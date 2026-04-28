Video: con la ayuda de un dron, cayó el autor del crimen de un policía baleado en la cabeza durante una persecución

Operativo nocturno: así capturaron al prófugo por el crimen del policía en Lanús

La Policía de la Provincia de Buenos Aires arrestó al presunto autor material del homicidio agravado del sargento Maximiliano Gargiulo durante un allanamiento realizado en las últimas horas en Ingeniero Budge, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento, en el que actuaron agentes de la DDI Lomas de Zamora, DDI Avellaneda Lanús y el Grupo Especial Halcón, permitió localizar a Billordo en una vivienda ubicada en la calle Francisco de Aguirre, entre Intendente Bruno Tavano y Voltaire. El fugitivo intentó escapar por los techos antes de ser reducido por los efectivos.

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Las fuentes destacaron que el uso de un dron fue clave para monitorear el intento de fuga del sospechoso. El video del momento acompaña esta nota.

El detenido fue identificado como Erik Nicolás Billordo, de 22 años, quien se encontraba prófugo desde el ataque ocurrido el en julio de 2025, cerca de las 21.50.

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El prófugo por el crimen del policía en Lomas de Zamora

Durante el procedimiento se secuestró una pistola Bersa TPR 9mm con numeración suprimida, cargadores con capacidad extendida, una pistola Bersa calibre .22 con silenciador y una motocicleta Honda 299 cc.

La causa, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) del Crimen Organizado N°5 y el Juzgado de Garantías N°1 de Avellaneda Lanús, está calificada como homicidio agravado por ser cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad.

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El caso y la investigación

El caso tuvo origen el 23 de julio de 2025, cuando Gargiulo, de la Unidad motorizada de la Policía de Prevención Local (UPPL) Lanús, inició una persecución en Villa Caraza a un vehículo Volkswagen Vento gris, que terminó en Villa Centenario, Lomas de Zamora, donde tres personas descendieron del vehículo y abrieron fuego contra el efectivo, provocando una herida de arma de fuego en el rostro.

El uniformado fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde fue intervenido quirúrgicamente. Luego fue trasladado a un centro de salud de Palermo, de mayor complejidad. Gargiulo permaneció internado en estado reservado hasta su fallecimiento el 21 de agosto.

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Las primeras tareas investigativas permitieron identificar a los hermanos Thiago Damián Ojeda y Diego Alberto Ojeda como partícipes del hecho, quienes fueron detenidos en septiembre de 2025 tras allanamientos en Lomas de Zamora y Florencio Varela.

Las armas secuestradas durante el allanamiento

Ambos habían sido excarcelados por decisión judicial, pero la medida se revocó luego de confirmarse el fallecimiento del sargento.

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En el desarrollo de la pesquisa, la Policía Científica trabajó sobre el vehículo utilizado por los agresores y halló rastros dactilares que vincularon a Billordo, además de testimonios directos que lo señalaron como el autor del disparo fatal.

Infobae accedió a la declaración de una testigo que afirmó haber recibido un llamado del acusado, en el que éste admitía haber herido a un policía antes de huir. Además, la titular del Volkswagen Vento declaró haber simulado el robo del vehículo a pedido de su expareja, el propio Billordo.

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La detención del principal sospechoso se produjo luego de meses de tareas de inteligencia y seguimiento por parte de la DDI Avellaneda Lanús y la SubDDI Lomas de Zamora, en colaboración con el Grupo Especial Halcón.

Según informaron fuentes judiciales, Billordo tenía antecedentes penales recientes.

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