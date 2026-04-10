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¿Qué son las frutinovelas? El extraño fenómeno de la IA que tiene a todos llorando y conectados

Los arquetipos están claramente definidos: las protagonistas suelen ser fresas o uvas, personajes inocentes y sufridos

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En el video, Fresa mantiene una relación con Plátano y Mango, lo que desata una serie de malentendidos y confrontaciones.

En el universo de tendencias virales que surgen cada día en TikTok y otras redes sociales, pocas resultan tan desconcertantes y adictivas como las llamadas “frutinovelas”. Este fenómeno ha logrado captar la atención de millones de usuarios, que no solo consumen estos videos en masa, sino que participan activamente en la creación y difusión de estas historias.

A simple vista, puede parecer una broma absurda o un simple pasatiempo surrealista, pero detrás de cada frutinovela hay una combinación de creatividad, nostalgia, humor y tecnología que explica su éxito explosivo.

Lo que comenzó como un experimento humorístico se ha transformado en una auténtica máquina de visualizaciones, acumulando decenas de millones de reproducciones. Las frutinovelas mezclan el melodrama clásico de las telenovelas latinoamericanas con la estética y el dinamismo de las redes sociales, utilizando inteligencia artificial para producir historias rápidas, emotivas y completamente fuera de lo común.

Animación de tres personajes con cabezas de plátano con bigote, fresa y durazno, vestidos con ropa elegante, conversando en un vestíbulo moderno
Los carismáticos personajes de Frutinovelas, un plátano con bigote, una fresa y un durazno, interactúan en un sofisticado edificio.

Frutinovelas: telenovelas clásicas protagonizadas por frutas y verduras

Las frutinovelas son miniseries de apenas uno o dos minutos de duración que emulan los argumentos intensos y llenos de giros inesperados tan característicos de las telenovelas tradicionales. La diferencia fundamental es que los personajes principales no son actores, sino frutas y verduras humanizadas.

Estas historias incluyen todos los ingredientes del melodrama: infidelidades, pruebas de ADN sorpresa, secretos familiares y traiciones, pero con un plátano, una fresa o un mango como protagonistas.

El público se ha enganchado rápidamente a estas historias, donde ver a un plátano llorar desconsoladamente por una traición amorosa, o a una fresa enfrentarse a un triángulo amoroso con un mango y un limón, es el pan de cada día.

Tres paneles muestran personajes de frutas animadas: un plátano y una manzana en una casa; una cereza y un coco intercambiando dinero; una fresa y una naranja atlética
Escenas de Frutinovelas muestran a personajes frutales viviendo intensos dramas, romances y desafíos económicos que capturan la atención de millones en TikTok.

El formato breve y el ritmo acelerado permiten que estas tramas se adapten perfectamente a la lógica de consumo rápido de las plataformas digitales, generando miles de comentarios y reacciones en cada publicación.

El reparto frutal: arquetipos y clichés reinventados

Parte del encanto de las frutinovelas radica en cómo sus creadores han sabido trasladar los clichés de la televisión tradicional a este nuevo universo. Los arquetipos están claramente definidos: las protagonistas suelen ser fresas o uvas, personajes inocentes y sufridos; los galanes, como el plátano o el mango, encarnan la figura del interés romántico y musculoso, a menudo envuelto en enredos sentimentales.

Los villanos, representados por manzanas o limones, son manipuladores y dispuestos a cualquier cosa para destruir la felicidad ajena; y los padres, como sandía o melón, asumen el rol de figuras de autoridad que esconden secretos o se oponen a los romances.

Los galanes, como el plátano o el mango, encarnan la figura del interés romántico y musculoso. (Frutinovelas /Captura de video)
Los galanes, como el plátano o el mango, encarnan la figura del interés romántico y musculoso. (Frutinovelas /Captura de video)

Estos personajes permiten al público identificar rápidamente las dinámicas y anticipar los conflictos, mientras que el uso de frutas y verduras añade un componente cómico y visualmente atractivo que multiplica el impacto viral de cada historia.

La inteligencia artificial: el motor secreto de las frutinovelas

Uno de los aspectos más fascinantes de las frutinovelas es su proceso de creación, basado casi por completo en herramientas de inteligencia artificial generativa. Los guiones, plagados de diálogos exagerados y situaciones extremas, se producen en cuestión de segundos utilizando asistentes como ChatGPT.

Las imágenes y animaciones, donde las frutas muestran expresiones humanas, lágrimas y gestos dramáticos, se generan con plataformas de video por IA como HeyGen, Midjourney o Pika Labs.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los guiones se producen en cuestión de segundos utilizando asistentes como ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El toque final lo aporta el uso de software de clonación de voz, que permite dotar a los personajes de acentos latinos neutros, llantos convincentes y gritos desgarradores, replicando el tono y la intensidad de las novelas clásicas. Todo este proceso hace que producir una frutinovela sea rápido, económico y accesible para cualquier creador digital, contribuyendo a la masificación del fenómeno.

El video viral de las frutinovelas

Un reciente video publicado en la cuenta de Instagram fruti.novela presenta una trama breve inspirada en los clásicos melodramas, pero protagonizada por frutas animadas. El diálogo gira en torno a una historia de infidelidad, embarazo y secretos, donde los personajes Plátano, Fresa y Mango enfrentan situaciones propias de una telenovela.

En el video, Fresa mantiene una relación con ambos, Plátano y Mango, lo que desata una serie de malentendidos y confrontaciones. La narrativa expone la noticia de un embarazo y la incertidumbre sobre la paternidad, así como la reacción de los involucrados ante el descubrimiento.

Frutinovelas - TikTok - viral - videos - tecnología - 9 de abril
Un reciente video publicado en la cuenta de Instagram fruti.novela presenta una trama breve inspirada en los clásicos melodramas. (Instagram: fruti.novela)

La secuencia incluye momentos de tensión, confesiones y una visita al médico que confirma el embarazo, culminando con la incertidumbre sobre el futuro de la familia.

El video utiliza el formato de parodia para retratar situaciones típicas de las telenovelas, adaptadas a un universo de frutas antropomorfizadas, y ha sido difundido a través del perfil fruti.novela en Instagram.

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