Política

En medio de la disputa por la asistencia alimentaria, intendentes marcharán al ministerio de Capital Humano en reclamo de fondos

Los convocó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y la FAM que conduce el matancero Espinoza. El gobierno de Kicillof recortó el programa MESA y aumentó partidas para comedores escolares

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Intendentes reclaman en ministerio de Economía
Intendentes de distintos puntos del país se presentaron semanas atrás el ministerio de Economía de la Nación pidiendo la reactivación de la obra pública nacional entre otras demanadas

Intendentes de la provincia de Buenos Aires que en su mayoría gobiernan distritos por el peronismo, se presentarán este miércoles en la sede del ministerio de Capital Humano con el objetivo de dejar un petitorio destinado a la ministra del área Sandra Pettovello, en el que reclamarán fondos para atender la demanda alimentaria de sus localidades. La decisión de marchar hasta el ministerio fue acordada con el gobierno de Axel Kicillof, luego de que se anunciara un aumento del 30% en las partidas del Servicio Alimentario Escolar en paralelo al recorte del programa MESA. La semana pasada, desde el gobierno nacional plantearon que no hay ningún tipo de deuda con la Provincia en este ítem y que la decisión de eliminar el programa MESA corrió por responsabilidad de la gestión bonaerense.

A las 11 de la mañana, intendentes se harán presentes en el edificio de Avenida 9 de Julio. Los escoltará el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque. “Le pedimos al presidente Javier Milei que se haga cargo de la situación social de toda la Argentina, pero en particular de la provincia de Buenos Aires”, detalló el funcionario este lunes.

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Larroque, cuestionó la retirada de fondos nacionales destinados a políticas alimentarias, subrayando que la provincia de Buenos Aires destina $553.910 millones de pesos anuales al Servicio Alimentario Escolar y que la asistencia nacional cubre solo el 14% de esa suma. El funcionario advirtió que el 90% del presupuesto de su cartera se asigna actualmente a programas alimentarios que asisten a 2.500.000 niños y adolescentes. Este lunes, en medio de la disputa por la asistencia alimentaria que incluyó la readecuación de partidas con el recorte sobre el programa MESA, detalló tres medidas para contener la emergencia social: un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar, la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios y el aumento del 25% en 18 programas sociales, que según el ministro configuran un esfuerzo adicional de 13.000 millones de pesos por mes en la provincia. Estos anuncios fueron definidos por Larroque como una respuesta frente a la “indolencia absoluta del Gobierno nacional”.

El programa MESA Bonaerense se recortó. En contrapartida se aumentaron los fondos para el Servicio Alimentario Escolar y recursos a intendentes
El programa MESA Bonaerense se recortó. En contrapartida se aumentaron los fondos para el Servicio Alimentario Escolar y recursos a intendentes

Ya el viernes último la vicegobernadora, Verónica Magario, había adelantado la decisión de los intendentes que este lunes fue confirmada por Larroque. El tema es recurrente en los jefes comunales: la creciente demanda de alimentos y de hecho se coló en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense que encabezó Kicillof en La Plata, la semana pasada. Ahora, la provincia decidió duplicar el dinero que se le envía a los municipios para que sean los intendentes quiénes lo distribuyan. En contrapartida hubo un recorte sobre el programa MESA, que había nacido en pandemia como una excepcionalidad. Constaba de la entrega de una caja mensual con alimentos no perecederos.

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La decisión volvió a encender por un carril paralelo la interna dentro del peronismo. Es que el senador bonaerense e intendente uso de licencia de Malvinas Argentinas, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para que la Provincia declare la emergencia alimentaria. En Gobernación, esa iniciativa impulsada por el bloque de Fuerza Patria generó malestar. Alegaron que el proyecto se presentó una vez que se supo que la provincia anunciaría un 30% de aumento en el SAE y que “Ishii lo hizo para subirse al tema”, recordando también lo que había sido la negociación por la vicepresidencia. El paceño fue por más y después de haber presentado ese proyecto pidió que Kicillof suspenda las obras en la Ruta 11 y que ese dinero se destine a la asistencia alimentaria. “Lo que plantea el proyecto está contemplado en estos anuncios”, dijo este lunes el ministro de Desarrollo de la Comunidad.

Axel Kicillof, Verónica Magario, Carlos Bianco y Andrés Larroque
Andrés Larroque junto a Axel Kicillof y Verónica Magario

“Entre el 2024 y el dos mil veinticinco hubo una inflación interanual de 84,5% y el aumento que nos dio Nación en aquel momento fue del 10%. Ahora estamos en una inflación de 31,5% y el aumento que plantea Nación anual es del 4%”, remarcó Larroque. Explicó además que la deuda reclamable a la Nación escala con cada ejercicio: en 2024, la provincia requirió 177.000 millones de pesos para cubrir necesidades alimentarias; hasta el momento, no llegó ningún desembolso nacional.

Larroque precisó: “Pedimos en 2025 130.000 millones de pesos, enviaron 77.000 millones, de nuevo, también con retrasos temporarios y sobre fin de año o pasados inclusive… creo que a partir de agosto fue el año pasado que empezaron a llegar las cuotas. Y este año, nosotros pedimos 177.000 millones de pesos y dicen que van a enviar 80.000, todavía no ha llegado un centavo”. El funcionario agregó que la nota formal enviada en diciembre al ministro de Economía, Luis Caputo, para habilitar financiamiento externo de la provincia, nunca fue respondida.

La cifra anual invertida en compra de alimentos por parte de Buenos Aires asciende a 389.692 millones de pesos, mientras la inversión nacional en la misma rubrica para todo el país es de 91.000 millones, según datos expuestos por Larroque. “Estamos hablando de que para todo el país va un cuarto de la inversión que hace la provincia de Buenos Aires”, señaló.

El miércoles se espera la presencia de varios intendentes que están encuadrados dentro de la Federación Argentina de Municipios que lidera el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza. El dirigente peronista viene de reunir cientos de intendentes de distintos puntos del país en un reclamo similar a la administración nacional. Fue cuando semanas atrás movilizaron hasta la puerta del ministerio de Economía.

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