Tim Cook deja de ser CEO de Apple: cuál fue su filosofía y liderazgo

El liderazgo de Tim Cook en Apple se ha distinguido por su enfoque en la eficiencia operativa y el servicio al usuario. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple en septiembre de 2026, y John Ternus asumirá esta responsabilidad.

Tras quince años al frente de una de las empresas tecnológicas más relevantes del mundo, resulta pertinente revisar la filosofía y el estilo de liderazgo que Cook imprimió a la compañía.

En una entrevista con ICEMD, Cook afirmó que el objetivo de Apple no es ser el primero, sino ser el mejor.

Esta visión implica dedicar el tiempo necesario para diseñar y desarrollar productos que realmente aporten valor a la vida de las personas. En lugar de precipitarse en el lanzamiento de novedades, la empresa prioriza la calidad, la funcionalidad y la estética en cada uno de sus productos.

Cook priorizó la calidad y la funcionalidad en cada producto, evitando apresurarse a lanzar novedades solo por ser pionero. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Cómo es el liderazgo de Tim Cook

El liderazgo de Tim Cook se ha caracterizado por la eficiencia operativa y el enfoque en el servicio al usuario.

En su carta de despedida, Cook señaló: “Durante los últimos 15 años, he comenzado casi todas las mañanas de la misma manera. Abro mi correo electrónico y leo los mensajes que recibo de usuarios de Apple de todo el mundo. Comparten conmigo fragmentos de sus vidas y me cuentan cómo Apple ha influido en ellas: desde historias sobre el Apple Watch salvando vidas, hasta la selfie perfecta tomada en la cima de una montaña”.

En la misma carta, Cook expresó: “Siento una creciente obligación de esforzarme más y superarme. Pero, sobre todo, siento una gratitud indescriptible por haber tenido la oportunidad de estar al otro lado de esos correos”.

Durante su gestión, Cook mantuvo un contacto directo con los usuarios, valorando sus experiencias y sugerencias como guía para la toma de decisiones. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

En la entrevista mencionada, Tim Cook subrayó la importancia de trabajar en la intersección entre la tecnología y las humanidades. Esta filosofía, que fue un pilar fundamental para Steve Jobs, siguió siendo central en Apple bajo el liderazgo de Cook.

Cook sostuvo que la verdadera innovación surge cuando la tecnología se combina con la creatividad y la emoción humana, lo que da lugar a productos que no solo son avanzados tecnológicamente, sino que también generan un impacto significativo a nivel personal.

Volviendo a su carta, Cook también destacó el liderazgo de su sucesor, John Ternus:

“Una nueva persona ocupará el que, en mi corazón, considero el mejor trabajo del mundo. Ese líder es John Ternus, un brillante ingeniero y pensador que ha dedicado los últimos 25 años a crear los productos de Apple que nuestros usuarios tanto valoran”.

La visión de Cook integró la tecnología y las humanidades, promoviendo la innovación que conecta con las emociones y necesidades humanas. REUTERS/David Swanson

Quién es John Ternus

John Ternus es el ejecutivo designado para asumir el cargo de CEO de Apple en septiembre de 2026, tras la salida de Tim Cook.

Ingeniero de formación, Ternus se incorporó a Apple en 2001 y, desde entonces, ha desempeñado diferentes cargos clave dentro de la compañía, consolidándose como una figura central en el desarrollo de los productos que han definido la identidad de la marca durante los últimos 25 años.

Actualmente, Ternus ocupa el puesto de vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, donde lidera los equipos responsables del diseño y la ingeniería de dispositivos emblemáticos como el iPhone, el iPad, el Mac y los AirPods.

John Ternus, su sucesor, es reconocido por su visión técnica, liderazgo en equipos multidisciplinarios y profundo conocimiento de la cultura Apple. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

Durante su gestión, ha sido reconocido por su enfoque en la excelencia técnica, la sostenibilidad y la integración entre hardware y software, valores que han impulsado la innovación en los productos de Apple.

La compañía destaca de Ternus su capacidad para coordinar equipos multidisciplinarios y su visión estratégica para anticipar las necesidades de los usuarios. Tim Cook, en su carta de despedida, lo describió como un “brillante ingeniero y pensador”, subrayando su dedicación y su profundo conocimiento de la cultura Apple.

Su liderazgo, marcado por la atención al detalle y la búsqueda constante de calidad, posiciona a John Ternus como una figura clave para la próxima etapa de Apple.