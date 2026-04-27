La emoción del padre de Colapinto tras la multitudinaria exhibición: “Franco logró algo que tenía pendiente”

La emoción del padre de Colapinto por el multitudinario road show con el Lotus E20

Terminado el multitudinario road show de Franco Colapinto sobre un auto de Fórmula 1 en Palermo, se lo vio a su padre, Aníbal, muy emocionado en un día que fue histórico más allá de la convocatoria superior a 600 mil personas. Un argentino volvió a girar con un monoplaza de la Máxima en las calles de Buenos Aires y, si bien fue una exhibición, tuvo impacto a nivel mundial.

Al caer la tarde en el Parque 3 de Febrero, donde se montó el epicentro del evento, la rigurosa seguridad y controles dieron un respiro para que la prensa pudiera trabajar mejor. Esto le permitió a Infobae poder llegar al sector VIP donde se ubicaron los sponsors de Colapinto, su familia y amigos.

PUBLICIDAD

Allí se encontraron algunos integrantes de la Peña FC43, el grupo que apoya a Franco y, luego de un rato de espera, apareció Aníbal. Su hijo cumplió un sueño al poder girar con un auto de F1 en Argentina y retribuirle a sus fanáticos el apoyo que le brinda desde hace varios años.

“Logró algo que él tenía pendiente con toda la gente que lo apoya en la República Argentina. Él mismo lo dijo: ‘Les puedo devolver un poquito de todo lo que ellos han hecho por mí’”, le comentó Aníbal a este medio.

PUBLICIDAD

Aníbal y Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de este año (Prensa Alpine)

“Es mucha gente que por ahí no puede viajar a un Gran Premio y que lo vea girar a él acá en un F1, estar cerca de él, y saludarlo, es algo maravilloso que me llena de orgullo y de felicidad”, añadió el ex piloto de la Clase 2 de Turismo Nacional y de Speedway en Bahía Blanca.

A medida que avanzó el diálogo, los ojos comenzaron a brillarle cada vez más a Aníbal, quien se notó visiblemente emocionado por lo que vivió Franco ante una multitud que vibró con el corredor de la escudería Alpine.

PUBLICIDAD

“Cualquier hijo que cumple un sueño, tanto a la madre como al padre, le transmite felicidad. Estamos para ello. Lo único que me interesa es que mis hijos sean felices. Después, el resto, hablando criollo, ‘me chupa huevo’”, concluyó y admitió su gran emoción por un día inolvidable.

No fue la primera vez que un argentino giró con un auto de F1 en las calles porteñas. El 6 de febrero de 1949, Oscar Alfredo Gálvez venció en Palermo en la precuela de la Máxima y fue el primer argentino en ganarles a los europeos. Después, ya con la F1, en febrero de 1951, José Froilán González ganó con una Ferrari, en una carrera sin puntos en Costanera Norte. Y un dato más: en la zona donde fue el road show de Colapinto, a principios de los años noventa se planeó hacer un circuito de callejero de 4.380 metros para recuperar a la F1. Ese proyecto no prosperó y el operativo retorno se cristalizó el 9 de abril de 1995, en el Autódromo de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Los aviones que forman la bandera argentina, Franco Colapinto haciendo trompos y una multitud. Una de las postales de un domingo histórico

Aníbal es pilar en la carrera deportiva de Franco. A sus cuatro años le regaló su primer cuatriciclo y eso despertó la pasión por los vehículos motorizados. “Es un logro de muchos años. Por ahí uno piensa que porque estaba viviendo afuera las cosas son fáciles, pero es muy difícil porque, como él mismo lo comenta, con 14 años lo dejé en Europa sin saber si hacía bien o mal, cuestionándome si me equivocaba”, recordó Colapinto padre en otra entrevista con este medio.

Pero a esa corta edad, Franco mostró su madurez y convicción para seguir su vida a miles de kilómetros de los suyos. Hubo un diálogo entre padre e hijo que fue una bisagra en su campaña deportiva. Aníbal revela que “él fue muy claro, le pregunté ‘¿no te querés volver en dos años? Quizá a los 16 vas a estar un poquito más maduro y te traigo de vuelta’. Pero me dijo ‘no, papá. Esto es lo que yo quiero. Me la voy a bancar. Sé que los primeros meses la voy a pasar mal’. Me dijo ‘si vos me bancás, yo me quedo’. Te imaginás que lo banco con la vida”.

PUBLICIDAD

Colapinto es oriundo de Pilar y, como contó Aníbal, a los 14 años se mudó a Europa. Su campaña está a cargo de una empresa del Viejo Continente que representa pilotos llamada Bullet Sports Management, a cargo de Catarineu y de Campbell-Walter. Desde sus inicios, corrió con un ciento por ciento de patrocinio europeo y recién en 2022 logró el apoyo desde Argentina.

Franco Colapinto, piloto argentino, saluda a la multitud con la bandera nacional desde un icónico Mercedes-Benz W196 durante la Exhibición de Buenos Aires 2026 (Jaime Olivos)

Luego de ser campeón argentino de karting en 2018, al año siguiente Franco fue campeón de la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso. En 2020 fue tercero en la Fórmula Renault Europea. En 2022 culminó noveno en la Fórmula 3 y en 2023 fue cuarto. En la divisional logró cuatro triunfos y 10 podios. A fines de aquel año debutó en la Fórmula 2 y en 2024 se integró de forma permanente a la categoría antesala a la F1. Logró un triunfo en Imola y se lo dedicó a Juan María Traverso, que falleció una semana antes y puso el apellido del Flaco en su Dallara.

PUBLICIDAD

El reconocimiento a Traverso de parte de Colapinto no fue casual. El corredor que cumplirá 23 años el próximo 27 de mayo suele homenajear a los grandes del automovilismo. De chico se iba a la biblioteca de su colegio en Pilar para leer libros de Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna. También contó que Carlos Alberto Reutemann es uno de sus ídolos. Su humildad y respeto por la historia es otra característica que lo distingue.

Mientras tanto, Franco Colapinto se prepara para la cuarta fecha de la temporada de F1 y este fin de semana disputará el Gran Premio de Miami, que será un gran desafío ya que no conoce el circuito callejero estadounidense, donde habrá carrera Sprint (un tercio de extensión de la del domingo) y bajo ese formato la única práctica libre será de 90 minutos. Como de costumbre, el piloto bonaerense contará con el apoyo de su padre, de todos sus seres queridos y de sus miles de fanáticos.

PUBLICIDAD