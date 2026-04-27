Qué son los padres virtuales y por qué generan debate

La tendencia de los padres virtuales en China crea una nueva fuente de apoyo emocional para millones de jóvenes conectados a redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia está surgiendo: los “padres virtuales”. Se trata de una situación que está transformando la vida de millones de jóvenes, quienes encuentran en internet una fuente de afecto y comprensión que, muchas veces, sienten lejana en sus familias biológicas.

Por ejemplo, en plataformas como Douyin, la versión china de TikTok, esta figura digital ha pasado de ser una curiosidad a convertirse en un fenómeno social con profundas raíces emocionales y culturales.

Segun BBC, un caso es la cuenta de Pan Huqian y Zhang Xiuping, creadores de contenido sobre videos familiares, quienes se han convertido en referentes de esta tendencia.

En menos de tres años, la pareja alcanzó más de 1,8 millones de seguidores con videos que recrean escenas familiares cotidianas, sin artificios, pero colmadas de expresiones de cariño y apoyo. Sus mensajes, dirigidos a los espectadores como si fuesen hijos propios, abordan con empatía las dificultades diarias, el cansancio y las preocupaciones laborales o estudiantiles.

Los padres virtuales ofrecen mensajes de empatía y contención, supliendo la falta de afecto que muchos jóvenes chinos perciben en sus familias biológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los padres virtuales y cómo funcionan

La tendencia de los padres virtuales se consolidó como palabra de moda en internet en 2024. Consiste en influencers que adoptan el rol de figuras parentales en redes sociales, ofreciendo consejos, palabras de aliento y gestos de cariño a una audiencia masiva, especialmente jóvenes de la Generación Z y millennials.

Estos “padres” digitales responden a mensajes en los comentarios, felicitan cumpleaños y, en ocasiones, brindan contención ante situaciones de angustia emocional.

El atractivo de estos contenidos radica en la calidez que transmiten, en contraste con la experiencia de muchos jóvenes que perciben a sus padres reales como distantes, críticos o excesivamente exigentes.

Un ejemplo es Vincent Zhang, un joven desarrollador web en Shanghái, quien reconoce que nunca recibió de sus padres biológicos frases como “no te exijas demasiado” o “ya eres lo suficientemente bueno”. En cambio, los padres virtuales que sigue le preguntan simplemente si hoy se siente feliz.

La Generación Z y los millennials encuentran en los padres virtuales validación y reconocimiento que contrasta con los valores tradicionales de obediencia y exigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción va más allá del mero entretenimiento: en los comentarios, los seguidores se refieren a los creadores como “mamá” y “papá”, comparten detalles de su vida diaria y buscan reconocimiento o palabras de aliento. En ocasiones, los mensajes son alarmantes, como el caso de una joven que confesó pensamientos suicidas y fue contenida durante horas por Pan, el creador.

Por qué surge la tendencia de los padres virtuales

El fenómeno responde a una serie de factores sociales y culturales que afectan de forma particular a la juventud china, según cuenta BBC. Por un lado, la política del hijo único, vigente entre 1979 y 2015, dejó a millones de jóvenes bajo una intensa presión para cumplir expectativas familiares como únicos descendientes.

Esta situación se combina con la desaceleración económica, el estrés laboral —como la cultura 996, donde se espera que los empleados trabajen de 9 a 21 horas, seis días a la semana— y la persistencia de valores familiares tradicionales donde la obediencia y las obligaciones pesan más que el afecto explícito.

El auge de los padres virtuales revela una insatisfacción generacional con los modelos familiares rígidos y una búsqueda de nuevas formas de afecto en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de los padres virtuales refleja la creciente necesidad de afecto, validación y escucha en una generación que se siente sola y, a menudo, incomprendida por sus mayores. Muchos encuentran en estos influencers no solo entretenimiento, sino el único “calor humano” disponible en su rutina diaria.

Cuáles son las consecuencias de esta tendencia

La popularidad de los padres virtuales también expone profundas tensiones familiares y generacionales. Las llamadas semanales de Vincent con sus padres biológicos son fuente de ansiedad, ya que suelen centrarse en críticas a sus elecciones profesionales o en la presión para que forme pareja. Este tipo de conversaciones, cargadas de expectativas y juicios, contrastan con el apoyo incondicional que ofrecen los padres virtuales.

La tendencia no está exenta de matices económicos. Algunos creadores han comenzado a monetizar su influencia, registrándose como empresas para vender productos a través de transmisiones en directo. Sin embargo, el contenido persiste en su objetivo principal: ofrecer un ambiente familiar alternativo, donde los jóvenes puedan sentirse escuchados y valorados.

El impacto de las redes sociales en la salud mental adolescente

Casos como el de los padres virtuales y la continua presencia de los adolescentes en las redes sociales genera preocupaciones sobre su bienestar. La psicóloga, Pam Tudin-Buchalter, comentó a Unicef, que “me preocupa que mis hijos crean que son inmunes a las distracciones digitales”, señalando el riesgo de que los jóvenes subestimen los efectos de las notificaciones y la sobrecarga digital en su concentración y salud mental.

Las redes sociales exponen a los jóvenes a peligros en línea, como depredadores y estafas, aumentando la necesidad de acompañamiento y educación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resalta la vulnerabilidad ante peligros en línea, como depredadores y estafas, recordando que “nadie es inmune a la larga lista de desafíos en línea”.

Para Lisa Damour, una de las principales inquietudes es que el uso excesivo de redes sociales desplace actividades esenciales para el desarrollo saludable, como dormir, el ejercicio físico y la interacción social fuera de la pantalla.

“He descubierto que las redes sociales son un salvavidas para los jóvenes que tienen dificultades a la hora de establecer contactos con compañeros en sus comunidades locales”, aseguró.

Cómo buscar apoyo para cuidar la salud mental de los jóvenes

Como solución a todo este panorama, Facebook, Instagram y WhatsApp han desarrollado recursos específicos para promover el bienestar digital y facilitar el acceso a apoyo emocional. A través del Centro de Salud Emocional de Facebook, los usuarios pueden encontrar guías para afrontar estrés, ansiedad, depresión y crisis, así como conectarse con líneas de ayuda, organizaciones especializadas y grupos de apoyo.

Facebook, Instagram y WhatsApp desarrollan recursos específicos orientados a promover el bienestar digital y facilitar el acceso a ayuda emocional para jóvenes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo)

Además, existen herramientas orientadas a la prevención del suicidio y el acompañamiento en situaciones de duelo y crisis emocional.

En Instagram, la plataforma ofrece funciones como paneles de actividad para controlar el tiempo en la aplicación, alertas para conectar a los usuarios con ayuda especializada al buscar términos relacionados con ansiedad o depresión, y opciones para restringir comentarios o mensajes ofensivos.

WhatsApp, por su parte, trabaja en alianza con la Organización Mundial de la Salud y Unicef para proporcionar información confiable y consejos útiles, ayudando a que los jóvenes puedan expresar sus preocupaciones y acceder a recursos de apoyo sin salir de la aplicación.