acceso y aumentando la interacción.

Además, cuando hay nuevos estados disponibles, la etiqueta “WhatsApp” en la esquina superior izquierda desaparece para dar prioridad a las actualizaciones. Esta se vuelve a mostrar si navegas hacia abajo en la lista de chats.

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¿Desaparecen los estados de la pestaña de Actualizaciones?

No. Aunque la nueva función integra los estados en la pestaña de Chats, la pestaña de Actualizaciones sigue activa y presenta una visión más completa de las publicaciones, con miniaturas de vista previa y un formato más visual. En la pestaña de Chats, la presentación es más compacta y menos recargada, pensada para una consulta rápida y para quienes priorizan la mensajería.

El despliegue gradual de la función busca mejorar la usabilidad y adaptar la app a los hábitos de los usuarios, en línea con las tendencias de redes sociales y mensajería instantánea (WhatsApp)

Esta doble visualización permite al usuario elegir cómo interactuar con las actualizaciones de estado, sin perder ninguna funcionalidad y manteniendo la opción de revisión más detallada en la pestaña de Actualizaciones.

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Cuándo estará disponible la nueva función de WhatsApp

Actualmente, la integración de estados en la pestaña de Chats está disponible solo para algunos usuarios beta de Android. WhatsApp está realizando pruebas limitadas para observar cómo interactúan los usuarios con la función, recabar comentarios y evaluar si resulta útil o distrae de la experiencia principal.

La empresa ha señalado que la disponibilidad será gradual y dependerá de los resultados de estas pruebas, por lo que no todos los usuarios podrán acceder a la función en este momento. En las próximas semanas, es probable que la novedad llegue a más cuentas beta, y posteriormente, si recibe buena aceptación, se lanzará para el público general.

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Cómo unirse a WhatsApp Beta y probar las novedades antes que nadie

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

En Android: Dirígete a la página de WhatsApp en Google Play Store, busca la opción “Unirse al programa beta” y confirma tu participación. Si hay cupos, recibirás una actualización que activará la versión beta con las nuevas funciones.

En iOS: Descarga la app TestFlight y busca un enlace oficial de invitación para WhatsApp Beta. Los cupos son más limitados y no siempre están disponibles.

Las versiones beta permiten acceder antes que nadie a funciones experimentales, pero pueden presentar errores o inestabilidad. Los usuarios beta ayudan a WhatsApp a perfeccionar el servicio antes del lanzamiento oficial.

La integración de los estados en la pestaña de chats es una muestra de cómo WhatsApp adapta su interfaz a los hábitos de los usuarios y las tendencias de consumo digital. Si bien por ahora es una función de prueba, su adopción masiva podría simplificar la navegación y aumentar la interacción con los estados, alineando WhatsApp con otras redes sociales líderes en contenido efímero y visual.

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