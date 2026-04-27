El plan de Apple para que tu próximo iPhone sea fabricado con oro y cobalto 100% reciclado

Apple fabricará iPhones con oro y cobalto 100% reciclados y elimina el plástico de sus empaques - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple ha presentado una serie de avances medioambientales que marcan un nuevo estándar en la industria tecnológica. La compañía anunció que, para 2025, todos sus productos incorporarán un 30% de materiales reciclados, con metas específicas como el uso de cobalto y oro 100% reciclados en componentes clave.

Este compromiso refuerza la estrategia de Apple para minimizar el impacto ambiental de sus dispositivos y avanzar hacia su objetivo de ser una empresa neutra en carbono para 2030.

La noticia es relevante porque representa un paso decisivo hacia la fabricación responsable de teléfonos inteligentes, en un panorama global que demanda mayor sostenibilidad y transparencia en la cadena de suministro tecnológica. Los nuevos estándares de Apple no solo afectan a quienes compran un iPhone, también presionan a toda la industria a adoptar prácticas más limpias y responsables.

El compromiso de la compañía incluye baterías con cobalto reciclado, placas con oro reutilizado y empaques de fibra, junto a inversiones en reciclaje avanzado y gestión responsable del agua - crédito Apple

Cómo es el cambio ambienta que planea Apple

Según el informe anual de progreso medioambiental de Apple, todas las baterías diseñadas por la compañía ya utilizan cobalto 100% reciclado, mientras que los imanes de todos sus dispositivos se fabrican con tierras raras recicladas. Además, las placas de circuito impreso incluyen oro y estaño reciclados en el revestimiento y la soldadura, respectivamente.

Estos avances no solo reducen la explotación de recursos naturales, también elevan el estándar ético en la obtención de materiales, garantizando el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en toda la cadena de suministro.

En 2025, Apple completó la transición a empaques hechos íntegramente de fibra, eliminando el plástico de sus presentaciones. Los ingenieros y diseñadores de la empresa han desarrollado alternativas sostenibles para cada componente del embalaje, logrando reemplazar bandejas y protectores de pantalla plásticos por versiones de papel reciclado.

La innovación se extiende al diseño de cajas grandes, ahora plegables y fáciles de reciclar en casa, lo que facilita el manejo responsable de los residuos.

Apple eleva la vara verde: así avanza hacia la neutralidad de carbono y la producción sin plástico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reciclaje avanzado y recuperación de materiales

Apple está invirtiendo en tecnología de reciclaje de última generación, como la planta Cora en California. Esta instalación utiliza trituración de precisión y sensores avanzados para maximizar la recuperación de materiales valiosos de dispositivos fuera de uso.

A esto se suma A.R.I.S., un sistema de identificación inteligente que ayuda a clasificar residuos electrónicos y optimizar el reciclaje. Estos desarrollos permiten que cada vez más componentes de los productos Apple regresen a la cadena de producción como materia prima reciclada.

El compromiso ambiental de Apple va más allá de los materiales. La empresa y sus proveedores sumaron más de 20 gigawatts de energía renovable en 2025, suficiente para abastecer a más de 3,4 millones de hogares al año.

También avanzan en la gestión eficiente del agua: solo en 2025, Apple y sus socios ahorraron 17.000 millones de galones de agua dulce y repusieron más de la mitad del agua utilizada en sus instalaciones globales. Los centros de datos de la empresa ahora cuentan con certificación de gestión responsable del recurso hídrico.

MacBook Neo, una apuesta por la sostenibilidad ambiental

Apple y el reciclaje inteligente: tecnología avanzada para maximizar la recuperación de materiales valiosos

La MacBook Neo, lanzada este año, es el dispositivo Apple con mayor contenido reciclado hasta la fecha, con un 60% de materiales reciclados y procesos de fabricación que reducen el uso de materia prima y agua. Esta laptop ilustra el camino de la compañía hacia una producción más limpia y sustentable.

Apple ha alcanzado una tasa de recuperación de residuos del 75% en sus operaciones y lidera iniciativas para certificar sus tiendas y centros de datos bajo el estándar TRUE Zero Waste. Además, invita a sus clientes a reciclar dispositivos en desuso de forma gratuita, asegurando que los materiales valiosos sean recuperados y reutilizados.

El plan de Apple para fabricar iPhones y otros dispositivos con oro y cobalto 100% reciclados no solo responde a una necesidad ambiental, sino que redefine las expectativas de la industria tecnológica. La combinación de innovación, responsabilidad social y colaboración con proveedores globales posiciona a la compañía como referente en sostenibilidad. El reto será mantener este ritmo de avances y contagiar a otros gigantes tecnológicos a sumarse a una producción más ética y respetuosa con el planeta.