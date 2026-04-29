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¿Dónde ver anime legal? Guía para usar Crunchyroll de forma segura en 2026

La plataforma streaming eliminó desde enero de 2026 la opción de ver contenido gratis con anuncios y ahora exige suscripción para acceder a la mayoría de su catálogo

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Logotipo de Crunchyroll con un ojo estilizado en negro a la izquierda y el texto "Crunchyroll" en negro a la derecha, sobre un fondo naranja y beige
Crunchyroll eliminó la opción de visualización gratuita con anuncios y exige suscripción para la mayoría de los títulos. (Foto: Crunchyroll )

A partir del 1 de enero de 2026, el acceso gratuito al catálogo de Crunchyroll ha dejado de estar disponible. Hasta esa fecha, la plataforma permitía ver animes completos aceptando anuncios, pero la compañía modificó sus políticas y ahora exige una suscripción para la visualización general de contenidos.

Pese a la restricción, aún es posible acceder legal y temporalmente a la plataforma sin pagar dinero. De acuerdo con la información de Crunchyroll, existen mecanismos autorizados para disfrutar de su catálogo por un periodo limitado, evitando riesgos asociados a métodos no oficiales o sitios de piratería.

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En este sentido, se explica todo lo que se debe saber para acceder a contenido de Crunchyroll sin pagar, pero se debe considerar que hay varios requisitos a seguir para que sea posible.

Cuál es la única forma segura ver anime en Crunchyroll gratis

Solo la prueba gratuita, limitada a nuevos usuarios y sujeta a condiciones específicas, permite acceder sin costo. (Foto: Crunchyroll)
Solo la prueba gratuita, limitada a nuevos usuarios y sujeta a condiciones específicas, permite acceder sin costo. (Foto: Crunchyroll)

Según la propia Crunchyroll, la única vía legal para acceder gratuitamente a su catálogo en 2026 es mediante la prueba gratuita que se ofrece a nuevos usuarios.

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Esta prueba, de siete días y ocasionalmente de catorce en campañas promocionales, permite visualizar el contenido completo sin anuncios y sin restricciones, siempre que no se haya utilizado anteriormente desde el mismo método de pago.

Para activar la prueba gratuita, es obligatorio registrar un medio de pago válido, como tarjeta de crédito o PayPal. Crunchyroll informa que podrá realizar un cargo temporal de verificación por un monto bajo, generalmente 1 dólar estadounidense, que se reembolsa automáticamente.

El usuario debe cancelar la suscripción al menos 24 horas antes del vencimiento del periodo de prueba para evitar el cobro automático del plan seleccionado.

Cómo activar la prueba gratuita de Crunchyroll en 2026

Joven con auriculares y chaqueta gris mira un teléfono móvil vertical con expresión de asombro. Un portátil y una taza oscura están en la mesa.
El usuario se debe registrar a través de la plataforma o aplicación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso inicia accediendo al sitio oficial crunchyroll.com o a la aplicación oficial disponible en teléfonos inteligentes y Smart TV.

Al seleccionar la opción de prueba gratuita, el usuario debe elegir un plan entre Fan, Mega Fan o Ultimate Fan, cada uno con beneficios y límites de dispositivos distintos. Luego, se solicita la creación de una cuenta con correo y contraseña.

Si la persona ya poseía una cuenta gratuita antigua que nunca activó la modalidad Premium, puede intentar acogerse a la oferta, aunque está dirigida principalmente a nuevos registros.

El paso siguiente es ingresar los datos del método de pago, que solo se utilizarán para validar la identidad y asegurar la continuidad del servicio si la suscripción no es cancelada antes del vencimiento.

Qué condiciones y limitaciones tiene la prueba gratuita de Crunchyroll

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El beneficio solo se puede usar una vez por cuenta y método de pago, y exige cancelar antes de los siete días para evitar cobros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba gratuita de Crunchyroll está limitada a una vez por método de pago y por cuenta. Si se intenta registrar una nueva cuenta usando la misma tarjeta o cuenta PayPal, el sistema puede rechazar la solicitud o efectuar un cargo de inmediato, perdiendo así el beneficio de los siete días gratuitos.

El usuario debe cancelar la suscripción al menos un día antes de la finalización del periodo de prueba para evitar el pago automático del plan.

El periodo de prueba ofrece acceso a todo el catálogo, sin anuncios y con la totalidad de funciones Premium, incluido el visionado sin conexión en los planes superiores.

Cuáles son los riesgos de recurrir a páginas no oficiales o piratas

Android - malware - celulares - tecnología - 8 de febrero
El uso de páginas y aplicaciones piratas expone a fraudes, malware y robo de datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El intento de acceder a animes a través de portales de piratería, aplicaciones modificadas o sitios que prometen cuentas gratuitas implica riesgos documentados.

Expertos en ciberseguridad advierten que estas páginas suelen distribuir software malicioso, estafas de phishing o scripts que pueden comprometer datos personales y la integridad de los dispositivos.

Asimismo, las ofertas que aparecen en redes sociales, invitando a descargar aplicaciones alteradas de Crunchyroll o a registrarse en portales alternativos, representan un vector habitual de fraude.

La única forma segura de acceder al contenido es mediante la aplicación o el sitio oficial, tal como lo han señalado diversos especialistas en seguridad digital.

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