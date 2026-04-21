Llamadas que alertan que tu dinero está en riesgo: guía sobre qué preguntar para evitar estafas

Los criminales buscan generar pánico en sus víctimas para que actúen rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de personas que recibe llamadas de números desconocidos advirtiendo sobre un supuesto riesgo con su dinero muestra un crecimiento sostenido según autoridades de diferentes países.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) reportan un aumento en los intentos de fraude telefónico, que aprovechan el temor y la urgencia para obtener datos sensibles.

Estas llamadas suelen iniciar con mensajes alarmantes sobre fraudes con tarjetas de crédito, supuestas deudas tributarias o amenazas de cancelación de beneficios. Los estafadores buscan generar pánico y manipular a la víctima para que actúe sin reflexionar. Frente a este escenario, conocer los pasos adecuados y saber qué preguntar resulta clave para evitar caer en la trampa.

Cómo saber que una llamada es fraudulenta

La comunicación comienza con una advertencia sobre que activos financieros están en peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer signo de alerta es el tono urgente o alarmista de la llamada. Según la FTC, los estafadores suelen afirmar que se detectó una estafa con una tarjeta de crédito, que alguien pirateó una cuenta bancaria o que existen deudas pendientes con consecuencias inmediatas.

Frecuentemente, la persona que llama puede mencionar información personal básica, como nombre completo o dirección, para ganar confianza.

La FTC advierte que el hecho de que la persona tenga datos personales no significa que sea confiable. Los ciberdelincuentes adquieren o roban esta información y la usan para que sus mentiras parezcan creíbles. En muchos casos, el objetivo es que la víctima reaccione bajo presión y facilite información confidencial.

Qué preguntar ante una llamada de un número desconocido

Solicitar detalles concretos y no brindar datos sensibles son las primeras barreras de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren mantener la calma y solicitar detalles concretos antes de seguir la conversación. Según la FTC, conviene preguntar: ¿De qué compañía o banco llaman? ¿Cuál es el problema específico? ¿Cuál es su nombre y cargo? Tras obtener estos datos, la pauta es colgar el teléfono y no continuar el diálogo.

No debe compartirse ninguna información personal ni de cuentas bancarias durante la llamada inicial. Los estafadores pueden pedir datos como números de tarjeta, códigos de verificación o acceso remoto a dispositivos, todo bajo el pretexto de “solucionar” el problema detectado.

Por qué no se deben confiar en información que se suministre en la llamada

La FTC y el INCIBE coinciden en que nunca se debe confiar en los números de contacto que proporciona la persona que llama, ni en los resultados de búsquedas rápidas en internet. Los estafadores suelen comprar anuncios para posicionar números falsos en los primeros lugares de los motores de búsqueda.

Se debe verificar la información por fuentes oficiales o revisando datos de la tarjeta de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vía sugerida es contactar directamente a la entidad legítima, utilizando la información proporcionada en documentos oficiales, como resúmenes de cuenta o el reverso de la tarjeta.

Además, se debe recurrir a la aplicación o sitio web oficial del banco o la empresa para comunicarse con el departamento de fraude y confirmar si existe algún inconveniente real.

Qué riesgos implica responder “sí” durante la llamada desconocida

El INCIBE advierte sobre una modalidad de fraude que utiliza grabaciones de voz. Una simple respuesta afirmativa como “sí” puede ser utilizada para autorizar transacciones bancarias, firmar contratos o falsificar la identidad de la víctima.

Una simple afirmación puede ser utilizada para autorizar transacciones o suplantar la identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes graban estas respuestas y las usan para interactuar con entidades financieras u otros servicios en nombre de la persona afectada. Incluso si la llamada termina abruptamente después de obtener la grabación, el peligro persiste.

Qué pasos seguir si se sospecha que la llamada fue un intento de fraude

Si se sospecha que se ha respondido afirmativamente o se facilitó información, la pauta es actuar con rapidez. El INCIBE señala la importancia de mantener la calma y evitar tomar decisiones precipitadas. El primer paso es colgar y no proporcionar más datos ni prolongar la conversación.

A continuación, se debe verificar la legitimidad de la llamada contactando directamente a la entidad involucrada. Es crucial monitorizar las cuentas bancarias y tarjetas de crédito para identificar movimientos inusuales.

Asimismo, en caso de detectar operaciones sospechosas, se debe informar de inmediato al banco para bloquear posibles fraudes. “Ningún departamento legítimo de fraude pedirá mantener la llamada en secreto o compartir códigos de verificación”, recalca la FTC.