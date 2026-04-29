Super Mario Galaxy llega a Spotify tras su estreno en cine y nuevos juegos

Las canciones de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 ya se pueden escuchar en Spotify. (Nintendo)

Las canciones de los videojuegos Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 ya están disponibles en Spotify. Nintendo publicó un total de 130 pistas de ambos juegos, con una duración aproximada de cinco horas, para que los fans puedan disfrutar de estas bandas sonoras en la plataforma.

Para escuchar las listas de reproducción, solo es necesario ingresar a Spotify, buscar “Super Mario Galaxy” y seleccionar la opción identificada como subida por Spotify o marcada como “Nuevo”.

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Nintendo lanzó 130 pistas de ambos juegos, sumando cerca de cinco horas de música. (Spotify)

Qué canciones de Super Mario Galaxy están en Spotify

Las bandas sonoras de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 ya están disponibles en Spotify, permitiendo a los fans escuchar algunas de sus pistas más reconocidas. Entre las canciones que puedes disfrutar se encuentran:

Melty Molten Galaxy

The Galaxy Reactor

Final Battle with Bowser

Daybreak - A New Dawn

Birth

Super Mario Galaxy

Overture

The Star Festival

Attack of the Airships

Catastrophe

Peach’s Castle Stolen

Enter the Galaxy

Egg Planet

Rosalina in the Observatory 1

Solo hay que buscar “Super Mario Galaxy” en Spotify y elegir la lista de “Nuevo lanzamiento” para escuchar sus temas. REUTERS/Brendan McDermid

Estas melodías, reconocidas por su estilo orquestal y emotivo, no solo evocan la experiencia de los videojuegos, también pueden acompañar tus actividades diarias.

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Puedes usarlas como fondo mientras estudias, trabajas o realizas tareas en casa, e incluso configurar tus favoritas como alarma para comenzar el día con energía.

Basta con buscar “Super Mario Galaxy” en Spotify, seleccionar la lista marcada como “Nuevo lanzamiento” y disfrutar de la música que ha acompañado a millones de jugadores alrededor del mundo.

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Cómo agregar una canción de Spotify como alarma

Para agregar una canción de Spotify como alarma en tu teléfono Android, sigue estos pasos:

Descarga la app Reloj de Google desde Google Play Store si aún no la tienes instalada. Abre la app Reloj y selecciona el ícono de alarma. Crea una nueva alarma o edita una existente. Toca el ícono de campana o “Sonido de alarma”. Selecciona la pestaña Spotify. Busca y elige la canción de Spotify que desees usar como alarma. Guarda los cambios.

Super Mario Galaxy: La película (2026) es una animación espacial producida por Illumination y Nintendo. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

Tu teléfono debe tener instalada la app de Spotify y estar conectado a internet para reproducir la canción seleccionada como alarma.

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Esta función está disponible para usuarios de Android y requiere que la cuenta de Spotify esté vinculada con la app Reloj.

De qué trata nueva película de Super Mario Galaxy: la película

Super Mario Galaxy: La película (2026) es una producción animada espacial realizada por Illumination y Nintendo.

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En esta entrega, Mario y sus amigos parten del Reino Champiñón para enfrentar una nueva amenaza de Bowser Jr. y Bowser, viajando por el espacio, rescatando a Rosalina y sorteando desafíos intergalácticos.

La trama comienza cuando Bowser Jr. busca conquistar el universo, lo que obliga a Mario a recorrer diversas galaxias. Se suman nuevos aliados como Yoshi y Rosalina, quien ejerce de guardiana cósmica.

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La película se estrenará primero para renta y compra digital en Apple TV y Prime Video a fines de abril o comienzos de mayo de 2026. (Nintendo)

La historia también explora la relación entre Bowser y su hijo, mostrando el intento de redención del villano principal. El filme incluye escenas de acción en gravedad cero, exploración de planetas y la recuperación de Estrellas del Poder.

El tono combina comedia y acción, con una estética dinámica y moderna, e incorpora múltiples guiños a los videojuegos de la saga.

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Dónde ver Super Mario Galaxy, la película

Super Mario Galaxy: La Película (2026) se lanzará primero en plataformas digitales para renta y compra, como Apple TV y Prime Video, a finales de abril o principios de mayo de 2026. El estreno en servicios de streaming por suscripción, como Netflix o Peacock, está previsto para julio de 2026, después de su exhibición en cines.

Actualmente, en abril de 2026, la película está concluyendo su etapa en salas y pasa a estar disponible para compra o alquiler digital, pero aún no se ofrece gratis en plataformas de suscripción.

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