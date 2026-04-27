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Cómo buscar y borrar archivos ocultos en WhatsApp para optimizar el espacio en tu celular

Usar gestores de archivos y la función de “Administrar almacenamiento” permite eliminar fotos, videos y documentos que no aparecen en la app pero siguen consumiendo espacio

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Papelera oculta de WhatsApp: cómo liberar espacio y eliminar archivos invisibles en Android - REUTERS/Dado Ruvic
Papelera oculta de WhatsApp: cómo liberar espacio y eliminar archivos invisibles en Android - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas para la comunicación diaria, pero también en una de las principales causas de saturación de la memoria en los teléfonos móviles.

Fotos, videos, audios y documentos enviados y recibidos se acumulan rápidamente, especialmente en dispositivos Android, lo que puede afectar el rendimiento, dificultar la descarga de actualizaciones o incluso impedir la recepción de nuevos mensajes.

El problema se agrava porque eliminar archivos desde la aplicación no siempre libera el espacio ocupado, ya que WhatsApp almacena parte de los archivos eliminados en rutas internas conocidas como la “papelera oculta”. Identificar y gestionar estos archivos es fundamental para mantener el dispositivo ágil y proteger la privacidad.

¿Dónde se encuentran los archivos ocultos de WhatsApp?

Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
WhatsApp y el problema de la papelera oculta: guía para liberar memoria y mantener tu Android ágil (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no dispone de una papelera convencional accesible desde su menú principal. Sin embargo, los archivos eliminados o en desuso suelen quedar almacenados en carpetas internas del sistema.

Para localizarlos, es necesario utilizar una aplicación de gestión de archivos, como “Archivos” o “Gestor de archivos”, que está presente en la mayoría de los dispositivos Android.

Ruta típica de los archivos ocultos: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de la carpeta “Media” se organizan subdirectorios como Imágenes, Videos, Audios y Documentos. Allí se agrupa todo el contenido generado y recibido por WhatsApp, incluso aquel que ya no aparece en la app pero sigue ocupando espacio en la memoria interna.

Cómo revisar y eliminar archivos ocultos

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Recorrer la carpeta Media, vaciar papeleras del sistema y limpiar Google Fotos son pasos esenciales para evitar bloqueos, asegurar la recepción de mensajes y proteger datos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recorrer la carpeta Media y sus subcarpetas permite identificar archivos innecesarios que, aunque han sido borrados desde WhatsApp, permanecen almacenados y consumen memoria.

Pasos para liberar espacio:

  1. Abre el gestor de archivos y navega hasta la ruta indicada.
  2. Selecciona los archivos que deseas eliminar, usando la función de selección múltiple para mayor rapidez.
  3. Pulsa la opción “Eliminar” para borrar los elementos seleccionados de forma irreversible.

Es aconsejable realizar esta limpieza periódicamente, sobre todo si el teléfono presenta lentitud o problemas de almacenamiento.

Precaución: Eliminar archivos desde el gestor de archivos no permite recuperarlos fácilmente. Antes de borrar, revisa cada carpeta para evitar perder fotos, videos o documentos importantes. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos relevantes antes de proceder.

Herramientas integradas de WhatsApp para gestionar el almacenamiento

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Optimiza tu teléfono: elimina archivos residuales de WhatsApp y otras papeleras ocultas en Android - (Meta)

WhatsApp también ofrece una función propia para gestionar el espacio ocupado por archivos. Para acceder:

  • Ve a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

Desde este menú, la aplicación clasifica automáticamente los archivos por tamaño y frecuencia de reenvío, facilitando la identificación de los elementos más pesados o repetidos. Así puedes eliminar memes, videos virales y otros contenidos innecesarios directamente desde la app, sin explorar carpeta por carpeta.

Otras papeleras que ayudan a liberar memoria

Papelera del sistema Android: En muchos móviles, la galería o el gestor de archivos incluyen una papelera donde se almacenan temporalmente los elementos borrados. Para vaciarla:

  • Abre la app de Galería o Mis Archivos.
  • Busca la opción “Papelera” o “Elementos eliminados”.
  • Selecciona los archivos a eliminar de forma permanente o utiliza la función “Vaciar”.

Papelera de Google Fotos: Google Fotos guarda los archivos eliminados en la papelera durante 30 días antes de borrarlos definitivamente. Si no se vacía, puede ocupar varios gigabytes.

  • Abre Google Fotos.
  • Ve a “Colecciones” y selecciona “Papelera”.
  • Pulsa los tres puntos y elige “Vaciar papelera”.

Files by Google: Esta aplicación permite identificar y eliminar archivos basura, cachés y temporales. Solo hay que abrir la app, ir a la pestaña “Limpiar” y seguir las instrucciones para eliminar residuos digitales.

El uso frecuente de aplicaciones de mensajería incrementa la acumulación de archivos en los dispositivos. Realizar una gestión periódica de la “papelera oculta” y otras papeleras del sistema ayuda a optimizar el rendimiento, prevenir problemas de memoria y proteger la privacidad. La clave está en revisar, borrar y respaldar archivos regularmente para mantener el celular ágil y seguro.

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