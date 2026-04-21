Tecno

¿Consola o PC? Qué revelan los nuevos detalles del Xbox Project Helix desarrollado por Microsoft

El nuevo hardware de Microsoft integrará una APU de AMD sin personalizar, acercando la experiencia a la de un PC potente

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Project Helix
Microsoft apuesta por un modelo híbrido que permitirá ejecutar juegos de Xbox y PC en un solo dispositivo. (Reuters)

Microsoft ha confirmado oficialmente el desarrollo de la denominada Project Helix, un dispositivo híbrido que fusiona características de consola y PC, con la capacidad de ejecutar juegos de ambos ecosistemas. La compañía apuesta por una máquina que busca derribar las barreras tradicionales entre plataformas y ofrecer una experiencia unificada a usuarios y desarrolladores.

Un modelo híbrido pensado para el futuro del gaming

El anuncio de Project Helix marca un punto de inflexión en la estrategia tecnológica de Microsoft. La compañía sostiene que el dispositivo permitirá jugar títulos de Xbox y también de PC, lo que representa una ampliación significativa del ecosistema y una apuesta clara por la compatibilidad total.

El conocido filtrador KeplerL2 afirmó en foros especializados como NeoGAF que el nuevo hardware contará con una APU de AMD sin personalizar, acercando el diseño mucho más a un PC tradicional. Esta característica podría marcar la diferencia respecto a la competencia, ya que se espera que la APU ofrezca mayor potencia y flexibilidad que las soluciones personalizadas de otras consolas, como PlayStation.

Microsoft refuerza su apuesta por la innovación en videojuegos con el desarrollo de Project Helix, su próxima consola de nueva generación. (Reuters)
Microsoft refuerza su apuesta por la innovación en videojuegos con el desarrollo de Project Helix, su próxima consola de nueva generación. (Reuters)

Potencia y compatibilidad, los pilares de Helix

Varios reportes técnicos indican que Project Helix integrará una APU con especificaciones superiores a las de los modelos Orion y Canis, previstos para la próxima generación de PlayStation. Este salto tecnológico busca posicionar a Xbox como referente en rendimiento, algo que ha sido objeto de comparación constante con las consolas de Sony en cada ciclo de hardware.

Además del rendimiento, la compatibilidad con tecnologías gráficas avanzadas destaca como otro punto fuerte. El nuevo dispositivo será compatible con AMD FSR Diamond, lo que permitirá mejoras sustanciales en la calidad gráfica mediante simples ajustes de software. El desarrollo de estas tecnologías se inspira en los modelos Ryzen Z2 y Z2 Extreme, utilizados en consolas portátiles con Windows, pero adaptados para una configuración de escritorio sin restricciones de consumo energético.

Una plataforma abierta y multidispositivo

En el podcast oficial de Xbox, Matt Booty, director de contenidos de la división de videojuegos de Microsoft, subrayó la importancia de la integración entre hardware y software en la creación de Project Helix. Según Booty, contar con equipos que colaboran desde el inicio permite diseñar una plataforma donde los juegos de Xbox y PC se ejecutan sin distinción.

La consola ofrecerá compatibilidad con tecnologías gráficas avanzadas como AMD FSR Diamond. (Reuters)
La consola ofrecerá compatibilidad con tecnologías gráficas avanzadas como AMD FSR Diamond. (Reuters)

Booty afirmó: “Estamos ahí en cada paso del camino a medida que estas cosas avanzan. A medida que el hardware esté listo, nuestros equipos serán los primeros en involucrarse”. El ejecutivo remarcó que esta cooperación interna representa una ventaja competitiva frente a otros fabricantes.

Jason Ronald, vicepresidente de la nueva generación de Xbox, confirmó que los kits de desarrollo alfa de Project Helix comenzarán a distribuirse a los estudios en 2027. Estudios de Activision-Blizzard, Bethesda Game Studios y Xbox Game Studios se beneficiarán especialmente de esta sinergia, gracias a la coordinación con los equipos de hardware.

Ventajas para desarrolladores y usuarios

El objetivo de Project Helix es unificar herramientas de desarrollo y reducir costes. La filosofía de Microsoft se basa en que los estudios solo deban crear una versión de cada juego, compatible con Helix, PC, plataformas de streaming y la nube, así como con televisores inteligentes y otros dispositivos modernos. Esta estrategia facilita la llegada de los títulos a más jugadores y optimiza los recursos de las compañías.

Matt Booty, directivo de Xbox, destacó la colaboración entre las divisiones de hardware y software en el desarrollo de Helix. (Reuters)
Matt Booty, directivo de Xbox, destacó la colaboración entre las divisiones de hardware y software en el desarrollo de Helix. (Reuters)

Ronald adelantó que Project Helix integrará un SoC personalizado de AMD que mejorará el rendimiento de trazado de rayos y aportará “ganancias significativas en eficiencia, escala y ambición visual”. Además, la compañía explora la posibilidad de ofrecer emulación oficial entre Xbox y PC, lo que permitiría acceder a juegos exclusivos de cada plataforma.

“Estamos derribando las barreras entre los juegos de consola y PC para una experiencia multidispositivo más fluida, y esto también ofrece a los desarrolladores un camino más unificado para llegar a más jugadores y ayuda a reducir los costes de desarrollo”, añadió.

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