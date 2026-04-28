Economía

Nicolás Aguzín, el argentino que presidió la Bolsa de Hong Kong, dijo que “las oportunidades para Argentina en Asia son enormes”

El exbanquero y ejecutivo internacional describió el potencial de nuevas alianzas, la dinámica del sector privado en la región y las claves para que empresas argentinas aprovechen el vínculo con el continente asiático

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Nicolás Aguzín, con traje oscuro y corbata rosa, gesticula mientras habla en un panel. Un segundo hombre de espaldas lo escucha. Fondo azul con logos de ExpoEFI
Nicolás Aguzín, ex presidente de la Bolsa de Hong Kong, ofrece una ponencia sobre finanzas globales durante su presentación en ExpoEFI 2026. (ExpoEFI)

El economista Nicolás Aguzín, ex CEO de la Bolsa de Hong Kong y referente argentino en el mundo de las finanzas, participó en ExpoEFI 2026 y analizó la situación global, el vínculo entre Argentina y Asia, y las condiciones que favorecen los negocios entre ambos mercados. “Las oportunidades para Argentina en Asia son enormes”, afirmó. Durante la charla, remarcó la potencia del sector privado chino, la competencia feroz y la creación de valor a gran escala, además de sugerir que el modelo chino no se replica fuera de sus fronteras.

Aguzín comenzó su intervención repasando la magnitud de la economía china y su evolución en los últimos años. “Cuando llegué a Hong Kong en 2012, el producto bruto era alrededor de ocho trillones de dólares”, explicó. Según sus estimaciones, ese número pasó a ubicarse entre veinte y veinticinco trillones de dólares en apenas catorce años. “Sí es verdad que se desaceleró, en algún momento crecía el nueve, diez por ciento real. Hoy, el año pasado creció al cinco por ciento real. Este año probablemente esté entre cuatro y medio y cinco por ciento”, detalló. Para Aguzín, “es la ley de los grandes números. Una vez que uno llega a veinte trillones, el aumento, estamos hablando de que está creciendo un trillón por año, o sea, más que todo el producto bruto de Argentina en un año solamente de crecimiento”.

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El ex CEO de la Bolsa de Hong Kong relativizó las preocupaciones por la desaceleración china y destacó que “es una consecuencia natural” del tamaño alcanzado. No obstante, también reconoció “temas en el sector inmobiliario” y otros desafíos internos.

Respecto a la estructura política y económica de China, Aguzín sostuvo: “Es una economía con mucho control, bastante centralizado, pero el sector privado es la principal fuente de crecimiento de China, es el motor de China”. Según sus palabras, “eso se da por varios motores: la escala, el talento, la competencia feroz y el capital”. Remarcó que “hay una clase media de cuatrocientos millones”, lo que permite a las empresas escalar rápidamente y competir a niveles muy elevados. “La competencia es feroz. Dependiendo de qué números se utilizan, China genera entre dos a cuatro millones de graduados STEM, o sea, en áreas de tecnología, de ciencias, etcétera. Es un número gigantesco”, puntualizó. Comparó esa cifra con los ochocientos mil o novecientos mil graduados por año en Estados Unidos.

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Aguzín hizo especial énfasis en la ambición y el impulso emprendedor del sector privado chino. “La ambición que tiene la gente es de ser los próximos millonarios, billonarios mismo. Y hay muchos. Fuera de Estados Unidos, China es el país número uno en creación de billonarios en el mundo”, afirmó. Relató que, durante su gestión en la Bolsa de Hong Kong, “la mayoría de esas empresas eran fundadas por jóvenes con una ambición gigantesca, con muchas ganas de progresar. No sabían mucho de política. El punto más importante que quiero destacar es que sí, es una economía con mucho control, pero el sector privado es la principal fuente de crecimiento”.

Sobre la ética de trabajo, describió la cultura del “9-9-6”, que significa trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días por semana. “Esa es la cultura que, más que nada, comenzó en el área tecnológica en China, pero hoy se generalizó”, explicó. Aguzín reconoció que este ritmo “no necesariamente es sano”, pero subrayó que se estableció como norma y que “la velocidad de creatividad es algo fuera de serie”.

El capital es otro de los motores clave. “China tiene un nivel de ahorro muy alto, más de un cuarenta por ciento del producto bruto de ahorro. Todo esto se iba al sector bancario, el sector bancario hacía préstamos y, además de eso, el mercado de capitales ha estado creciendo”, agregó. En ese contexto, la Bolsa de Hong Kong desempeñó un rol destacado: “El año pasado la plaza financiera de Hong Kong fue número uno en el mundo en IPOs. Más que New York Stock Exchange, más que Nasdaq. Número uno, treinta y siete mil millones de dólares de IPOs que se hicieron el año pasado”.

Dos hombres en trajes sentados en sillas de tela en un escenario, con mesas y botellas de agua. Pantallas grandes muestran nombres de ponentes y el título del evento
Aguzín afirmó que las condiciones de Argentina para la economía del conocimiento y la energía ofrecen oportunidades únicas para alianzas con Asia (ExpoEFI)

El ejecutivo argentino abordó la cuestión de la hipercompetencia en el sector privado chino. Utilizó el término nèizuàn, “que significa hipercompetencia salvaje”. Puso como ejemplo la industria de automóviles eléctricos: “En 2019 había quinientas empresas de vehículos eléctricos en China, quinientas empresas compitiendo. Hoy hay cien empresas, o sea, básicamente el ochenta por ciento de las empresas desaparecieron. Si yo miro en los próximos tres años, creo que van a quedar simplemente cincuenta empresas o menos”. Según Aguzín, “esa competencia voraz generó innovación, creatividad y permitió conseguir automóviles de calidad por quince mil dólares en China”.

A la hora de analizar la relación entre esa dinámica y los índices bursátiles, sostuvo: “Cuando uno mira esos índices y la performance, el nèizuàn, esa competencia intensiva, lo que generó es que muchas veces no se vean reflejados el crecimiento económico en los resultados de las empresas. El mecanismo es sumamente competitivo y uno de los más salvajes del mundo”.

En referencia a la inserción internacional de Argentina, Aguzín observó que la percepción del país en Asia cambió en los últimos años. “Siempre, durante los últimos quince años, cuando volví a Argentina, me preguntaban: ‘¿Qué dicen en Asia de Argentina?’. Y era un poquitito incómoda la pregunta, porque la verdad es que no decían mucho, excepto en época mundial o cuando había algo específico”, comentó. “En los últimos años sí he notado que la gente quiere hablar de Argentina. Especialmente, diría que en el último año, los últimos dos años. Probablemente es una combinación de cosas. Hay tanto conflicto en el mundo que Argentina parece como un lugar de protección, prácticamente. Y el segundo punto es que Argentina está teniendo un rol mucho más internacional, mucho más global, y eso genera que la gente quiera saber más de Argentina”.

Según Aguzín, “es una oportunidad increíble para los argentinos, para los emprendedores, para aprender de lo que está pasando, de qué sistemas hay afuera, para los ejecutivos, para ver cómo puedo ser yo ese camino por el cual canalizo toda esa creación de valor internacional que muchas empresas de Asia quieren tener en Argentina. Y para los inversores, para prestar atención a lo que está pasando”.

Sobre la posibilidad de replicar el modelo chino en otros países, Aguzín fue terminante: “No me parece que sea replicable para otros países. Y lo interesante, que mucha gente compara el modelo chino con lo que era el modelo soviético, China no tiene ningún interés en que otros países tengan un modelo similar. La visión de China es que cada país tiene que desarrollar su propio modelo y lo que le va bien a su economía, a su gente, a su país”.

Consultado sobre los riesgos del modelo chino, mencionó algunos desafíos internos. “La población china se está poniendo cada vez más obesa, tiene problemas de peso, hay temas del sector inmobiliario. Me tocó ir a Beijing cuando estaban en medio del COVID, ahí podía ir, me preguntaron: ‘¿Qué piensas que son los problemas?’ Y yo les dije: ‘Bueno, creo que el tema inmobiliario es un tema que hay que tener en cuenta’. Y la respuesta me sorprendió por lo capitalista de los funcionarios chinos. Me decían: ‘Bueno, esa gente tomó muchos riesgos. La verdad que nosotros no podemos salir a protegerlo, porque si no generamos incentivos equivocados en la economía. El que tomó riesgo y no le fue bien, tendrá que perder’”.

El contexto geopolítico global también formó parte de la exposición. Acerca de la tensión entre Estados Unidos y China, Aguzín opinó: “Hoy por hoy hay una competencia geopolítica entre las dos sociedades, los dos sistemas, que yo creo que en el corto plazo se puede manejar, pero va a ser muy difícil eliminar esas diferencias. Tengo toda la esperanza de que no lleguemos a situaciones donde haya conflictos armados, pero creo que la tensión va a seguir por bastante tiempo”. Remarcó la posibilidad de que Argentina y la región jueguen un rol como puente entre Oriente y Occidente: “Lo importante en un mundo que está cada vez más fragmentado no es decir a qué orilla me voy, sino crear los puentes. Argentina tiene la oportunidad de crear esos puentes”.

Consultado sobre los sectores con mayor potencial, Aguzín señaló: “Es una oportunidad muy única en sectores como energía, minería, agroindustria, economías del conocimiento. Todas las cosas donde China es el mayor importador del mundo. Nosotros tenemos ventajas a escala, decir, en ese sector. Pero no es solamente esos sectores, hay otros, por ejemplo, el área de la economía de conocimientos, data centers. Argentina tiene unas condiciones espectaculares, realmente le va también, tiene buen clima, buen nivel de energía, ahí vimos lo que está pasando con la exportación de energía, cada vez hay más, y eso es fundamental para la economía del conocimiento”.

Aguzín dedicó un apartado a la “inteligencia artificial” y su impacto en la economía global y en China. “Es uno de los fenómenos más transformacionales de nuestra época”, aseguró. “Estados Unidos está más enfocado en tecnología de frontera. Estados Unidos inventa. Lo que hace China es lo implementa y lo difunde en su sociedad a escala. En China ya más del sesenta, setenta por ciento de las pequeñas y medianas empresas están utilizando IA, porque el costo es muchísimo más bajo. El producto americano sale entre quince y treinta veces más por token que un modelo chino de IA”.

Sobre el futuro inmediato, Aguzín expresó optimismo respecto a la evolución de las empresas en Argentina y Asia. “Creo que van a haber muchas empresas que van a tener que, probablemente, modificar su negocio, que tal vez tengan un efecto negativo. Y probablemente, en cualquier periodo de saneamiento, hay un proceso de que los resultados no reflejan exactamente el potencial, pero creo que se están abriendo muchas puertas con muy buen potencial hacia el futuro”.

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