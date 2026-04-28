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Su objetivo era corregir un problema en su Mac y terminó creando Adobe Photoshop sin querer

En 1987, Thomas Knoll era un estudiante de ingeniería y no imaginaba que iba a transformar la edición de imágenes

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La historia de Photoshop comenzó en 1987 cuando Thomas Knoll diseñó Display para mejorar la visualización de imágenes en una Macintosh Plus.
La historia de Photoshop comenzó en 1987 cuando Thomas Knoll diseñó Display para mejorar la visualización de imágenes en una Macintosh Plus.

La historia de Photoshop es un relato inesperado que comienza con la curiosidad de un estudiante universitario y termina transformando para siempre la edición de imágenes digitales.

Cómo nació Photoshop de la mente de un universitario

Thomas Knoll, estudiante de ingeniería en la Universidad de Michigan en 1987, se enfrentaba a un problema: su Macintosh Plus no mostraba correctamente las imágenes en escala de grises. Lo que empezó como un simple parche para mejorar la visualización en pantalla se convirtió en el germen de uno de los programas más influyentes del mundo digital.

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No era una necesidad crítica, pero sí una molestia suficiente para que Knoll decidiera intervenir con sus propios conocimientos. Decidió escribir unas líneas de código para solucionar el bug, sin imaginar que esa inquietud técnica lo conduciría a revolucionar la edición de imágenes.

Su primer resultado fue un programa bautizado como Display, que manipulaba los píxeles de la pantalla para simular tonos intermedios de gris, engañando al ojo donde el hardware solo permitía blanco o negro.

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Ilustración de un hombre barbudo con gafas frente a una Macintosh Plus. La habitación tiene pósteres de The Cure y Duran Duran, una lámpara de lava y libros.
El programa inicial de Thomas Knoll manipulaba los píxeles para simular tonos de gris que el hardware original no podía mostrar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que en principio era solo una distracción de ingeniero, una solución casera con valor limitado según el propio Thomas, pronto captó la atención de su hermano, John Knoll. John, que trabajaba en el departamento de efectos especiales de Industrial Light & Magic —la factoría de George Lucas responsable de los efectos visuales de Star Wars e Indiana Jones—, vio en Display un potencial mucho mayor.

Cuál fue el punto de inflexión para convertirse en Photoshop

John convenció a Thomas de que juntos podían llevar ese pequeño programa a otro nivel. La colaboración fraterna sumó la visión creativa de John y la habilidad técnica de Thomas, quienes transformaron Display en un editor de imágenes más ambicioso llamado primero ImagePro y, poco después, Photoshop.

En octubre de 1988 lograron la primera versión alfa, conocida como Photoshop 0.63, aunque esta nunca se lanzó al público. El programa, en esta etapa prehistórica, ya mostraba la capacidad de manipular imágenes con una precisión mucho mayor de la que permitían los métodos tradicionales de edición fotográfica.

Photoshop lanzó su beta para teléfonos Android.
Adobe reconoció el potencial de Photoshop y compró el proyecto, lanzando la primera versión comercial el 19 de febrero de 1990 solo para Mac System 6.0.3. (Foto: Adobe Photoshop)

Fue entonces cuando la empresa Adobe reparó en el potencial del proyecto. Tras negociar con los Knoll, compró el programa y preparó su lanzamiento comercial. El 19 de febrero de 1990, Adobe Photoshop 1.0 llegó finalmente al mercado, aunque de forma exclusiva para Mac System 6.0.3.

Esta primera versión tenía un peso considerable para la época —2 megabytes— y un coste de 895 dólares, lo que lo convertía en una herramienta orientada principalmente a profesionales: diseñadores gráficos, agencias de publicidad y redacciones periodísticas.

El impacto cultural y profesional de Photoshop

El alcance de Photoshop trascendió rápidamente el ámbito profesional. Convertido en estándar de la industria, su interfaz y sus herramientas han sido replicadas por incontables programas de edición. Lo que en los años 80 empezó como una forma de resolver un simple problema de visualización, se transformó en una plataforma esencial para fotógrafos, diseñadores y artistas de todo el mundo.

Adobe Photoshop 2022
El impacto de Photoshop fue inmediato, estableciéndose como el estándar de la industria para la edición de imágenes digitales y transformando medios, arte y publicidad.

La herramienta ha acompañado la evolución de los medios, la publicidad y el arte visual, y su legado se mantiene vigente más de treinta años después de aquel primer experimento en el Macintosh Plus de un joven estudiante.

En 2013, Adobe realizó un gesto simbólico donando el código fuente de Photoshop 1.0 al Computer History Museum, reconociendo el valor histórico del programa en la cultura informática.

Y seis años después, Thomas y John Knoll fueron reconocidos con un premio científico y de ingeniería por la arquitectura y el desarrollo original de Photoshop. Actualmente, el programa sigue ampliando sus capacidades, integrando funciones como el relleno generativo y la edición asistida por inteligencia artificial, manteniéndose a la vanguardia en el cambiante panorama de la edición digital.

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