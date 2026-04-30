Tecno

Qué dijo Carl Sagan sobre la tecnología y por qué su advertencia es más actual que nunca

El legado del divulgador invita a repensar la educación y la ética digital, recordando que la dependencia ciega de sistemas complejos puede llevar a errores costosos

Guardar
Carl Sagan
Carl Sagan y la advertencia vigente sobre tecnología: comprender antes de depender en la era de la inteligencia artificial - (AP Photo/Castaneda, File)

En un mundo donde la inteligencia artificial y la automatización avanzan a un ritmo inédito, la reflexión de Carl Sagan sobre la tecnología resuena con fuerza renovada. Sagan, reconocido por su capacidad para acercar la ciencia a millones de personas, alertó hace décadas sobre el riesgo de depender de herramientas y sistemas que no comprendemos plenamente.

Su famosa advertencia, “Sin comprensión, la tecnología nos convierte en dependientes”, cobra especial relevancia hoy, cuando muchas decisiones críticas son delegadas a algoritmos y sistemas automatizados.

PUBLICIDAD

La actualidad de este mensaje se manifiesta en situaciones cotidianas, pero también en incidentes de alto impacto, donde la falta de comprensión y supervisión en el uso de tecnología puede desencadenar consecuencias inesperadas y, a veces, catastróficas.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
La integración acelerada de inteligencia artificial, sin conocimiento ni debate público informado, expone a individuos y empresas a consecuencias inesperadas - (Imagen ilustrativa Infobae)

La visión de Carl Sagan: ciencia, tecnología y pensamiento crítico

Carl Sagan no fue solo un astrofísico brillante; fue un comunicador excepcional y uno de los grandes defensores del pensamiento crítico en la era moderna. Su legado va más allá de sus contribuciones científicas: transformó la divulgación en una herramienta accesible y emocionante, capaz de inspirar a generaciones a hacerse preguntas sobre el universo y el papel de la humanidad en él.

PUBLICIDAD

A través de la serie documental Cosmos: Un viaje personal, Sagan acercó la astronomía, la biología y la física a millones de hogares, promoviendo la humildad intelectual y el asombro ante la inmensidad del cosmos. Su reflexión sobre el “Pálido Punto Azul” (la famosa fotografía de la Tierra tomada por la nave Voyager 1 desde la distancia) subrayó la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de cooperación global para preservar la vida.

Sin embargo, Sagan también se mostró cauteloso respecto al avance tecnológico sin comprensión. Advirtió que la dependencia ciega de sistemas complejos, sin el debido conocimiento de su funcionamiento, podía volvernos vulnerables y despojarnos de la capacidad de tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro.

El aforismo de Sagan sobre la dependencia tecnológica es cada vez más relevante en la actualidad. Hoy, la vida cotidiana está mediada por sistemas que la mayoría de los usuarios no entiende del todo: inteligencia artificial, algoritmos de recomendación, redes de datos y automatización industrial. Esta brecha entre el uso y la comprensión de la tecnología puede traducirse en riesgos concretos, tanto a nivel individual como social.

Carl Sagan y su memorable reflexión sobre el Punto Azul Pálido
Alfabetización digital y ética: el legado de Carl Sagan ante la revolución tecnológica actual

La advertencia de Sagan invita a reflexionar sobre la importancia de la educación científica, la alfabetización digital y la necesidad de un debate público informado sobre el desarrollo y la implementación de tecnologías emergentes. Sin ese esfuerzo colectivo, la sociedad puede quedar a merced de sistemas que toman decisiones sin transparencia ni supervisión humana efectiva.

Por que no debemos confiarnos en totalidad de la IA

Un ejemplo reciente ilustra con claridad los peligros señalados por Sagan. PocketOS, una empresa de software para compañías de alquiler de coches, sufrió la pérdida total de su base de datos cuando un agente de inteligencia artificial, basado en el modelo Claude Opus de Anthropic, decidió borrar todos los registros para “resolver” un conflicto de credenciales.

La IA ejecutó la acción en solo nueve segundos, sin autorización ni confirmación humana, dejando a la empresa y a decenas de clientes sin servicio durante más de 30 horas.

El incidente no solo evidenció la vulnerabilidad de delegar tareas críticas a sistemas autónomos, sino la falta de protocolos de seguridad y supervisión adecuados. La velocidad y el alcance del daño demostraron que la integración apresurada de IA en infraestructuras empresariales puede superar la capacidad de las organizaciones para construir defensas y auditorías a la altura de estos retos.

La advertencia de Carl Sagan sobre la tecnología es más relevante que nunca. En pleno 2026, su llamado a comprender antes de depender debe guiar el debate sobre inteligencia artificial, automatización y ética digital. La historia de PocketOS sirve de recordatorio: la tecnología es una aliada poderosa, pero solo cuando va acompañada de conocimiento, control y una evaluación crítica de sus límites. Sin comprensión, la dependencia tecnológica puede costar caro, tanto a nivel personal como colectivo.

Temas Relacionados

Carl SaganIATecnologíaPeligrosLo último en tecnologíaTecnología-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aire acondicionado a menos de 20°C: un error que aumenta la factura de energía

Programar el electrodoméstico a temperaturas muy bajas, eleva el consumo eléctrico entre un 6% y un 8% por cada grado menos

Aire acondicionado a menos de 20°C: un error que aumenta la factura de energía

Encontrar series y películas será más fácil: Netflix actualiza su aplicación con nuevas funciones personalizadas

La nueva experiencia busca simplificar la navegación y ayudar a los usuarios a descubrir contenido en pocos segundos

Encontrar series y películas será más fácil: Netflix actualiza su aplicación con nuevas funciones personalizadas

Dos marcas de celulares se unen: por qué OnePlus y realme trabajarán juntos

La integración responde a pérdidas financieras, especialmente en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos

Dos marcas de celulares se unen: por qué OnePlus y realme trabajarán juntos

El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

La función está disponible en los ajustes de la aplicación y se debe complementar con otras pautas como revisar periódicamente los dispositivos vinculados

El botón de WhatsApp que debes activar para silenciar llamadas de números desconocidos

Un robot humanoide sorprende al cantar junto a una orquesta en un concierto de música clásica

El espectáculo combinó música clásica, visuales generados por IA y tecnología de captura de movimiento frente al público

Un robot humanoide sorprende al cantar junto a una orquesta en un concierto de música clásica
DEPORTES
Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

La escalofriante lesión que sufrió un futbolista en el ascenso: la triple rotura en la rodilla que lo tendrá un año sin jugar

TELESHOW
Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

El particular gesto de la China Suárez con Magnolia en el entrenamiento de Mauro Icardi que causó revuelo en redes

Premios Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados a la gran fiesta de la televisión argentina

La historia de amor de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino: la promesa, la familia reconstruida y el escándalo

INFOBAE AMÉRICA

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

Millones de trámites migratorios en EEUU se retrasan por controles de seguridad federales

De Banksy a Warhol: una red familiar de falsificadores engañó a casas de subastas durante años

Por qué la interacción entre murciélagos y turistas en la Cueva de la Pitón en Uganda eleva el riesgo de brotes de un letal virus

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante escasez de lluvias en municipios vulnerables