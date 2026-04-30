Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

El último encuentro de Pfaff con Diego Maradona en un restaurant de Dubai

Cada prenda que utilizó Diego Maradona en una cancha de fútbol dispara un recuerdo inmediato sobre uno de los mejores jugadores de la historia. Pelusa dejó una huella en cada club en el que estuvo y, con la selección argentina, levantó la Copa del Mundo en 1986 durante una competición que entregó varias escenas memorables de ese equipo comandado por Carlos Salvador Bilardo hasta alcanzar la gloria. A 40 años de esa conquista, se subastará una camiseta mítica que usó el 10 en uno de los partidos de eliminación directa de aquella cita en México.

Jean-Marie Pfaff, histórico arquero de Bélgica, pondrá a la venta la casaca utilizada por Maradona durante el partido de semifinales, con la cual le marcó los dos goles de la victoria Albiceleste ante los Diablos Rojos por 2-0 en el estadio Azteca. La victoria de la Celeste y Blanca ante los europeos le aseguró el pasaje a la final, que luego ganaría ante Alemania. Al término de ese encuentro, el ex hombre de Beveren y Lierse (Bélgica), Bayern Múnich de Alemania y Trabzonspor de Turquía se intercambió las camisetas con Diego y, aún hoy, conserva ese tesoro.

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El portal belga Het Nieuwsblad publicóo la noticia y resaltó este objeto por tratarse del artículo “más comentado” de la colección que se pondrá a disposición de los potenciales compradores. Ambos protagonistas se reencontraron en 2016 y el ex jugador de Boca Juniors y Napoli, entre otros equipos, le escribió una dedicatoria sobre la tela de la camiseta: “Para el simpático Jean Marie, con todo mi cariño”.

La camiseta que utilizó Diego Maradona en las semifinales del Mundial de México 1986 (Crédito: EFE)

En una entrevista con Infobae en 2021, Pfaff había afirmado que no pensaba vender la pieza de colección. “La guardo en una caja fuerte en un banco. Quizás alguien me la podría robar, pero espero que no. Mucha gente de Argentina y de otros países me llamaron pidiéndome un precio por la camiseta, pero no lo tiene. Bueno, podría pedir un millón de dólares solo para ver su reacción, quién sabe".

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Sin embargo, el ex portero de 72 años cambió su parecer tres años más tarde. Fue ofrecida en una subasta de Sotheby’s en Nueva York en 2024 con un valor máximo de 1.200.000 dólares. Se colocó un precio inicial aproximado de USD 750.000 y no se halló un oferente. Ahora, volverá a la carga para encontrar un comprador y se mostró optimista: “Esta camiseta encierra historia del fútbol. Creo que ahora es el momento oportuno”.

Esta novedad, que también fue citada por el periódico neerlandés De Telegraaf, conforma una de las reliquias más destacadas de la colección, que llegó a exhibirse en 2023 en un museo temporal de Beveren, ciudad natal de Jean-Marie Pfaff.

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Pfaff, Maradona y la emblemática camiseta

El establecimiento cerró sus puertas en los últimos meses y el multicampeón con Bayern Múnich explicó por qué eligió vender una gran parte de sus recuerdos como jugador: “He reunido una hermosa colección a lo largo de mi carrera. Sería una pena que, tras el cierre del museo, quedara acumulando polvo en algún desván. Y tampoco quiero dejarles esa responsabilidad a mis tres hijas en el futuro”. Aguarda que los artículos en cuestión queden en manos de “verdaderos aficionados al fútbol”.

Se exhibirán por última vez en Bélgica el próximo 6 de mayo en el estadio Rey Balduino de Bruselas y la subasta internacional se llevará a cabo en París, Francia, a cargo de la agencia Millon. En este caso, el organismo pondrá las piezas en exhibición y la compulsa se realizará el 30 de mayo.

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Más allá de que varios objetivos quedarán en manos de la familia, la colección posee muchos atractivos. A la camiseta de Maradona se suman otras prendas, que fueron precisadas por Het Nieuwsblad: “Se encuentran su camiseta del SK Beveren de la temporada 1975-1976, la camiseta de los Diablos Rojos que intercambió con Johan Cruyff tras su debut internacional contra los Países Bajos en 1976, varias camisetas de la Eurocopa y del Mundial (incluidas las de 1980 y 1984 y el Mundial de 1982) y su camiseta del Bayern de Múnich de la final de la Copa de Europa de 1987 contra el Porto. También se ofrecen trofeos y medallas personales, como la de la final de la Eurocopa de 1980”.

Diego Maradona convirtió los dos goles de Argentina ante Bélgica en la semifinal (Crédito: EFE)