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YouTube gratis: pasos para seguir viendo videos mientras usas WhatsApp y otras apps

Usuarios de Android y iPhone se beneficiarán de esta novedad, que ya está disponible en todo el mundo

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YouTube habilita el modo Picture-in-Picture gratis para usuarios de celulares en todo el mundo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
YouTube habilita el modo Picture-in-Picture gratis para usuarios de celulares en todo el mundo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

YouTube confirmó que modo Picture-in-Picture (PiP) para celulares, antes reservado al plan Premium, ahora está disponible de forma gratuita para usuarios de todo el mundo. Esta actualización marca una diferencia en la experiencia de quienes consumen vídeos en la aplicación, ya que permite continuar viendo contenidos en una ventana flotante mientras se realizan otras tareas en el dispositivo, como contestar un mensaje de WhatsApp.

La función PiP consiste en reducir el reproductor de vídeo a una pequeña ventana que permanece visible mientras el usuario navega fuera de la aplicación de YouTube. Esta característica facilita, por ejemplo, responder mensajes, revisar redes sociales o consultar información en otras aplicaciones, sin interrumpir la reproducción.

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Aunque este modo ya estaba disponible en plataformas como Netflix o AppleTV, e incluso en TikTok para transmisiones en directo, en YouTube era exclusivo para suscriptores de pago en la mayoría de los países.

Cómo funcionará el Picture-in-Picture en YouTube

El modo PiP permite a los usuarios continuar disfrutando de vídeos en una ventana pequeña y movible en la pantalla, incluso al salir de la aplicación principal. Para activarlo, basta con reproducir un vídeo y deslizar hacia arriba en la barra de navegación o pulsar el botón de inicio en el dispositivo. El vídeo se minimiza y se mantiene visible en una esquina de la pantalla, permitiendo interactuar con otras aplicaciones.

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La actualización de YouTube elimina la exclusividad del PiP para suscriptores Premium y amplía el acceso a todos los usuarios.
La actualización de YouTube elimina la exclusividad del PiP para suscriptores Premium y amplía el acceso a todos los usuarios.

Esta función ya está disponible para todos, aunque el despliegue global puede tardar algunos días en completarse en cada cuenta. La recomendación de Google es mantener la aplicación actualizada y asegurarse de tener habilitada la opción en los ajustes del dispositivo y de la propia aplicación de YouTube.

En Android, se debe acceder a Ajustes > Aplicaciones > YouTube, entrar en la opción ‘Avanzado’ y activar ‘Imagen en imagen’. Posteriormente, se debe confirmar que la opción también esté activa en la configuración interna de YouTube.

En iPhone, el proceso consiste en ir a Ajustes > General > Iniciar PiP automáticamente, y luego habilitar la función en la configuración de YouTube. Es importante tener en cuenta que en dispositivos con iOS, se requiere contar con la versión 15.0 o superior para que la función esté disponible.

Diferencias y limitaciones según el tipo de usuario

El acceso a Picture-in-Picture en YouTube varía según el tipo de cuenta. Para los usuarios gratuitos y quienes cuentan con una suscripción Premium Lite, la función está habilitada únicamente para vídeos largos de contenido no musical.

El modo PiP en YouTube tiene limitaciones para usuarios gratuitos, quienes solo pueden reproducir videos largos no musicales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El modo PiP en YouTube tiene limitaciones para usuarios gratuitos, quienes solo pueden reproducir videos largos no musicales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Esto significa que no podrán utilizar PiP para vídeos musicales, una restricción que permanece vigente como incentivo para el plan Premium completo.

En cambio, los suscriptores de YouTube Premium mantienen acceso total: pueden activar la función tanto en vídeos musicales como en otros tipos de contenido, sin excepción. Esta diferenciación busca mantener el atractivo del plan completo, ofreciendo a suscriptores pagos una experiencia sin limitaciones en cuanto a tipos de vídeo.

En Estados Unidos, el modo PiP ya era accesible para usuarios gratuitos desde hace tiempo, por lo que la novedad principal recae en los usuarios fuera de ese país, quienes antes solo podían acceder a la función mediante suscripción o en dispositivos Apple con el navegador Safari.

Proceso de activación y requisitos técnicos

Para utilizar Picture-in-Picture, es indispensable que la aplicación de YouTube esté actualizada. Si la función no aparece disponible, se recomienda revisar tanto la configuración del dispositivo como la de la aplicación.

Google recomienda mantener la aplicación de YouTube actualizada para disfrutar de la función Picture-in-Picture sin inconvenientes.(REUTERS/Dado Ruvic)
Google recomienda mantener la aplicación de YouTube actualizada para disfrutar de la función Picture-in-Picture sin inconvenientes.(REUTERS/Dado Ruvic)

En el caso de iPhone, la exigencia es contar con iOS 15.0 o una versión posterior. En dispositivos Android, la función depende de que el sistema operativo y la aplicación permitan la reproducción en ventana flotante.

El procedimiento es sencillo: con el vídeo en reproducción, al salir de la aplicación mediante el botón de inicio o un gesto equivalente, el reproductor se transforma en una ventana pequeña que puede desplazarse en la pantalla.

El usuario puede continuar viendo el contenido mientras responde mensajes, consulta otras aplicaciones o navega por el dispositivo. Para cerrar el PiP, solo hay que arrastrar la ventana fuera de la pantalla o volver a la aplicación de YouTube.

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