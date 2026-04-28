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La Steam Machine no tiene fecha de lanzamiento, pero Valve lanzará un nuevo mando

Steam Controller es compatible con cualquier dispositivo que ejecute Steam, incorpora funciones como trackpads, giroscopio y una autonomía superior a 35 horas

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Varios gamers esperan la llegada de la consola de sobremesa de Steam que ha tenido retrasos por crisis de componentes. (Foto: Europa Press)
Varios gamers esperan la llegada de la consola de sobremesa de Steam que ha tenido retrasos por crisis de componentes. (Foto: Europa Press)

A pesar de las expectativas generadas entre los fanáticos de videojuegos, la esperada consola de sobremesa Steam Machine de Valve aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento.

Mientras tanto, Valve avanza en su apuesta por el hardware al confirmar el lanzamiento del nuevo Steam Controller, un mando inalámbrico que estará disponible a partir del lunes 4 de mayo.

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Según anunció la empresa en su página oficial, el dispositivo se venderá en España por 99 euros, en Estados Unidos por 99 dólares y en Reino Unido por 85 libras.

Por qué Valve sigue retrasando el lanzamiento de la Steam Machine

Problemas globales de suministro y revisión de calendarios postergan el lanzamiento de la consola basada en SteamOS. (Foto: Europa Press)
Problemas globales de suministro y revisión de calendarios postergan el lanzamiento de la consola basada en SteamOS. (Foto: Europa Press)

Esta consola fue presentada como un ordenador compacto, basado en el sistema operativo SteamOS y destinado a competir en el segmento de consolas de sobremesa. En su lanzamiento, Valve anticipó que la línea de productos estaría disponible a principios de 2026.

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Sin embargo, la compañía comunicó en febrero la necesidad de revisar el calendario de envíos y ajustar los precios, citando problemas globales de escasez de memoria RAM y almacenamiento, una situación que afecta a toda la industria tecnológica.

A pesar de estos desafíos, Valve reafirmó su intención de comercializar tanto la Steam Machine como el visor de realidad virtual Steam Frame durante el año.

No obstante, hasta el momento, la empresa no ha aportado novedades sobre la consola, limitándose a señalar que el equipo de desarrollo “trabaja duro” y que esperan ofrecer información adicional próximamente, como confirmó Pierre-Loup Griffais a The Verge.

Cuáles son las principales prestaciones del nuevo Steam Controller

El mando integra controles de la Steam Deck, ofrece trackpads, giroscopio y una autonomía superior a 35 horas. (Foto: Europa Press)
El mando integra controles de la Steam Deck, ofrece trackpads, giroscopio y una autonomía superior a 35 horas. (Foto: Europa Press)

Este mando llega como la segunda versión del mando inalámbrico diseñado por Valve. Este dispositivo incorpora todos los controles de la portátil Steam Deck, integrando joysticks, botones frontales y de agarre, gatillos, trackpads para funciones de ratón y un giroscopio.

Esta variedad de controles permite una experiencia de juego adaptable a diferentes formatos y estilos de usuario. Además, el mando incluye el accesorio Steam Controller Puck, que funciona como transmisor inalámbrico y estación de carga magnética.

El dispositivo es compatible con conexión Bluetooth y USB, lo que facilita su uso con una amplia gama de dispositivos, desde ordenadores hasta consolas portátiles o teléfonos inteligentes. La batería de 8,39 Wh ofrece más de 35 horas de autonomía de juego, una cifra relevante para los usuarios de videojuegos intensivos.

Con qué dispositivos es compatible el nuevo mando de Valve

Steam Controller ya aparece en la tienda oficial de Valve. (Valve)
El Steam Controller puede utilizarse en PC, consolas portátiles y smartphones, con conexión inalámbrica o por cable. (Foto: Valve)

El nuevo Steam Controller está diseñado para operar con cualquier dispositivo que ejecute la plataforma Steam. Esto incluye ordenadores de escritorio, portátiles, consolas portátiles y smartphones, adaptándose a las tendencias de juego multiplataforma.

La compatibilidad se extiende a través del Steam Controller Puck, que garantiza una conexión inalámbrica rápida, sumado a servir como base de carga. El mando puede conectarse mediante Bluetooth o cable USB, una característica que aporta flexibilidad para los distintos ambientes de juego.

Qué impacto tiene la crisis de componentes en la industria de videojuegos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Toda la industria está siendo afectada por la escasez de memorias y su alto valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez de memoria RAM y almacenamiento ha obligado a varias tecnológicas a ajustar sus calendarios y precios. Valve no ha sido ajena a esta coyuntura y, según informó en febrero, debió revisar sus previsiones iniciales para la línea de hardware anunciada en 2026.

Esta situación afecta sobre todo a productos como la Steam Machine y el visor Steam Frame, cuyos lanzamientos siguen pendientes de confirmación.

Pese a este contexto, la compañía optó por lanzar en tiempo el nuevo Steam Controller, al tratarse de un producto menos afectado por la crisis de suministros.

Puede que haya incertidumbre alrededor de la llegada de la consola de sobremesa de Steam, pero una buena noticia para los jugadores es que el mando estará disponible para su compra desde la próxima semana, convirtiéndose en el primer dispositivo de la nueva línea de hardware que llega al mercado.

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