Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y el uso de celulares en colegios

La nueva ley francesa sobre redes sociales busca limitar la exposición de menores a contenido violento y riesgos de ciberacoso, según advertencias de la ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales y restringe el uso de teléfonos inteligentes en los colegios, con la expectativa de que la medida entre en vigor al inicio del próximo curso escolar.

El presidente Emmanuel Macron celebró este avance legislativo y subrayó el motivo principal: “El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, declaró el mandatario francés.

Por esta razón, el texto legal, compuesto por apenas dos artículos, busca instaurar una regulación clara sobre el uso de celulares y redes sociales por menores, según afirmó Macron.

Por qué Francia decidió restringir el uso de redes sociales y celular en menores

El presidente Emmanuel Macron destaca la importancia de salvaguardar el bienestar emocional de los adolescentes frente a los algoritmos de plataformas como TikTok e Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La urgencia del procedimiento responde al objetivo de proteger la salud mental de los adolescentes, una preocupación respaldada por informes sanitarios presentados este año por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES).

Según este organismo, plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram perjudican gravemente la salud mental de los jóvenes, favorecen comparaciones constantes y exponen a los menores a contenido violento y a sistemas que perturban el sueño. También, alertaron sobre el riesgo de ciberacoso.

En este sentido, la normativa hace eco de pautas científicas y del sentir mayoritario en Francia. La diputada oficialista Laure Miller, una de las artífices del proyecto, defendió la urgencia de proteger a los menores. “No se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo como las redes por sí solo”, afirmó.

Estudios científicos en Francia revelan que el acceso de menores a redes sociales afecta el sueño, el movimiento y la lectura, alimentando comparaciones y riesgos para la autoestima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que los algoritmos dirigen a los jóvenes hacia contenidos de tendencias suicidas y lesiones autoinfligidas, al tiempo que destacó el caso de TikTok, red sobre la que advirtió: “Prometía incentivar la creatividad y la alegría y ha sucedido todo lo contrario”.

La diputada subrayó, basada en estudios científicos, que los menores que acceden a estas plataformas “duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más entre ellos”.

De qué forma se dio el debate para restringir el uso de redes sociales en menores

El debate en la Asamblea Nacional fue intenso y se extendió hasta pasada la medianoche. La votación concluyó con 130 votos a favor frente a 21 en contra.

Pese a las críticas de ciertos sectores, la ley se aprobó por mayoría. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Antes de la aprobación, se rechazó una moción de La Francia Insumisa, el principal partido de izquierdas, que calificó la prohibición como “inaplicable” y argumentó que no resolvería el problema de fondo.

El diputado Louis Boyard ejemplificó los métodos para esquivar el control de edad: “En Australia, basta con que alguien con aspecto de más de 18 años se preste para el reconocimiento facial en el lugar del menor. O que el menor se maquille para parecer de más edad”, sostuvo el legislador. Pese a los pronunciamientos de los detractores, la ley fue aprobada.

El texto legal debe ser aprobado por el Senado y armonizado con la normativa europea para evitar conflictos legales como en 2023, cuando una propuesta similar fue rechazada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso legislativo respondió al impulso personal del presidente Macron, quien ha convertido esta iniciativa en uno de los ejes de su mandato, marcado por la ausencia de una mayoría parlamentaria. El Ejecutivo pretende consensuar el proyecto entre las distintas fuerzas políticas.

Para convertirse en ley efectiva, la norma requerirá aún el visto bueno del Senado y deberá alinearse con el reglamento europeo de servicios digitales, evitando tropiezos como los de 2023, año en que una iniciativa similar fue descartada por contravenir la normativa de la Unión Europea.

Asimismo, el ministro de Educación de Francia, Edouard Geffray, valoró los efectos positivos que ya han tenido restricciones previas en el espacio educativo. La prohibición de celulares decretada en 2018 para secundaria (de 12 a 16 años), primaria y preescolar mejoró tanto el ambiente en las escuelas como el aprendizaje.