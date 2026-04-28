Así puedes programar todos los partidos del Mundial 2026 en tu calendario

La opción de añadir el calendario completo del Mundial 2026 facilita el seguimiento de cada partido desde Google Calendar o Apple Calendar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar los horarios de todos los partidos del Mundial 2026 puede resultar una tarea compleja para quienes no quieren perderse ningún encuentro. Sin embargo, existe la posibilidad de añadir el calendario completo del torneo directamente en tu aplicación de Google Calendar o Apple Calendar, simplificando la gestión de tus recordatorios.

Esta opción es posible gracias al trabajo de miembros de la comunidad, quienes han elaborado y actualizado calendarios específicos para el torneo. La forma de integración varía según el sistema que utilices, por lo que es fundamental seguir los pasos correctos para cada aplicación y tener en cuenta las recomendaciones sobre seguridad al emplear calendarios de terceros.

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Cómo añadir los partidos del Mundial a Google Calendar

Para los usuarios de Google Calendar, el procedimiento es sencillo y rápido. Existen al menos dos alternativas confiables: por un lado, el calendario creado por el usuario @augustonarvaez8 en X, y por otro, la versión de iSpooker, que también ofrece enlaces adaptados tanto a Google como a Apple.

El primer paso consiste en acceder al enlace proporcionado por el creador del calendario, en su cuenta de X, para Google Calendar. Al hacer clic en ese vínculo, se abrirá automáticamente la aplicación web de Google, mostrando una ventana emergente donde se solicita confirmación para incorporar el calendario externo.

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El calendario del Mundial 2026 en Google Calendar ofrece integración rápida y personalización de colores para distinguir los eventos del torneo de otros compromisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, solo tienes que pulsar el botón “Añadir” que aparece en la pantalla. Tras la confirmación, el calendario del Mundial se integrará en la sección “Otros calendarios” de tu cuenta de Google. Esta función permite activar o desactivar su visualización según tus necesidades y personalizar el color de los eventos asociados, facilitando su distinción respecto a otros compromisos.

La información de cada partido se encuentra detallada dentro de cada cita del calendario. Al seleccionar cualquier encuentro, podrás consultar los datos disponibles, incluyendo fecha, horario y, en algunos casos, notificaciones programadas cinco minutos antes del inicio. El calendario se actualizará automáticamente para mostrar las siguientes rondas del torneo.

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Cómo importar el calendario del Mundial en Apple Calendar

El proceso para Apple Calendar implica algunos pasos adicionales, pero sigue siendo accesible para cualquier usuario. En este caso, al pulsar sobre el enlace correspondiente al calendario del Mundial, el sistema descargará un archivo en formato .ics, que es el estándar utilizado para calendarios digitales.

A continuación, deberás abrir la aplicación Apple Calendar en tu dispositivo. Desde el menú principal, selecciona la opción “Archivo” y luego “Importar”, lo que abrirá una ventana de explorador de archivos. Busca y selecciona el archivo .ics que descargaste previamente. Una vez importado, aparecerán todos los partidos del Mundial directamente en tu calendario, con la posibilidad de consultar detalles de cada encuentro.

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Apple Calendar permite añadir todos los partidos del Mundial 2026 con el archivo .ics descargable, garantizando información detallada y notificaciones personalizadas.(REUTERS/Brendan McDermid)

Esta opción te permitirá, además, personalizar la visualización de los eventos y recibir recordatorios según la configuración de notificaciones que tengas en Apple Calendar. De esta manera, podrás llevar el seguimiento de la competencia desde cualquier dispositivo vinculado a tu cuenta de Apple.

Precauciones al utilizar calendarios de terceros

Aunque añadir un calendario completo facilita la organización y seguimiento del Mundial, es fundamental tener presente que se trata de un recurso creado por usuarios ajenos a las plataformas oficiales. Esto implica ciertos riesgos, principalmente porque el responsable del calendario podría modificar su contenido o insertar enlaces no deseados.

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Por este motivo, se recomienda emplear únicamente calendarios provenientes de fuentes confiables y evitar hacer clic en enlaces desconocidos dentro de los eventos. Si decides utilizar uno de estos calendarios, asegúrate de revisar la información antes de aceptar cualquier notificación adicional o enlace externo.

Es fundamental elegir fuentes confiables al importar calendarios del Mundial 2026 para evitar riesgos de seguridad y enlaces sospechosos en eventos externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionalidad de añadir calendarios de terceros resulta útil y práctica, pero la seguridad de tus dispositivos y cuentas debe ser siempre una prioridad. La mejor medida es optar por alternativas conocidas y comprobar periódicamente el contenido del calendario importado.

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