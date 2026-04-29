¿Qué es el carfentanilo? La droga para elefantes que dispara las muertes por sobredosis en EEUU

La propagación de carfentanilo se detectó ya en 37 estados, reflejando la rápida expansión de este opioide sintético en el mercado ilegal estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resurgimiento de carfentanilo, un opioide sintético de extrema potencia, provocó un fuerte aumento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, con impacto en al menos 37 estados y con la atención inmediata de las principales agencias de salud y seguridad. La situación se agravó en la primera mitad de 2024, periodo sobre el que las autoridades federales reportaron un salto sustancial en la detección de la sustancia y su vínculo con fallecimientos, de acuerdo con los datos más recientes.

Según el informe más reciente y actualizado del CDC, los decesos relacionados con carfentanilo se multiplicaron por siete entre enero y junio de 2024 respecto al año anterior, mientras la DEA confirma un incremento en incautaciones y alerta sobre la expansión del opioide en el mercado ilícito. Ambas agencias subrayan que estos datos constituyen la información oficial más reciente disponible, y consideran que la presencia de carfentanilo —capaz de ser letal en dosis mínimas— introduce nuevos riesgos en la crisis de opioides que atraviesa el país.

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Los antecedentes inmediatos muestran que el carfentanilo había disminuido su circulación tras la regulación internacional de 2017, cuando China lo incorporó a su lista de sustancias controladas. No obstante, la tendencia se revirtió en 2023 y 2024, con advertencias renovadas de las autoridades sobre el potencial disruptivo de este opioide en la salud pública estadounidense.

¿Qué es el carfentanilo y cuál es su nivel de peligrosidad?

El carfentanilo es un análogo sintético del fentanilo, desarrollado para uso veterinario exclusivo en animales de gran tamaño, como elefantes. No existen aplicaciones médicas aprobadas para humanos, según la DEA. Esta sustancia es cien veces más potente que el fentanilo y diez mil veces más que la morfina, lo que la convierte en un compuesto de altísimo riesgo.

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El CDC indica que una dosis de apenas 0,2 miligramos puede resultar mortal en humanos. El peligro radica en su capacidad para mezclarse con otras drogas, dificultando la identificación y dosificación correcta. La DEA subraya que la reaparición de carfentanilo “es un recordatorio de cómo la epidemia de opioides evoluciona e introduce amenazas de manera acelerada”.

El carfentanilo es cien veces más potente que el fentanilo y diez mil veces más fuerte que la morfina, lo que lo convierte en una sustancia de altísimo riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo circula el carfentanilo en el mercado ilícito?

De acuerdo con la DEA, el carfentanilo se encuentra en el mercado negro principalmente en forma de polvo, pero también aparece mezclado con heroína u otros opioides, y en tabletas falsas que imitan medicamentos recetados. Esta modalidad incrementa el riesgo de sobredosis accidentales, ya que los consumidores pueden ingerir carfentanilo sin saberlo.

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Las autoridades federales advierten que “el suministro de drogas es impredecible y puede cambiar rápidamente”, dificultando la prevención de intoxicaciones. El CDC señala que el carfentanilo no puede distinguirse visualmente ni por sabor, incluso para usuarios con experiencia en opioides.

¿Cuáles son los datos recientes sobre muertes y distribución de carfentanilo?

Según el informe más reciente y actualizado del CDC, los decesos relacionados con carfentanilo se multiplicaron por siete entre enero y junio de 2024 respecto al año anterior. Se registraron 238 muertes asociadas a carfentanilo en ese periodo, frente a 29 en el mismo periodo de 2023. La sustancia fue detectada en 37 estados hasta mayo de 2025, reflejando una expansión geográfica relevante. La DEA informó que las incautaciones de carfentanilo durante 2024 superaron la suma de los tres años anteriores.

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El CDC atribuye los picos de mortalidad a la incorporación del carfentanilo en mezclas ilícitas y a la dificultad para revertir sus efectos con tratamientos habituales. Las muertes se concentraron especialmente en estados como Ohio, Florida, Pensilvania, Kentucky y Michigan, donde ya se habían registrado brotes previos.

¿Por qué representa un desafío sanitario y clínico el carfentanilo?

El carfentanilo actúa sobre el sistema nervioso central en cuestión de minutos. Los síntomas incluyen paro respiratorio, somnolencia, desorientación, sedación, pupilas contraídas y piel fría o húmeda, según el CDC. La velocidad de acción complica la intervención médica de emergencia.

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La naloxona, principal antídoto para sobredosis de opioides, puede no ser suficiente ante intoxicaciones con carfentanilo. El CDC y la DEA han documentado que “la reversión efectiva de una sobredosis no está garantizada con dosis habituales” y que, en muchos casos, se requieren varias aplicaciones, sin certeza de éxito.

La DEA advierte que el carfentanilo circula en polvo y en tabletas falsas, aumentando el riesgo de sobredosis al mezclarse con otras drogas sin que el usuario lo sepa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores explican el resurgimiento del carfentanilo?

Especialistas y agencias federales atribuyen el resurgimiento del carfentanilo a cambios en el mercado ilícito de drogas, donde los traficantes buscan compuestos más potentes y de bajo volumen. El profesor Hawre Jalal de la Universidad de Ottawa señaló en declaraciones recogidas por Newsweek que la disponibilidad de carfentanilo está influida por regulaciones internacionales y la adaptación de las redes criminales a las presiones regulatorias.

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China había restringido el carfentanilo en 2017, lo que coincidió con una caída en muertes y decomisos en Estados Unidos entre 2018 y 2022. El repunte a partir de 2023, según la DEA, evidencia la capacidad del mercado ilícito para reintroducir sustancias peligrosas en respuesta a la demanda y las brechas en el control internacional.

¿Cómo se presentan y consumen las dosis de carfentanilo?

El carfentanilo no se produce comercialmente en forma de pastillas legales ni tiene presentación farmacéutica aprobada para humanos. Sin embargo, en el mercado ilegal puede encontrarse:

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Como polvo, mezclado con otras drogas como heroína o fentanilo.

En pastillas o tabletas falsas que simulan ser medicamentos recetados, según la DEA .

En presentaciones líquidas, menos frecuentes, destinadas originalmente a uso veterinario.

La DEA advierte que la presencia de carfentanilo en pastillas falsas incrementa el riesgo de sobredosis inadvertidas, ya que una sola tableta puede contener una cantidad letal sin que el usuario lo sepa.

¿Qué medidas adoptan las autoridades frente a la amenaza del carfentanilo?

Las agencias federales han reforzado las advertencias sobre el carfentanilo. El CDC insiste en la importancia de ampliar el acceso a naloxona, promover pruebas de detección de drogas y facilitar el acceso a tratamientos para el trastorno por consumo de opioides. Además, recomienda no consumir drogas en soledad y buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha de intoxicación.

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La DEA aconseja abstenerse de consumir drogas ilícitas y no tomar ninguna pastilla que no haya sido prescrita y dispensada legalmente. En caso de exposición o sobredosis, la recomendación es contactar de inmediato a los servicios de emergencia y administrar naloxona si está disponible.

La naloxona, antídoto común contra opioides, presenta eficacia limitada ante intoxicaciones por carfentanilo, exigiendo múltiples aplicaciones y atención médica urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el carfentanilo en los sistemas de salud y seguridad?

El resurgimiento de carfentanilo genera presión sobre hospitales, servicios de emergencia y autoridades sanitarias. La rápida aparición de síntomas y la dificultad para revertir sus efectos complican la atención de los casos de sobredosis. Según el CDC y la DEA, la expansión del carfentanilo podría revertir los avances alcanzados en la reducción de muertes por opioides sintéticos.

Los organismos oficiales mantienen la vigilancia y la actualización de estrategias de respuesta, ante la posibilidad de que nuevas variantes u opioides de alta potencia se incorporen al mercado ilícito en los próximos meses.