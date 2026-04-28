El efecto Tim Cook en Apple: esto vale hoy una inversión de 10.000 dólares hecha el día que asumió el mando

La salida de Tim Cook marca el cierre de una etapa donde Apple multiplicó su valor bursátil más de diez veces desde 2011. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

La salida de Tim Cook como director ejecutivo marca el cierre de quince años en los que Apple no solo consolidó su liderazgo global, sino que generó uno de los mayores saltos de valor bursátil que registraron los mercados en este período.

Invertir 10.000 dólares en acciones de la compañía el día que Cook asumió el mando en 2011 equivale hoy a más de 200.000 dólares, resultado de una revalorización superior al 1.900%, según Bloomberg.

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En este sentido, el próximo relevo en la dirección, con la llegada de John Ternus prevista para septiembre de 2026, abre una etapa marcada por la continuidad estratégica, aunque bajo la expectativa de cuál será el nuevo catalizador de crecimiento.

Cómo ha sido el comportamiento bursátil de Apple desde la llegada de Tim Cook

Una inversión de 10.000 dólares en acciones de Apple al inicio de la gestión Cook hoy superaría los 200.000 dólares, reflejando un alza del 1.900%. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

La capitalización bursátil de Apple ascendió de 350.000 millones de dólares en 2011 a aproximadamente 4,01 billones de dólares en 2025, lo que representa un incremento de más de diez veces durante la administración de Cook, según datos de Bloomberg.

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En el año 2025, la compañía registró un beneficio neto de 112.000 millones de dólares, equivalente a un crecimiento del 699% respecto del resultado de 2010. Esta expansión financiera se produjo en un contexto de elevada presión internacional, crisis sanitarias y desafíos en la cadena global de suministros.

En el plano operativo, la base instalada de dispositivos en uso alcanzó 2.500 millones, mientras que la cantidad de tiendas propias se amplió a 540, con un impulso notorio en Asia.

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La cantidad de dispositivos Apple en uso llegó a 2.500 millones y el número de tiendas ascendió a 540, con fuerte impulso en Asia. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

El precio promedio de venta del iPhone subió a 1.070 dólares, frente a los 712 dólares de 2011, consolidando la estrategia de expansión de margen y diversificación hacia servicios.

Además, la gestión de Cook está considerada una de las historias de crecimiento y creación de valor más notables del siglo XXI. Según Ross Gerber, analista en Gerber Kawasaki, “cuando Tim Cook llegó, había muchas dudas, pero ha hecho un trabajo fenomenal a lo largo de los años”, declaró a Bloomberg.

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Qué esperar de la llegada de un nuevo CEO a Apple

Con el anuncio oficial, el liderazgo de Apple pasará a manos de John Ternus, un ejecutivo que acumula más de veinticinco años en la empresa y un perfil muy ligado al desarrollo de hardware, y Cook se mantendrá como presidente ejecutivo.

John Ternus asumirá la dirección en 2026, con el mercado previendo continuidad estratégica y enfoque en inteligencia artificial y hardware propio. (Foto: REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

Analistas consultados por Bloomberg coinciden en que el cambio directivo supone estabilidad en el núcleo del negocio, con ajustes en los enfoques tácticos, sobre todo en inteligencia artificial (IA) y procesos internos.

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De acuerdo con Erik Woodring, especialista en Morgan Stanley, la transición “es poco probable que altere la estrategia central de Apple”, que seguirá enfocada en hardware, servicios, integración vertical y retorno de capital.

Sin embargo, Woodring identifica espacio para un “optimismo renovado” entre los inversores, atentos a eventuales modificaciones en enfoques a largo plazo.

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Asimismo, la transición, en palabras de Anurag Rana, analista en Bloomberg Intelligence, “señala continuidad más que un cambio estratégico”, y prevé que la empresa tecnológica seguirá centrada en sus competencias principales: hardware, software e integración de ecosistema.

Cómo evalúa el mercado la sucesión en la dirección de Apple

El 69% de los analistas recomienda comprar acciones de Apple, proyectando un precio objetivo promedio de 301 dólares a doce meses. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El diagnóstico de los mercados refleja confianza en la hoja de ruta: el 69% de los analistas sugiere comprar acciones de Apple, frente a solo un 3,4% aconsejando la venta, señala Bloomberg.

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El precio objetivo promedio a doce meses alcanza los 301 dólares, cifra que supondría un potencial del 10,2% respecto del cierre del último lunes.

Algunas firmas, como JPMorgan, sitúan ese objetivo en 325 dólares y, desde Wedbush Securities, la pauta es mantener la exposición por encima del promedio, con un parámetro de 350 dólares.

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Citigroup destaca la cuota global de 21% en teléfonos inteligentes, con un crecimiento interanual de 5% en ventas frente a una contracción global del 6%, y asigna un objetivo de 315 dólares, lo que implica un margen de mejora del 15,4%.