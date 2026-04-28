Tecno

Así puedes programar todos los partidos del Mundial 2026 en tu calendario

En Google Calendar o Apple Calendar es posible tener toda la programación con recordatorios antes del inicio de cada partido

Guardar
Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con Google Calendar abierto en junio de 2026. A la derecha, el logo del Mundial 2026 con el trofeo de la FIFA.
La opción de añadir el calendario completo del Mundial 2026 facilita el seguimiento de cada partido desde Google Calendar o Apple Calendar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar los horarios de todos los partidos del Mundial 2026 puede resultar una tarea compleja para quienes no quieren perderse ningún encuentro. Sin embargo, existe la posibilidad de añadir el calendario completo del torneo directamente en tu aplicación de Google Calendar o Apple Calendar, simplificando la gestión de tus recordatorios.

Esta opción es posible gracias al trabajo de miembros de la comunidad, quienes han elaborado y actualizado calendarios específicos para el torneo. La forma de integración varía según el sistema que utilices, por lo que es fundamental seguir los pasos correctos para cada aplicación y tener en cuenta las recomendaciones sobre seguridad al emplear calendarios de terceros.

PUBLICIDAD

Cómo añadir los partidos del Mundial a Google Calendar

Para los usuarios de Google Calendar, el procedimiento es sencillo y rápido. Existen al menos dos alternativas confiables: por un lado, el calendario creado por el usuario @augustonarvaez8 en X, y por otro, la versión de iSpooker, que también ofrece enlaces adaptados tanto a Google como a Apple.

El primer paso consiste en acceder al enlace proporcionado por el creador del calendario, en su cuenta de X, para Google Calendar. Al hacer clic en ese vínculo, se abrirá automáticamente la aplicación web de Google, mostrando una ventana emergente donde se solicita confirmación para incorporar el calendario externo.

PUBLICIDAD

Vista lateral de un hombre caucásico joven sentado en un sofá gris, usando un teléfono inteligente. Hay libros y una taza en una mesa de café.
El calendario del Mundial 2026 en Google Calendar ofrece integración rápida y personalización de colores para distinguir los eventos del torneo de otros compromisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, solo tienes que pulsar el botón “Añadir” que aparece en la pantalla. Tras la confirmación, el calendario del Mundial se integrará en la sección “Otros calendarios” de tu cuenta de Google. Esta función permite activar o desactivar su visualización según tus necesidades y personalizar el color de los eventos asociados, facilitando su distinción respecto a otros compromisos.

La información de cada partido se encuentra detallada dentro de cada cita del calendario. Al seleccionar cualquier encuentro, podrás consultar los datos disponibles, incluyendo fecha, horario y, en algunos casos, notificaciones programadas cinco minutos antes del inicio. El calendario se actualizará automáticamente para mostrar las siguientes rondas del torneo.

Cómo importar el calendario del Mundial en Apple Calendar

El proceso para Apple Calendar implica algunos pasos adicionales, pero sigue siendo accesible para cualquier usuario. En este caso, al pulsar sobre el enlace correspondiente al calendario del Mundial, el sistema descargará un archivo en formato .ics, que es el estándar utilizado para calendarios digitales.

A continuación, deberás abrir la aplicación Apple Calendar en tu dispositivo. Desde el menú principal, selecciona la opción “Archivo” y luego “Importar”, lo que abrirá una ventana de explorador de archivos. Busca y selecciona el archivo .ics que descargaste previamente. Una vez importado, aparecerán todos los partidos del Mundial directamente en tu calendario, con la posibilidad de consultar detalles de cada encuentro.

Apple Calendar permite añadir todos los partidos del Mundial 2026 con el archivo .ics descargable, garantizando información detallada y notificaciones personalizadas.(REUTERS/Brendan McDermid)
Apple Calendar permite añadir todos los partidos del Mundial 2026 con el archivo .ics descargable, garantizando información detallada y notificaciones personalizadas.(REUTERS/Brendan McDermid)

Esta opción te permitirá, además, personalizar la visualización de los eventos y recibir recordatorios según la configuración de notificaciones que tengas en Apple Calendar. De esta manera, podrás llevar el seguimiento de la competencia desde cualquier dispositivo vinculado a tu cuenta de Apple.

Precauciones al utilizar calendarios de terceros

Aunque añadir un calendario completo facilita la organización y seguimiento del Mundial, es fundamental tener presente que se trata de un recurso creado por usuarios ajenos a las plataformas oficiales. Esto implica ciertos riesgos, principalmente porque el responsable del calendario podría modificar su contenido o insertar enlaces no deseados.

Por este motivo, se recomienda emplear únicamente calendarios provenientes de fuentes confiables y evitar hacer clic en enlaces desconocidos dentro de los eventos. Si decides utilizar uno de estos calendarios, asegúrate de revisar la información antes de aceptar cualquier notificación adicional o enlace externo.

Primer plano de las manos de una persona sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra un ícono de candado dentro de una flecha circular sobre un fondo borroso.
Es fundamental elegir fuentes confiables al importar calendarios del Mundial 2026 para evitar riesgos de seguridad y enlaces sospechosos en eventos externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionalidad de añadir calendarios de terceros resulta útil y práctica, pero la seguridad de tus dispositivos y cuentas debe ser siempre una prioridad. La mejor medida es optar por alternativas conocidas y comprobar periódicamente el contenido del calendario importado.

Temas Relacionados

Mundial 2026Google CalendarApple CalendarAplicacionesCelularesiPhoneAndroidFútbolTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Microsoft adelanta que su próxima consola será más cara: por qué Project Helix aumentará su costo

Microsoft admite que la crisis de memoria y el alza en los costos de producción complican el lanzamiento de su próxima consola de videojuegos

Microsoft adelanta que su próxima consola será más cara: por qué Project Helix aumentará su costo

OpenAI vs. Elon Musk: la empresa detrás de ChatGPT tilda la demanda del CEO de Tesla como “intento infundado para obstaculizar”

La empresa dirigida por Sam Altman sostuvo que la demanda presentada por Musk es un intento motivado por celos para perjudicar a un competidor

OpenAI vs. Elon Musk: la empresa detrás de ChatGPT tilda la demanda del CEO de Tesla como “intento infundado para obstaculizar”

Códigos de Free Fire: aprende a reclamar diamantes y premios disponibles este 28 de abril de 2026

Solo los jugadores registrados en el juego de Garena pueden participar en esta dinámica diaria que ofrece recompensas como skins

Códigos de Free Fire: aprende a reclamar diamantes y premios disponibles este 28 de abril de 2026

Estafas con el álbum del Mundial 2026: cómo identificar sitios falsos y proteger tus compras

Dominios sospechosos, métodos de pago irregulares y promociones demasiado atractivas son las principales alertas ante el auge de estafas en América Latina

Estafas con el álbum del Mundial 2026: cómo identificar sitios falsos y proteger tus compras

Cuál es el precio de bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas este día

Las criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Cuál es el precio de bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas este día
DEPORTES
Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

Oscar Piastri describió cómo es el vínculo con Lando Norris: “Hay respeto, pero no una amistad genuina”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la multitudinaria exhibición de Franco Colapinto: “Un mensaje a la Fórmula 1″

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Brian Sarmiento habló de la deuda económica con sus hijas apenas salió de Gran Hermano: “Era imposible pagar”

Mario Pergolini sorprendió a Eleonora Wexler con un video inédito de su infancia: “¡Qué chiquita que era!”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026

Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026

Tribunal en Panamá confirma condena de 48 años por brutal homicidio

Crisis en Medio Oriente empieza a elevar el costo de vida en Costa Rica y expertos plantean medidas para mitigar efectos

Una orca llegó débil a la costa de Punta del Este, quedó varada y debió ser sacrificada

Un jubilado abrió fuego en una oficina pública y un tribunal de Atenas: dejó varios heridos y está prófugo