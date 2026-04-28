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Samsung actualiza por sorpresa estos celulares con 7 años de vida para corregir errores del sistema y rendimiento

Este lanzamiento no cambia la versión de Android ni añade funciones de seguridad

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Samsung lanza una sorpresiva actualización para los Galaxy S10, S10e y S10+ siete años después de su lanzamiento.
Samsung lanza una sorpresiva actualización para los Galaxy S10, S10e y S10+ siete años después de su lanzamiento.

Los usuarios de la serie Galaxy S10 de Samsung recibieron sorpresivamente una actualización, a pesar de que sus teléfonos tienen siete años de haber sido lanzados al mercado.

El objetivo de esta nueva versión es corregir problemas de estabilidad, funcionamiento del sistema operativo y en general el rendimiento de tres teléfonos: S10, S10e y S10+.

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El despliegue de esta actualización comenzó en algunos países de Asia, concretamente en China y Hong Kong, y se espera que en las próximas semanas llegue a otros mercados, incluyendo Europa y América Latina.

Por qué llegó una actualización a celulares lanzados en 2019

La empresa surcoreana no suele ofrecer soporte extendido en dispositivos con siete años en el mercado. La anterior actualización para la serie Galaxy S10 se había lanzado en junio de 2024, es decir, dos años atrás.

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La actualización para los Galaxy S10 comenzó a desplegarse en China y Hong Kong, y se espera su llegada a Europa y América Latina.(REUTERS/Henry Nicholls)
La actualización para los Galaxy S10 comenzó a desplegarse en China y Hong Kong, y se espera su llegada a Europa y América Latina.(REUTERS/Henry Nicholls)

La compañía no ha comunicado oficialmente los motivos exactos detrás de esta acción. Sin embargo, las notas de la actualización destacan que el objetivo principal es mejorar la estabilidad y la fiabilidad del sistema. No incluye nuevas funciones ni cambios en el sistema operativo, pero sí corrige aspectos internos que optimizan la experiencia diaria del usuario.

Por lo que está nueva versión están pensada como un mantenimiento de los dispositivos. Estos cambios se logran sin alterar la versión de Android, que permanece en Android 12, ni la capa de personalización One UI, que se mantiene en la versión 4.1.

Mejoras en el teléfono, pero nada que potencie su seguridad

El archivo de actualización no incorpora un nuevo parche de seguridad, por lo que los teléfonos continúan protegidos únicamente hasta el nivel de febrero de 2023. Tampoco hay cambios en la interfaz ni en las funciones existentes. El foco está en la optimización interna del software.

Los usuarios, citados por SamMobile, han reportado que la navegación por los menús y la apertura de aplicaciones es más fluida. Se ha eliminado parte del retraso que podía experimentar el dispositivo tras varios años de uso, aportando una experiencia más cercana a la que ofrecía en sus primeras etapas.

Samsung no suele ofrecer soporte extendido a dispositivos antiguos, lo que convierte esta actualización en una rareza para los usuarios de Galaxy S10. (REUTERS/Annegret Hilse)
Samsung no suele ofrecer soporte extendido a dispositivos antiguos, lo que convierte esta actualización en una rareza para los usuarios de Galaxy S10. (REUTERS/Annegret Hilse)

Según testimonios de quienes ya han instalado el parche, “el Galaxy S10+ se siente más rápido al abrir menús y aplicaciones”. Esto sugiere que la actualización actúa sobre procesos internos y gestiona mejor los recursos del sistema.

Cómo actualizar los Samsung Galaxy S10

Para quienes desean instalar la actualización en sus dispositivos, el procedimiento es sencillo. El primer paso consiste en acceder al menú de Ajustes del teléfono. Desde allí, hay que seleccionar “Información del teléfono” y luego “Actualización de software”. En esa sección, el sistema permite comprobar si la actualización ya está disponible para el modelo y la región.

Dado que el archivo es pequeño, la instalación suele completarse en pocos minutos. Aun así, se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos antes de iniciar el proceso, para evitar cualquier pérdida accidental de información. Además, es aconsejable que el teléfono cuente con al menos un 50 % de carga de batería antes de ejecutar la actualización.

Los usuarios reportan una experiencia más fluida en navegación y apertura de aplicaciones tras instalar la actualización en su Galaxy S10.
Los usuarios reportan una experiencia más fluida en navegación y apertura de aplicaciones tras instalar la actualización en su Galaxy S10.

La disponibilidad, por ahora, está limitada a los mercados asiáticos mencionados, pero se prevé que la expansión sea relativamente rápida, según el historial de despliegue de Samsung. No obstante, no existe una garantía de que todos los países reciban este parche, ya que la empresa no ha comunicado un calendario global definitivo.

No obstante, la compañía ha dejado claro que no habrá salto a One UI 8.5 ni a versiones superiores en estos modelos. Tampoco se actualizará el nivel de seguridad más allá de febrero de 2023. El objetivo, según las notas del parche, es lograr que los dispositivos funcionen mejor durante el tiempo que sus propietarios decidan mantenerlos en uso.

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