La carrera de los robots humanoides se intensifica: Figure ya produce un robot cada hora

Figure 03 fue diseñado para tareas domésticas y funciona con el sistema de inteligencia artificial Helix

La empresa de robótica e inteligencia artificial Figure AI anunció un importante salto en la fabricación de sus robots humanoides. Según informó la compañía, en apenas 120 días logró multiplicar por 24 su ritmo de producción del modelo Figure 03, pasando de ensamblar un robot por día a fabricar uno por hora. Además, confirmó que durante esta semana producirá un total de 55 unidades humanoides.

El avance marca uno de los crecimientos industriales más rápidos dentro del sector de robots humanoides, una industria que busca acelerar la automatización de tareas domésticas, industriales y de asistencia personal mediante inteligencia artificial avanzada.

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La actualización fue compartida por la compañía a través de su cuenta de Instagram como parte del progreso de su sistema de producción BotQ, una plataforma diseñada para escalar la fabricación masiva de robots autónomos.

Robot humanoide (Figure AI)

Figure 03: el robot humanoide pensado para el hogar

El protagonista de esta nueva etapa es Figure 03, la tercera generación de robots humanoides desarrollada por Figure AI.

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A diferencia de versiones anteriores enfocadas principalmente en pruebas industriales y movilidad, Figure 03 fue diseñado específicamente para adaptarse a entornos domésticos y realizar tareas cotidianas de manera autónoma.

Entre las funciones que puede ejecutar se encuentran actividades como lavar ropa, limpiar superficies, ordenar objetos y fregar platos sin necesidad de instrucciones constantes.

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La empresa explica que el robot está preparado para aprender nuevas tareas gracias a su sistema de inteligencia artificial denominado Helix, considerado uno de los componentes más importantes del proyecto.

Robot humanoide Figure 03 realizando tareas domésticas. (Figure AI)

Cómo funciona Helix, la inteligencia artificial de Figure

El sistema Helix permite que Figure 03 controle percepción, razonamiento y movimiento en tiempo real directamente desde el propio robot. La compañía describe esta tecnología como un modelo “Sistema 1, Sistema 2”, inspirado en procesos de razonamiento humano.

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El Sistema 2 (S2) actúa como un modelo de comprensión visual y de lenguaje capaz de interpretar escenas, objetos y órdenes mediante información entrenada desde internet.

Por otro lado, el Sistema 1 (S1) transforma esas interpretaciones en movimientos físicos precisos a gran velocidad, permitiendo que el robot manipule objetos y ejecute acciones complejas. Gracias a esta arquitectura, Figure 03 puede tomar decisiones sin depender de instrucciones preprogramadas rígidas.

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FigureAI presentó su modelo Figure 03 para actividades domésticas. (Foto: FigureAI)

Según la empresa, Helix permite incluso la colaboración entre múltiples robots trabajando al mismo tiempo y la capacidad de manipular prácticamente cualquier objeto doméstico.

Un robot humanoide diseñado para tareas reales

Figure 03 mide aproximadamente 1,70 metros, pesa 61 kilogramos y puede transportar cargas de hasta 20 kilos. El robot funciona completamente con energía eléctrica y alcanza una autonomía cercana a las cinco horas de operación continua.

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Además, puede desplazarse a una velocidad de hasta 1,2 metros por segundo, características que buscan acercarlo cada vez más a entornos de uso cotidiano.

La compañía asegura que el modelo fue entrenado utilizando cientos de horas de datos reales recopilados mediante operadores humanos y múltiples robots ejecutando tareas simultáneamente. Toda esa información alimenta las redes neuronales encargadas de mejorar constantemente el comportamiento autónomo del sistema.

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Los modelos de Figure AI están diseñados para operar en sectores como la logística, la fabricación y el cuidado personal. (Youtube/Figure)

La industria de robots humanoides acelera la competencia

El crecimiento de Figure AI refleja la fuerte competencia que existe actualmente en el mercado de robots humanoides impulsados por inteligencia artificial. Empresas tecnológicas y fabricantes de automatización buscan desarrollar máquinas capaces de cubrir tareas repetitivas, suplir escasez de mano de obra y asistir en actividades domésticas o industriales.

Figure AI sostiene que su objetivo es ampliar las capacidades humanas mediante IA avanzada y desplegar robots autónomos a escala global. La compañía fue fundada por Brett Adcock, empresario tecnológico conocido también por crear otras startups vinculadas al sector tecnológico y de movilidad.

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En los últimos años, Figure presentó tres generaciones de robots:

Figure 1, enfocado en movilidad básica y pruebas iniciales.

Figure 2, que integró mejoras estructurales como la batería dentro del torso.

Figure 3, desarrollado específicamente para uso doméstico y autonomía avanzada.

Uno de los modelos de la empresa incluso fue invitado previamente a actividades oficiales en la Casa Blanca, algo que Figure AI calificó como “un honor” en redes sociales.