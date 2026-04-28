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Así cambia WhatsApp con el modo ‘liquid glass’: guía para activarlo y saber si tu móvil es compatible

Solo los usuarios con sistemas operativos actualizados podrán acceder al rediseño y a futuras funciones

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WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp estrena Liquid Glass: el nuevo diseño con transparencias exige dispositivos actualizados - (Foto: Meta)

WhatsApp ha comenzado a desplegar globalmente su nuevo diseño visual denominado Liquid Glass, una actualización que introduce efectos de profundidad, transparencia y un estilo más moderno en la aplicación.

Este rediseño está llegando primero a los usuarios de iOS, pero su expansión es gradual y todavía no está disponible para todos los dispositivos. El cambio marca un salto estético que busca mejorar la experiencia de usuario y alinear la app con las últimas tendencias en interfaces móviles.

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La relevancia de esta actualización se debe a que, además de transformar el aspecto de WhatsApp, también exige a los usuarios contar con dispositivos actualizados para aprovechar las nuevas funciones y garantizar la seguridad de sus cuentas.

El despliegue automático del nuevo diseño coincide con la eliminación de soporte para teléfonos antiguos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El despliegue automático del nuevo diseño coincide con la eliminación de soporte para teléfonos antiguos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Qué es el modo ‘liquid glass’ y cómo luce?

Liquid Glass es un nuevo lenguaje de diseño implementado por WhatsApp que se caracteriza por la presencia de elementos visuales translúcidos, animaciones suaves y una sensación de profundidad en la interfaz. Los cambios más notorios incluyen:

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  • Barra de pestañas flotante y transparente: Ahora parece suspendida sobre la pantalla, con bordes suaves y efectos cristalinos.
  • Teclado con acabado translúcido: El teclado y otros componentes interactivos adquieren una apariencia de vidrio, que se integra con el fondo.
  • Animaciones más refinadas y menús contextuales renovados: Las transiciones y menús muestran mayor coherencia visual, aportando una experiencia más fluida.

El despliegue de Liquid Glass es automático para los usuarios que cumplen con los requisitos y tengan la última versión instalada. No existe una opción manual para activarlo ni para desactivarlo.

Cómo saber si tu móvil es compatible

La interfaz Liquid Glass puede utilizarse en iOS por quienes hayan instalado la versión 26.14.76 de WhatsApp desde la App Store. No obstante, la función se está implementando de forma gradual, así que todavía no aparece para todos los usuarios. WhatsApp está evaluando el desempeño y las reacciones de los usuarios antes de activar el nuevo diseño en todas las cuentas.

Mujer joven con chaqueta sentada en un banco de parque, mirando su teléfono móvil blanco. El fondo muestra árboles verdes y luz solar.
WhatsApp y Liquid Glass: lo que debes saber sobre la actualización, los requisitos y los dispositivos que quedan fuera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos que ya no reciben actualizaciones ni el modo Liquid Glass:

  • iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus
  • Samsung Galaxy S3, Note 2, S4 Mini
  • Moto G (primera generación)
  • Sony Xperia Z
  • LG Optimus G
  • Nexus 4

Si cuentas con uno de estos dispositivos, no podrás acceder al modo Liquid Glass ni a futuras funciones de WhatsApp. La app mostrará una alerta informando sobre el fin del soporte si detecta que utilizas Android 5.0 o 5.1 antes del 8 de septiembre del presente año.

WhatsApp ha justificado la eliminación de soporte para sistemas obsoletos por tres motivos principales: Seguridad, Compatibilidad y Eficiencia.

Cómo optimizar el almacenamiento en la aplicación de WhatsApp

WhatsApp, aunque es una de las aplicaciones más populares para la comunicación diaria, puede saturar rápidamente la memoria de los teléfonos, especialmente en Android. Fotos, videos, audios y documentos se acumulan, afectando el rendimiento y la recepción de mensajes.

La aplicación integró la nueva función recientemente. (WhatsApp)
WhatsApp renueva su imagen y exige actualización: Liquid Glass llega solo a dispositivos compatibles (WhatsApp)

El problema aumenta porque, al eliminar archivos desde la app, muchos quedan almacenados en rutas internas conocidas como la “papelera oculta”. Para liberar espacio, es necesario acceder con una app de gestión de archivos a la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media, donde se almacenan todos los archivos, incluso los ya eliminados desde la aplicación.

Se recomienda revisar y borrar periódicamente los archivos innecesarios, con precaución para no perder datos importantes y, si es necesario, hacer una copia de seguridad antes.

Además, WhatsApp cuenta con una función integrada para administrar el almacenamiento desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

La llegada del modo Liquid Glass a WhatsApp no solo representa una modernización visual significativa, también subraya la importancia de contar con dispositivos y sistemas operativos actualizados para acceder a las últimas funciones y mantener la seguridad. Al mismo tiempo, la gestión eficiente del almacenamiento se vuelve esencial para garantizar un buen rendimiento de la aplicación, especialmente en dispositivos Android donde la acumulación de archivos ocultos puede saturar la memoria.

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