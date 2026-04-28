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Tu Smart TV podría estar recopilando datos sin que lo notes: la función que viene activada por defecto

Los televisores inteligentes pueden analizar series, películas y videojuegos reproducidos en pantalla mediante una función que suele venir activada por defecto

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Con estos dispositivos, los modelos de televisores económicos o antiguos pueden convertirse en Smart TV.
Existe una configuración que viene activada por defecto en la TV y podría estar espiándote. (Unsplash)

Los televisores inteligentes se han convertido en uno de los dispositivos más utilizados dentro del hogar, pero también en una fuente constante de recopilación de datos personales. Una de las funciones menos conocidas de las Smart TV, llamada ACR (Automatic Content Recognition), puede registrar lo que el usuario ve en pantalla y suele venir activada de forma predeterminada en muchos modelos.

Esta tecnología funciona en segundo plano y, según expertos en ciberseguridad, la mayoría de personas ni siquiera sabe que está habilitada desde el primer momento en que configura el televisor. El objetivo principal del ACR es identificar contenidos reproducidos en el dispositivo para personalizar recomendaciones y anuncios, aunque su funcionamiento también genera preocupaciones relacionadas con la privacidad.

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Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET, advirtió que muchos usuarios desconocen el alcance de esta herramienta. “Muchas personas no son conscientes de que su televisor puede estar recopilando información de forma continua sobre lo que ven y cuándo lo ven”, explicó.

Mano sosteniendo un control remoto blanco con botones negros y rojos en primer plano; al fondo, un televisor desenfocado muestra un partido de fútbol.
Los Smart TV cuenta con un sistema que se llama ACR, el cual registra todo lo que el usuario mira en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras funciones limitadas a registrar qué aplicaciones se utilizan, el ACR analiza fragmentos de audio y video mostrados en pantalla. Esto incluye series y películas de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o YouTube, además de contenido reproducido desde consolas de videojuegos, reproductores multimedia y otros dispositivos conectados mediante HDMI.

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El sistema compara esos fragmentos con grandes bases de datos para identificar exactamente qué contenido está viendo el usuario. En la práctica, el televisor genera una especie de “huella digital” del contenido y la envía a servidores externos para encontrar coincidencias.

Todo este proceso ocurre sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo y, en la mayoría de casos, sin una señal visible que indique que la recopilación está activa.

Vista trasera de un joven sentado en un sofá oscuro jugando videojuegos. Sostiene un mando y frente a él se ve un televisor con el logo de Xbox en pantalla verde.
El sistema ACR no se limita solo a analizar videos o audios, también videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de esta tecnología forma parte de una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica: convertir dispositivos cotidianos en plataformas capaces de recopilar información sobre hábitos de consumo. En el caso de las Smart TV, esos datos resultan especialmente valiosos para empresas publicitarias y fabricantes, ya que permiten construir perfiles detallados sobre los intereses de los usuarios.

Especialistas sostienen que el principal problema no radica en la existencia del ACR, sino en la manera en que se implementa. En la mayoría de televisores inteligentes, la función se activa durante la configuración inicial del equipo, generalmente mediante casillas incluidas dentro de extensos términos y condiciones que pocas personas leen por completo.

“El problema no es tanto la tecnología en sí, sino que suele venir activada por defecto y el consentimiento se integra en largos textos de condiciones de uso que rara vez se leen con detalle”, señaló Albors.

Vista trasera de una persona sentada en un sofá, sosteniendo un control remoto y mirando una televisión que muestra el logotipo de YouTube.
El sistema ACR se activa durante la configuración inicial del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el ACR puede ayudar a mejorar las recomendaciones de contenido y ofrecer una experiencia más personalizada, también implica una recopilación constante de información sobre hábitos de visualización. Esto abre interrogantes sobre el uso de esos datos y los riesgos potenciales en caso de filtraciones o accesos no autorizados.

Los expertos en privacidad recomiendan revisar cuidadosamente la configuración del televisor apenas termina la instalación inicial. La buena noticia es que la función puede desactivarse manualmente en prácticamente todas las marcas de Smart TV, aunque encontrar la opción no siempre resulta sencillo.

Dependiendo del fabricante, el ACR puede aparecer identificado con distintos nombres dentro del menú de configuración. En algunos modelos figura directamente como “Automatic Content Recognition”, mientras que en otros puede estar oculto dentro de apartados como “Privacidad”, “Seguridad”, “Servicios inteligentes” o “Anuncios”.

Celular - televisor - control remoto - - tecnología - 1 de febrero
El sistema ACR tiene más de un nombre, esto dependera de la marca del televisor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desactivar esta función ofrece varios beneficios relacionados con la protección de datos personales. Entre ellos, reducir la cantidad de información recopilada por el televisor, limitar la personalización agresiva de publicidad y disminuir el impacto potencial ante una eventual filtración de datos.

Los especialistas también recomiendan revisar nuevamente los ajustes de privacidad después de cada actualización importante del sistema operativo del televisor, ya que algunas configuraciones pueden restablecerse automáticamente.

Con el crecimiento de los dispositivos conectados dentro del hogar, las Smart TV se han convertido en un nuevo frente de debate sobre privacidad digital. Lo que antes era únicamente una pantalla para entretenimiento ahora también puede funcionar como una herramienta capaz de analizar hábitos de consumo de manera permanente, muchas veces sin que el usuario lo perciba.

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