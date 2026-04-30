Despidieron a un empleado de un circo en Comodoro Rivadavia e intentó prenderlo fuego dos veces: quedó detenido

Los ataques fueron contenidos a tiempo gracias al tratamiento ignífugo de las lonas y la rápida intervención del personal, evitando daños mayores en la carpa principal (NA)

Un empleado despedido del Circo XXI que se desarrolla en la ciudad de Comodoro Rivadavia, intentó incendiar las instalaciones del espectáculo en dos oportunidades durante la noche del miércoles. Horas más tarde del intento, el hombre quedó detenido a metros del lugar y fue puesto a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en el predio ubicado sobre avenida Ducós, a la altura del Colegio Perito Moreno, y generó tensión entre los trabajadores del circo, que lograron controlar las llamas antes de que se propagaran.

PUBLICIDAD

El responsable del espectáculo, Gabriel Credidio, confirmó que el acusado había formado parte del equipo de armado y desarme de la carpa y fue desvinculado el pasado 13 de abril. El despido se produjo por dos motivos: una situación sospechosa en el cobro de entradas y problemas vinculados al consumo de alcohol y sustancias.

“Se le dio dinero para que regresara a su hogar, pero no lo hizo. Se quedó en Comodoro y terminó ocurriendo esto”, declaró el productor en diálogo con ADNSUR.

PUBLICIDAD

El primer intento de incendio se registró cerca de las 20 horas, mientras parte del elenco —entre ellos bailarinas— realizaba un ensayo dentro de la carpa principal. Fue el propio personal quien advirtió una luz inusual proveniente de la zona de los túneles. Al acercarse, detectaron tres focos ígneos en distintos sectores. “Cuando nos aproximamos, vimos que había cosas quemadas en tres puntos. Ahí dimos la alerta y empezamos a organizarnos”, relató Credidio ante ADNSUR.

Las llamas no se expandieron gracias a que las lonas y cortinados del circo cuentan con tratamiento ignífugo retardante. Tras ese primer ataque, el agresor escapó corriendo y fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

PUBLICIDAD

Mientras Credidio se trasladaba a la Comisaría Primera para radicar la denuncia, el acusado regresó al predio. Era cerca de las 21:30 horas. Esta vez, el ataque fue de mayor envergadura: el hombre ingresó nuevamente, roció los cortinados con un acelerante y prendió fuego en la zona del escenario principal, con dos focos de incendio. “Nos llaman para avisar que estaba volviendo a incendiar el circo. El personal actuó de inmediato con matafuegos y logró apagarlo. Después salieron a buscarlo”, describió el productor.

El comunicado oficial del Circo XXI aclaró que ni artistas ni payasos estuvieron involucrados en el incidente e informó que la programación continuará con normalidad

El segundo jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, brindó precisiones sobre el operativo en declaraciones al medio local Seta TV. El sospechoso intentó darse a la fuga, pero trabajadores del circo lo persiguieron y fue interceptado en la Plaza San Martín, a una cuadra del lugar de los hechos. Un patrullero que ya había sido alertado logró aprehenderlo. “Al ser alertado el personal policial, arriba al lugar y, en virtud de las características y la vestimenta aportada por los testigos, el mismo es aprehendido a escasas cuadras”, precisó.

PUBLICIDAD

La detención no estuvo exenta de tensión. Los trabajadores del circo, enojados con el acusado, intentaron agredirlo físicamente en el momento en que fue demorado. La intervención policial evitó que la situación escalara.

“Hubo que resguardarlo porque había una bronca generalizada de la totalidad de los empleados del circo que querían agredirlo físicamente, pero fue preservada su integridad y no hubo lesiones”, señaló el jefe policial. El detenido quedó a disposición de la Justicia a la espera de la audiencia de control de detención, prevista para las horas siguientes.

PUBLICIDAD

Personal de Bomberos y de Defensa Civil se hizo presente en el lugar de manera preventiva para constatar que los focos estuvieran completamente extinguidos y descartar riesgos de reactivación. Los daños materiales se concentraron en cortinas, aparatos de trabajo y la parte inferior del escenario.

Desde la organización del Circo XXI emitieron un comunicado en sus redes sociales para esclarecer lo ocurrido. “Queremos informar lo sucedido en la noche del 29/04, así llevamos tranquilidad a la ciudad y a todos los que se han preocupado. El día 13/04 fue desvinculado de la empresa un compañero que pertenecía al grupo de arme y desarme de las instalaciones (no fue el payaso, ni ningún artista). Dicha persona ingresó a las instalaciones y prendió fuego a una parte del cortinado, gracias a nuestros compañeros, a la policía y a los bomberos de la ciudad, se actuó a tiempo y no pasó a mayores. Las funciones programadas se llevarán a cabo con normalidad”, publicaron en Facebook.

PUBLICIDAD