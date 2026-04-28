Estados Unidos archivó investigación sobre acceso a mensajes de WhatsApp

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos declaró que no investiga a WhatsApp ni a Meta por la ley de exportación. Foto: Pixabay

Una agencia de Estados Unidos cerró abruptamente una investigación sobre alegaciones de que Meta Platforms Inc. puede acceder a mensajes cifrados de WhatsApp, según confirmaron dos personas conocedoras del caso.

La indagatoria, examinada por la agencia de noticias Bloomberg News, cuestionaba la forma en que la empresa promocionaba la privacidad de su servicio de mensajería.

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Cuándo y cómo fue cerrado el caso de Meta Platforms Inc

El caso fue cerrado poco tiempo después de que un investigador de la Oficina de Exportación del Departamento de Comercio contactó a otros funcionarios federales a principios de este año para compartir sus conclusiones preliminares y coordinar el trabajo con otras agencias, de acuerdo con documentos revisados por la agencia de noticias Bloomberg News y las fuentes consultadas.

Los involucrados solicitaron anonimato por temor a represalias y porque no estaban autorizados a discutir públicamente el tema.

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A lo largo de 2025, el agente especial analizó denuncias de que algunos empleados y contratistas de Meta Platforms Inc. podían ver el contenido de mensajes cifrados de WhatsApp, acusaciones que la compañía siempre negó, argumentando que la plataforma impide tal posibilidad debido a su arquitectura tecnológica.

A lo largo de 2025, el agente especial analizó denuncias de que algunos empleados y contratistas de Meta Platforms Inc. podían ver el contenido de mensajes cifrados de WhatsApp, acusaciones que la compañía siempre ha negado, argumentando que la plataforma impide tal posibilidad debido a su arquitectura tecnológica. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Cierre de la investigación sobre WhatsApp

En enero, el agente envió a más de una docena de funcionarios un resumen de sus hallazgos preliminares tras diez meses de recopilación de documentos y entrevistas. En dicho correo, el agente afirmó: “Meta stores and can view WhatsApp messages”.

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La agencia de noticias Bloomberg News revisó el correo electrónico y lo autenticó con uno de los destinatarios y otra persona que también tuvo acceso al mensaje.

Según el investigador de la Oficina de Exportación dentro de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, “No limit to the type of WhatsApp message” que puede ser visualizado por Meta Platforms Inc.. Más adelante, en su mensaje del 16 de enero, indicó: “The misconduct of Meta and its officers... involve civil and criminal violations” que abarcan diversas jurisdicciones federales.

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El agente rehusó comentar al respecto cuando fue contactado por vía telefónica.

Poco tiempo después de ese comunicarse, la agencia responsable de supervisar los controles de exportación de Estados Unidos cerró la investigación, según las fuentes consultadas. Ambas describieron el cierre de la investigación como súbito, especificando que fue decisión de los líderes superiores de la agencia.

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Fuentes cercanas al caso confirmaron que el agente investigador afirmaba que empleados y contratistas de Meta pueden ver mensajes de WhatsApp. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo)

El final de la indagación deja sin esclarecer qué evidencia recabó el agente ni por qué procuraba involucrar a otras agencias en la operación denominada “Operation Sourced Encryption”. No se sabe si alguno de los funcionarios contactados continuó la pesquisa relacionada con uno de los servicios de mensajería más usados del mundo.

El agente no detalló qué leyes podrían haberse infringido, ni su correo constituyó una acusación formal. La agencia de noticias Bloomberg News no ha podido confirmar de forma independiente las afirmaciones del agente, y un portavoz de la oficina previamente las calificó como “infundadas y fuera del alcance de su autoridad como agente de control de exportaciones”.

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Meta Platforms Inc. niega cualquier acceso a mensajes cifrados y asegura que la plataforma garantiza el cifrado de extremo a extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargos y antecedentes de Meta y WhatsApp

Un portavoz de Meta Platforms Inc., compañía que adquirió WhatsApp en 2014, coincidió con ese planteamiento. Andy Stone, vocero de la empresa, declaró en un correo electrónico: “La afirmación de que WhatsApp puede acceder a las comunicaciones cifradas de las personas es rotundamente falsa”.

Además, indicó que “meses atrás la Oficina de Industria y Seguridad rechazó esta presunta investigación, calificando las acusaciones de su propio empleado de infundadas y asegurando que la agencia no investiga a WhatsApp ni a Meta respecto a infracciones a la ley de exportación”.

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La portavoz de la oficina de Industria y Seguridad, Lauren Weber Holley, remitió a declaraciones previas de la agencia, reiterando el 29 de enero: “La oficina no investiga a WhatsApp ni a Meta por violaciones a las leyes de exportación”.

Los dichos del agente contrastan con la forma en que Meta Platforms Inc. promociona WhatsApp, presentado como una aplicación privada con cifrado “end-to-end encryption” por defecto. De acuerdo con el sitio web de la compañía, eso implica que “nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede leer, escuchar o compartir lo que dice un usuario”.

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En contraste, el agente aseguró en su correo que “Meta puede y de hecho visualiza y almacena todos los mensajes de texto, fotografías, grabaciones de audio y video” en formatos no cifrados.

Según declaró, desde al menos 2019 Meta Platforms Inc. implementó un “sistema de permisos en niveles” que otorga a diversas personas acceso a diferentes contenidos de WhatsApp y que dichos accesos se extienden a contratistas y a un “número significativo de trabajadores extranjeros en la India”.

Cuándo surgió la implementación del cifrado de extremo a extremo en WhatsApp

En 2016, Meta Platforms Inc. anunció la protección de WhatsApp mediante cifrado de extremo a extremo y ha mantenido ante gobiernos su postura de que la arquitectura de la plataforma impide que la corporación acceda a las conversaciones.

En 2021, WhatsApp inició una demanda para impugnar regulaciones en la India que le exigirían brindar acceso a mensajes cifrados.

Dos personas entrevistadas por el agente describieron tener amplias facultades de acceso a mensajes de WhatsApp mientras realizaban tareas de moderación de contenidos para Meta Platforms Inc., según informaciones previas de la agencia de noticias Bloomberg News basadas en otros registros de la investigación. Estas labores se efectuaron mediante contrato con la consultora internacional Accenture Plc.

En 2016, Meta Platforms Inc. anunció la protección de WhatsApp mediante cifrado de extremo a extremo y ha mantenido ante gobiernos su postura de que la arquitectura de la plataforma impide que la corporación acceda a las conversaciones.

Alex Stamos, quien fue director de seguridad de lo que hoy es Meta Platforms Inc. de 2015 a 2018, expresó que las afirmaciones de los contratistas son “casi con certeza falsas”. Stamos señaló que, de existir una vía clandestina para que la corporación viera mensajes de WhatsApp, sería imposible mantenerla en secreto.

Stamos explicó a la agencia de noticias Bloomberg News: “Aunque no puedo certificar personalmente el código de WhatsApp ya que hace años que no trabajo allí, cualquier puerta trasera debería estar en las aplicaciones descargadas de Android e iOS y sería fácilmente detectada por los investigadores de seguridad”.

A su vez, añadió: “Además, una puerta trasera en WhatsApp sería una enorme herramienta de inteligencia de señales y es impensable que Meta Platforms Inc. le diera ese acceso a los contratistas de Accenture Plc de disponer de él".

Los representantes de Accenture Plc no respondieron a las solicitudes de comentarios. La empresa previamente remitió preguntas sobre la investigación a WhatsApp.

El correo del agente también fue dirigido a funcionarios, entre ellos abogados principales y asesores que gestionan casos relacionados con Meta Platforms Inc. en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Según su relato, la pesquisa del agente comenzó por una denuncia a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en noviembre de 2024. En 2019, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos multó a Meta Platforms Inc. con USD 5.000 millones por vulnerar regulaciones de privacidad. Desde entonces, esa agencia supervisa las prácticas de privacidad de la compañía. Las presuntas violaciones no involucraron a WhatsApp.

La empresa pidió disculpas en reiteradas ocasiones por su manejo de los datos de los usuarios y desde entonces nombró a un jefe de privacidad. Representantes de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos rehusaron hacer declaraciones. Meta Platforms Inc. anunció a su personal el 23 de abril de 2026 que planea recortar 10 % de los puestos en busca de eficiencia.