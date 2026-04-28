Crimen y Justicia

Cómo está el bebé que rodó 15 metros por un cerro en Bariloche y qué investiga la Justicia

La sospecha es que falló el sistema de sujeción de la mochila donde iba el menor, un nene de un año y tres meses. El hecho ocurrió el domingo

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El bebé resultó con sangrado en la nariz y golpes en la cabeza, la mochila amortiguó parte de la caída
El bebé resultó con sangrado en la nariz y golpes en la cabeza, la mochila amortiguó parte de la caída

La Justicia de la ciudad de Bariloche intenta por estas horas determinar qué causó la caída del bebé de un año y tres meses que rodó este domingo por una pendiente de unos 15 metros del Cerro Ventana, tras desprenderse la mochila de trekking en la que era transportado por sus padres, una pareja de origen ruso, durante un paseo familiar.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el fiscal que lleva adelante la investigación, Guillermo Lista, ordenó pericias sobre la mochila y sobre el equipamiento que llevaban los padres del bebé.

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Además, se tomaron declaraciones testimoniales y se practicaron otro tipo de medidas para ver si tuvo incidencia en el resultado de la caída del menor por la pendiente del cerro. En ese sentido, explicaron que con los resultados que se obtengan, el fiscal evaluará si se trata de algún delito culposo, en caso de que se acredite algún tipo de negligencia.

Por lo pronto -indicaron- no hay nada en relación a esta sospecha, ya que “todo es materia de investigación y se está tratando de determinar de qué manera se sucedieron los hechos”.

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Infobae también pudo confirmar en base a fuentes médicas oficiales que, a pesar de la fuerte caída por la pendiente del cerro, el nene ya fue dado de alto y se lo entregaron a sus padres. “Sufrió contusiones y escoriaciones. Se le hará seguimiento ambulatorio”, añadieron las fuentes consultadas por este medio.

El caso

Todo comenzó cerca de las 18:05 del domingo, cuando la central de emergencias recibió la comunicación que solicitaba presencia policial en el acceso al Cerro Ventana sobre calle Del Quisco. La comitiva policial se desplazó hasta el lugar señalado y, al avanzar unos 100 metros por el sendero, localizó a los involucrados: I.I, de 23 años, C.I.M. un matrimonio ruso que realizaba el paseo junto a su hijo, de nacionalidad argentina.

El fiscal ordenó secuestrar la mochila porta bebé para peritajes, la investigación busca determinar cómo se produjo el desprendimiento (Fotos: El Cordillerano)
El fiscal ordenó secuestrar la mochila porta bebé para peritajes, la investigación busca determinar cómo se produjo el desprendimiento (Fotos: El Cordillerano)

La pareja relató que durante la travesía transportaban al niño en una mochila porta bebé especialmente diseñada para trekking. Por motivos que no pudieron precisar, la mochila se desprendió de la madre y rodó junto con el bebé por una bajada de unos 15 metros.

El testimonio de los propios padres coincidió con lo que relataron senderistas que presenciaron la caída y luego acompañaron a la familia hasta la base del cerro.

De acuerdo al parte policial al que tuvo acceso Infobae, la madre se arrojó a buscar al pequeño tras ver cómo la mochila rodaba por el terreno inclinado. El bebé fue hallado aún en el interior de la mochila, con sangrado en la nariz y golpes en la parte superior de la cabeza, pero consciente.

El procedimiento continuó con el acompañamiento de los involucrados y testigos hasta el punto de encuentro con la ambulancia, donde también se hicieron presentes personal de Protección Civil y Parques Nacionales. El menor fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche (HZB) para su evaluación médica.

Por orden del fiscal Lista se inició una causa bajo la carátula de “negligencia”, y la mochila porta bebé fue secuestrada para ser sometida a peritajes.

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