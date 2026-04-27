El Banco Central de Venezuela confirmó que una firma estadounidense auditará el uso de sus recursos en el exterior (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

El Banco Central de Venezuela confirmó este lunes que una empresa estadounidense participará en la auditoría de los recursos financieros del país en el exterior, en un proceso acordado con Estados Unidos en un intento por asegurar la transparencia y el destino correcto de los fondos estatales.

El titular del organismo, Luis Alberto Pérez, explicó durante una presentación ante representantes del sistema bancario, supervisores y autoridades económicas, que la contratación de consultores externos responde a la necesidad de asegurar “tranquilidad e imparcialidad de todos” en cuanto al manejo de los recursos.

“Que los recursos de la república estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar”, afirmó Pérez.

El funcionario no precisó el nombre de las firmas contratadas, aunque en el sector financiero circula la versión de que Deloitte fue seleccionada para revisar las operaciones del Banco Central, incluyendo subastas de divisas y movimientos de oro. El proceso de auditoría abarcará tanto la gestión de activos en el extranjero como las operaciones cambiarias internas y la trazabilidad de las reservas.

El titular del organismo, Luis Alberto Pérez, explicó durante una presentación ante representantes del sistema bancario, supervisores y autoridades económicas, que la contratación de consultores externos responde a la necesidad de asegurar “tranquilidad e imparcialidad de todos” en cuanto al manejo de los recursos (BCV)

Pérez señaló que la revisión de los flujos financieros se produce en un contexto de “constante monitoreo” de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, y sostuvo que el BCV está listo para tomar decisiones adicionales si la situación lo requiere.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos a disposición”, apuntó el presidente del ente emisor y agregó que la Gerencia de Estadísticas Económicas del banco ha reanudado la publicación regular de datos económicos, siguiendo estándares internacionales.

El presidente del Banco Central intentó defender la salud del sector financiero nacional y subrayó que el sistema es “plenamente auditable”.

Resaltó que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo ha mostrado una reducción significativa, ubicándose en torno al 29 %, producto de una intervención más activa del banco en los mercados cambiarios.

El anuncio de la auditoría conjunta coincide con la reciente flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, que en abril levantó las restricciones sobre el sistema de banca pública venezolana, incluido el Banco Central. El Departamento del Tesoro permitió a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con bancos estatales venezolanos, así como con entidades en las que estos tengan una participación relevante.

El presidente del Banco Central intentó defender la salud del sector financiero nacional y subrayó que el sistema es “plenamente auditable” (BCV)

La licencia emitida por la Oficina de Control de Activos del Tesoro autoriza operaciones comerciales con el régimen venezolano, aunque requiere autorización previa y supervisión de Washington sobre el uso de los fondos.

El levantamiento parcial de sanciones se produjo tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense a principios de año, y forma parte de la estrategia de la administración Trump para normalizar la relación bilateral y respaldar la recuperación económica de Venezuela.

Luis Alberto Pérez afirmó que el país transita hacia un periodo de mayor estabilidad cambiaria y moderación de la inflación, señalando que el producto interno bruto registró crecimiento en el primer trimestre de 2026.

El funcionario anticipó que se están diseñando mecanismos para facilitar la compra y venta de divisas por parte de empresas y particulares a través de canales oficiales, a fin de reducir la dependencia de mercados paralelos y criptomonedas.

Los datos del propio Banco Central indican que la inflación anualizada se sitúa en 649,4% hasta marzo, aunque se confía en que las nuevas políticas y la apertura al financiamiento internacional permitan reducir esa cifra en los próximos meses. El Fondo Monetario Internacional, que recientemente restableció relaciones con Venezuela, ha manifestado disposición a diseñar un programa de apoyo financiero si el país cumple con los requisitos necesarios.

La licencia emitida por la Oficina de Control de Activos del Tesoro autoriza operaciones comerciales con el régimen venezolano, aunque requiere autorización previa y supervisión de Washington sobre el uso de los fondos (BCV)

La auditoría externa y la mayor transparencia en el manejo de los activos pretenden ofrecer garantías tanto a la ciudadanía como a los organismos multilaterales y a los nuevos inversores extranjeros interesados en el proceso de apertura y recuperación económica de Venezuela. El Banco Central sostiene que la supervisión independiente es clave para restaurar la confianza y abrir una nueva etapa de crecimiento.

(Con información de Reuters y EFE)