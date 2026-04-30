Honduras afina controles migratorios con apoyo de Colombia ante aumento del fraude documental en la región

La cooperación entre Honduras y Colombia fortalece la verificación migratoria institucional (Foto: Instituto Nacional Migración)

El Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha un nuevo proyecto enfocado en detectar documentos fraudulentos y fortalecer la inteligencia migratoria, en una etapa de creciente movilidad humana en Centroamérica.

La iniciativa, llamada Fortalecimiento Institucional y Operativo en la Dirección de Documentos Fraudulentos e Inteligencia Migratoria, forma parte de la X Comisión Mixta (COMIXTA) entre Honduras y Colombia para el período 2025–2027, un mecanismo bilateral que ha servido como plataforma para el intercambio de conocimientos técnicos en áreas clave del Estado.

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Al evento de lanzamiento asistieron representantes de los dos países. Se destacó la presencia de la subsecretaria Evelyn Bautista, la embajadora Dora Lucía González, delegados de Migración Colombia y de APC-Colombia, en el marco de una cooperación que se ha intensificado en seguridad y gestión migratoria.

Según el director del INM, Carlos Cordero, este esfuerzo impulsa la modernización institucional. Expresó que la transferencia de capacidades desde Colombia permitirá elevar los estándares de verificación documental y reducir vulnerabilidades en los puntos de control.

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Resguardo regional

El proyecto se vuelve especialmente relevante en el contexto actual de Honduras, país que actúa tanto como origen como de tránsito para miles de migrantes.

En los últimos años, las rutas irregulares han evolucionado e incorporado redes más sofisticadas de tráfico de personas y falsificación de documentos, incrementando la presión sobre las autoridades para modernizar sus sistemas de control.

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Una mano entrega un documento con el logotipo de la OIM a otra, simbolizando apoyo y asistencia en contextos de migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con reportes regionales de la Organización Internacional para las Migraciones, el uso de identidades alteradas o documentos adulterados es una de las prácticas más recurrentes en los flujos migratorios irregulares, sobre todo en los corredores que vinculan Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

En Honduras, las autoridades han detectado casos de pasaportes manipulados, visas falsificadas y suplantación de identidad, lo que subraya la necesidad de mejorar la tecnología y la capacitación del personal de verificación.

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Cooperación técnica

La alianza con Migración Colombia adquiere un peso estratégico, ya que Colombia ha implementado sistemas de análisis documental y protocolos de inteligencia migratoria que han hecho posible detectar redes criminales y optimizar el control fronterizo. Esta experiencia se traslada ahora a la realidad hondureña.

El proyecto prevé jornadas de capacitación dirigidas a personal especializado del INM, con actividades que incluyen intercambio de información, análisis de patrones de fraude y uso de herramientas tecnológicas para la autenticación de documentos.

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El componente de inteligencia migratoria busca, además del control inmediato, reforzar las capacidades de anticipación y análisis de riesgos, un enfoque fundamental en la gestión migratoria moderna.

El sistema de control migratorio móvil de Honduras permite la realización de registros electrónicos en autobuses, beneficiando especialmente a personas con movilidad reducida y adultos mayores. (Foto: @gobprensaHN)

Control fronterizo

El fortalecimiento institucional responde a compromisos internacionales de Honduras en seguridad, movilidad humana y combate al crimen organizado. Actualizar los sistemas migratorios impacta el control fronterizo y la protección de derechos de las personas migrantes, al reducir errores en identificación y en procesos administrativos.

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Con esta iniciativa, Honduras se suma a la tendencia regional que prioriza la cooperación técnica para enfrentar desafíos compartidos. En un entorno donde las fronteras se tornan dinámicas, la capacidad para verificar identidades con precisión se posiciona como elemento central en la seguridad y la gobernanza.