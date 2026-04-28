Microsoft adelanta que su próxima consola será más cara: por qué Project Helix aumentará su costo

Microsoft revela que su próxima consola, Project Helix, será más costosa.

Microsoft ya reconoce que su próxima consola de videojuegos, conocida internamente como Project Helix, podría llegar al mercado con un precio más elevado de lo habitual. La razón principal está relacionada con la actual escasez de memoria a nivel mundial, un problema que viene afectando a la industria tecnológica y que también ha impactado en la fabricación de consolas, tarjetas gráficas y otros dispositivos electrónicos.

Durante una entrevista con Game File, la CEO de Xbox, Asha Sharma, explicó que el costo y la disponibilidad de la memoria son factores que tendrán un impacto directo en el precio final de la futura consola. Según indicó, el panorama actual del mercado todavía es demasiado inestable como para definir una fecha de lanzamiento oficial.

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“Todo esto está interrelacionado. El coste de la memoria afectará el precio y la disponibilidad de Project Helix”, señaló Sharma. La ejecutiva añadió que Microsoft continúa evaluando el escenario global antes de tomar decisiones definitivas sobre el lanzamiento del hardware.

Asha Sharma, CEO de Xbox. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

Aunque la compañía no confirmó cuándo llegará la nueva consola, sí adelantó que los kits de desarrollo comenzarán a enviarse en 2027. Este tipo de herramientas son utilizadas por los estudios de videojuegos para empezar a adaptar y crear títulos para el nuevo sistema antes de su estreno comercial.

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La situación refleja uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente la industria tecnológica: el aumento sostenido de los costos de producción. En los últimos años, componentes esenciales como memorias DRAM y NAND Flash han experimentado variaciones importantes en precio y disponibilidad debido a problemas en la cadena de suministro, alta demanda de centros de datos y crecimiento de la inteligencia artificial.

Este contexto ya tuvo consecuencias en la actual generación de consolas. Tanto Sony como Microsoft realizaron ajustes de precios en algunos mercados pese a que PlayStation 5 y Xbox Series X llevan varios años disponibles. La tendencia apunta a que la próxima generación podría romper la barrera de precios tradicional en la industria de los videojuegos.

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Los precios de la Xbox han subido por la falta de disponibilidad de componentes como la RAM. (Reuters)

Las declaraciones de Sharma también dejan entrever que Microsoft busca equilibrar potencia tecnológica y accesibilidad económica en Project Helix. La ejecutiva aseguró que la prioridad del equipo sigue siendo desarrollar “una gran consola para jugar a grandes juegos”, incluyendo experiencias ligadas al ecosistema de PC.

Mientras tanto, otro de los temas que continúa generando debate dentro de Xbox es la estrategia de exclusividades. Desde hace algunos años, Microsoft ha cambiado de enfoque y comenzó a publicar varios de sus juegos en plataformas rivales, especialmente en PlayStation 5.

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Títulos como Gears of War, Forza Horizon y Grounded ya forman parte de esta expansión multiplataforma, mientras que franquicias históricas como Halo y Fable también podrían llegar a la consola de Sony en el futuro. La decisión forma parte del objetivo de Microsoft de consolidarse como una de las editoras de videojuegos más grandes del mundo.

Microsoft confirma que Project Helix, su consola de próxima generación, empezará a llegar a los desarrolladores en 2027.

Sin embargo, esta estrategia ha generado opiniones divididas entre los usuarios de Xbox. Un sector de la comunidad considera que la identidad de la marca debería seguir apoyándose en videojuegos exclusivos que diferencien a la consola frente a la competencia.

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Sobre este punto, Sharma reconoció que dentro de la empresa el debate existe y que la compañía está analizando distintas posibilidades para el futuro. Aun así, dejó claro que no se trata de una decisión inmediata ni de un cambio que vaya a producirse en el corto plazo.

Por ahora, los resultados financieros parecen respaldar la estrategia multiplataforma de Microsoft. Los lanzamientos de Xbox en PlayStation suelen ubicarse entre los juegos más reservados y vendidos de PS5, lo que representa una fuente de ingresos importante para la compañía.

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Microsoft ha empezado a ofrecer algunos de sus juegos exclusivos a la PS5.

Con Project Hélix todavía en desarrollo, Microsoft enfrenta el reto de definir el precio de una consola que llegará en un contexto económico complejo y marcado por el encarecimiento de componentes tecnológicos. Aunque aún faltan varios años para conocer todos los detalles oficiales, las primeras declaraciones de Xbox ya anticipan que la próxima generación podría ser una de las más costosas en la historia de la industria.