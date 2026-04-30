El dólar perdió más de 4% en el primer cuatrimestre y cerró debajo de los 1.400 pesos

El dólar fue un negocio perdedor en el primer tramo del año.

Con cierta merma en el volumen de negocios, que alcanzó los USD 448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó hoy una caída marginal de 50 centavos, a 1.391 pesos.

De esta forma, el tipo de cambio oficial concluyó abril con un ascenso de nueve pesos o 0,7%, para interrumpir una serie de tres meses consecutivos en baja en el primer tramo de 2026.

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Asimismo, en dólar mayorista completó el primer cuatrimestre del año con una caída de 64 pesos o 4,4 por ciento. En términos reales, con una inflación acumulada en torno del 12% en lo que va del año, la pérdida de poder adquisitivo para el dólar en el mercado interno se aproximó al 16%, que confirma a este activo como una de las inversiones más desfavorables en lo que va del año.

El esquema cambiario móvil que establece el BCRA fijó para hoy el techo de las bandas cambiarias en los $1.703,22, lo que dejó al dólar mayorista -referencia del comercio exterior- a 312,22 pesos o 22,4% de ese límite para la libre flotación.

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“Aún ajeno al tono de los activos financieros, el dólar mayorista vuelve a aflojar -en esta oportunidad amagando con perforar los $1.380- tras el reacomodamiento anterior. Ocurre que sigue prevaleciendo el clima de exceso de oferta de divisas del campo, aún cuando en las últimas ruedas los operadores observan una menor participación del BCRA en la plaza, lo cual podría originarse en una mayor demanda privada a partir de la importante reducción de las tasas reales”, estimó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, observó que “la brecha cambiaria continúa en niveles acotados mientras los inversores perciben un dólar contenido a corto plazo. A pesar de ligeras oscilaciones diarias, la tendencia acumulada del año sigue siendo descendente para todas las variantes de la divisa. Los contratos de futuros también reflejan expectativas moderadas y una menor volatilidad proyectada”.

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“Esta dinámica sugiere un reacomodamiento saludable dentro de un esquema de control monetario estricto. La estabilidad actual aleja las presiones devaluatorias y brinda previsibilidad a los operadores. El BCRA logra, por ahora, mantener el tipo de cambio lejos de los niveles de estrés máximo definidos por su propio esquema de bandas”, agregó Ignacio Morales.

En su tercera caída consecutiva, el dólar al público restó cinco pesos o 0,4% este jueves, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En abril el billete al público terminó con una mínima suba de cinco pesos o 0,4% respecto de los $1.405 del cierre de marzo. Asimismo, en 2026 retrocedió 70 pesos o 4,9% desde los $1.480 del 30 de diciembre.

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La cotización blue del dólar descontó 15 pesos o 1,1%, a $1.400 para la venta. De esta forma, el billete informal cayó diez pesos o 0,7% en el balance de abril. En el primer cuatrimestre del año el blue se desplomó 130 pesos o un 8,5 por ciento.

El BCRA acumula compras de divisas en el mercado por cerca de USD 7.000 millones en lo que va del año para reforzar sus reservas internacionales.

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“Aún con las compras importantes del BCRA en el mercado libre de cambios, que deberían continuar este trimestre, el mercado mira también la demora en la emisión en el mercado internacional así como indicadores de humor social que vienen siendo adversos para el gobierno, aunque sin representar aun mínimos de otras gestiones”, afirmó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

Los analistas de Max Capital destacaron que el Central mantuvo durante el primer cuatrimestre compras “por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por la autoridad monetaria. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de USD 89 millones”.

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